Harburg. Viele glauben, dass es noch nie so viel Gewalt und Kriege gegeben hat wie heute. Das verunsichert die Menschen nicht nur, es macht Angst. Und Angst muss man ernstnehmen. Aber die Realität auch. So beweist eine Umfrage über die Ängste der Deutschen Erstaunliches. Der Angstindex ist trotz der Coronakrise auf dem niedrigsten Stand seit 29 Jahren! Nie zuvor vertrauten die Befragten so sehr der Kompetenz der Politiker. Als größtes Problem stufen die Deutschen die Politik von Trump ein, 53 Prozent. Trotz Corona äußern nur 32 Prozent Angst vor einer Erkrankung. Und das, obwohl wir täglich bombardiert werden mit alarmierenden Schlagzeilen, Corona rauf und runter.

Ängste sind Reaktion auf politische Ereignisse

Auffallend ist auch, dass die Ängste vor Zuwanderung deutlich abgenommen haben. Waren es 2019 noch 55 so sind es jetzt 43 Prozent. Unter die 40-Prozent-Marke ist die Angst vor politischem Extremismus gefallen. Der Politikwissenschaftler Manfred G. Schmidt kommentiert den Rückgang der Ängste so: „Die Ängste spiegeln eine vernünftige Reaktion auf politische Ereignisse.“ Ich ergänze: Das große Problem liegt allerdings darin, dass wir uns weder durch Vernunft noch durch Argumente von tiefsitzenden Ängsten befreien können.

Der Historiker Yuval Harari beschäftigt sich in seinem Buch „Eine kleine Geschichte der Menschheit“ intensiv mit solchen Ängsten. Er erwähnt, dass viele Menschen überzeugt sind, dass die Geschichte des letzten Jahrhunderts eine starke Abfolge von schlimmsten Kriegen, grausamen Völkermorden und blutigen Revolutionen war. Wie ein Kind, das mit seinen Gummistiefeln von einer Pfütze zur anderen hüpft. Und so springe die Geschichte von einem Blutbad zum nächsten: vom Ersten Weltkrieg zum Zweiten, vom Völkermord an den Armeniern zum Völkermord an den Juden zum Völkermord in Ruanda. Natürlich ist das alles wahr und schrecklich. „Aber schauen wir vielleicht zu sehr auf die Pfützen und vergessen die trockenen Wege dazwischen?“ fragt Harari dann.

Seit 75 Jahren herrscht in Mitteleuropa Frieden

Tatsache ist, dass wir jetzt schon genau 75 Jahre im Frieden leben. Das ist die längste Zeit Frieden in Freiheit und Demokratie. Harari geht noch weiter und behauptet, dass diese Zeit die friedlichste Epoche in der Geschichte der Menschheit war. Auch wenn sie schon am Abgrund einer atomaren Katastrophe stand und Gefahr lief, sich selbst auszulöschen.

Harari belegt diese selten gehörten Sätze über die längste Friedenszeit mit Fakten und Zahlen. Im Jahr 2000 kamen durch Kriegseinwirkungen 310.000 Menschen ums Leben, 520.000 dagegen durch Gewaltverbrechen. Aber das sind nur 1,5 Prozent aller Todesfälle. Weltweit starben 50 Millionen Menschen, 815.000 nahmen sich das Leben. Im Jahr nach den Anschlägen des 11. September 2001 starben trotz aller Schlagzeilen über Terror und Krieg mehr Menschen durch eigene Hand, als durch die Hand von Terroristen, Soldaten und Drogenhändlern. Auch wenn Millionen in Kampfhandlungen starben. Und auch regionale Kriege sind seltener geworden. Der Afghanistan-Krieg gehört zu den großen Ausnahmen.

Medien sind in der Welt weiter verbreitet

Ich frage mich, warum so viele meinen, dass es noch nie so kriegerisch zuging wie in den letzten Jahren und heute. Harari nennt Gründe: Medien sind viel weiter verbreitet als früher. Sie informieren aus den hintersten Winkeln der Erde.

Die Informationsflut ist unüberschaubar geworden. Hinzu kommt die Macht der Bilder. Ich erinnere mich an das schreckliche Bild des nackten Mädchens, das 1972 schwer verletzt vor dem Napalm-Angriff in Vietnam auf einer Straße flieht – schreiend und in Panik. Solche Bilder beeindrucken uns mehr als alle Fakten. Es kommt hinzu, dass viele sich herzlich wenig für frühere Ereignisse und Entwicklungen interessieren und so die Vergangenheit ausblenden. Ich sage dagegen: Wer bewusst und realistisch vorwärts leben will, muss das Leben rückwärts verstehen.

Frieden ist mehr als Abwesenheit von Krieg

Wir haben Frieden. Und Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Der wahre Frieden bedeutet Frieden in Freiheit und Gerechtigkeit. Solcher Frieden ist erst dann da, wenn Kriege gar nicht mehr denkbar und vorstellbar sind. So weit sind wir nicht – werden wir auch nie sein.

Aber dieses Ziel anzustreben, auf allen Ebenen, mit einer Politik ohne Gewalt, sozial durch mehr Gerechtigkeit, mit vertrauensbildenden Maßnahmen und Schritten: das sichert die längste Friedenszeit, die Menschen je erlebt haben. Und macht Frieden erlebbar – nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt. Und schafft Verhältnisse, auch die Ängste schrittweise abzubauen.