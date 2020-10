Harburg. „Der Hunger nach Live-Musik ist immens“, konstatiert Heimo Rademaker, Betreiber des Hardrock-Clubs und Sprecher der Harburger Kulturinitiative SuedKultur, die Ende September in Hamburgs Süden mit einem elftägigen Open-Air-Marathon startete und jetzt quasi das Bergfest feierte. Zunächst und mit regnerischem Wetter am Harburger Schwarzenbergplatz gestartet, dann Anfang Oktober zum Kanalplatz am Harburger Hafen gewechselt und am letzten Wochenende auf dem Harburger Rathausplatz gestrandet, spielten schon fast 30 Bands und waren ebenso begeistert wie ihr Publikum.

Gut 800 Gäste nutzten bisher die Chance diese Musik live zu erleben und dennoch auf Abstand zu bleiben. Denn mit Biertischen konnten die Veranstalter für ausreichend Sitzgelegenheiten sorgen und im Online-Vorverkauf konnten von den meisten Gästen auch bereits frühzeitig die nötigen Corona-Kontaktdaten erhoben werden, so dass es nicht zu langen Warteschlangen am Einlass kam. „Das Konzept hat sich bewährt und die Stimmung ist trotz vieler ungewohnter Dinge gut!“, so Rademaker.

Schon um 19.30 Uhr bietet das Duo „Frollein Motte“ auf dem Schwarzenberg seine Live-Musik..

Foto: Frollein Motte

Das Programm wird von drei Harburger Clubs bestritten, die es wiederum nur durch finanzielle Unterstützung der Behörde für Kultur und Medien auf die Beine stellen konnten. „Rechnen tut sich das wirtschaftlich nicht“, so Christina Lürken, die als Mitbetreiberin des Irish-Pubs „The Old Dubliner“ für die britische Wegmarke im Programm zuständig ist.

„Aber darum geht es auch nicht“, so Achim deBuhr vom Kulturcafé Komm du, das eher den weltmusikalischen und jazzigen Teil des Programms beisteuert. „Wichtig ist, dass zum einen alle endlich wieder einmal etwas zu tun bekommen und ihnen die Decke nicht auf den Kopf fällt, aber auch das Publikum nicht gänzlich den Wert von Live-Musik vergisst.“

Und so geht es hoffentlich am kommenden Wochenende wieder auf den Schwarzenbergplatz gegenüber der Technischen Uni Hamburg, auf dem das Marias Ballroom am Freitag (16. Oktober von 18 bis 24 Uhr) und am Sonnabend (17. Oktober von 17 bis 23.30 Uhr) der Irish-Pub The Old Dubliner das Programm mit weiteren acht Bands bestreiten. (Programm und Tickets unter www.fightforlive.de) „Wir werden es machen, so lange es geht und machbar ist“, so Rademaker hoffnungsvoll. „Platz ist reichlich da, um Abstand zu wahren! Der Eintritt kommt vor allem den Bands zugute. Also: lasst den Süden rocken und nehmt ihn auf, den Fight for Live!“