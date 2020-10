Harburg. Ein Parkplatz vor der Haustür ist eine feine Sache, sollte man meinen. Für Familie Ghanemi aus der Schwarzenbergstraße ist das Parken jedoch oft mit Kummer und Ärger verbunden. Der Grund: Auf einem Teil des Seitenstreifens, den die Ghanemis und ihre Nachbarn seit über 30 Jahren zum Parken nutzen, bekommen sie in jüngster Zeit in unregelmäßigen Abständen Strafzettel. Oft genug gehen die Kontrolleure des Parkraum-Managements und der Polizei aber auch an diesen Autos vorbei, ohne ein „Knöllchen“ zu schreiben. Vater Ali ist der Auffassung, dass er diese Strafmandate zu Unrecht erhält und hat sich bei der Polizei erkundigt. Die bestätigte seine Auffassung. Der Landesbetrieb Verkehr (LBV) sieht es anders. „Das ist nicht gut!“, sagt Ghanemi, „ich möchte, wenn ich mein Auto abstelle, doch wissen, ob ich eine Strafe riskiere!“

Vor drei Jahren hatte der Harburger Rentner schon einmal Ärger mit dem Landesbetrieb Verkehr. Vor dem Mietshaus, in dem er wohnt, befindet sich eine lange Reihe mit Schrägparkplätzen. Alle sechs Plätze hat die Stadt eine „Baumscheibe“ zwischen die Parkplätze gesetzt, aus Gründen der Optik und der Umweltqualität. Diese Baumscheiben enden bündig mit den Parkplätzen an einem Seitenstreifen. Erst hinter diesem Streifen beginnt die Fahrbahn der Schwarzenbergstraße. Sind alle Schrägparkplätze belegt – und das ist häufig der Fall – parken Familie Ghanemi und ihre Nachbarn auf dem Seitenstreifen zwischen Baumscheibe und Fahrbahn. Die Harburger Polizei findet das auch in Ordnung so: „So lange das Auto nicht in die Fahrbahn hineinragt, ist das erlaubtes Parken“, sagt Ralf Geißler, Leiter der unteren Straßenverkehrsbehörde beim Polizeikommissariat 46.

Die Meinungen gehen auseinander

Ein Parkraumkontrolleur des LBV war da anderer Meinung: Seiner Auffassung nach war der Seitenstreifen ein Gehweg und das Parken dort nicht erlaubt, weswegen er Ali Ghanemi Strafmandate ausstellte. Diese Interpretation des Seitenstreifens fanden jedoch auch die Vorgesetzten des Kontrolleurs beim LBV sehr individuell und stellten die Ahndung des Parkens dort ein.

Aber nur bis zu diesem Sommer. „Ich hatte das Auto meines Vaters vor der Baumscheibe geparkt“, sagt Tochter Safa Ghanemi, „und bekam ein Strafmandat. Angeblich würde ich die Parkenden in den Schrägparkständen beim Ausparken behindern. Also zumindest wir haben uns nie behindert gefühlt, wenn mal jemand vor dem Baum parkte.“

Ali Ghanemi hat sich schon einmal gegen Knöllchen gewehrt.

Foto: Lars Hansen / xl

Grundsätzlich, heißt es aus dem LBV, sei es in ganz Hamburg auch erlaubt, auf einem Seitenstreifen vor einer Baumscheibe zu parken. „Allerdings nur dort, wo es nicht explizit verboten ist andere Verkehrsteilnehmer nicht behindert werden“, heißt es in einem Schreiben der LBV-Kundenkommunikation. „Auch an der Schwarzenbergstraße werden entsprechend parkende Autos nur aufgeschrieben, wenn eine Gefährdungssituation vorliegt, beispielsweise durch eine deutliche Sichtbehinderung beim Ausparken in den fließenden Verkehr. Dies war in den letzten Wochen eine niedrige einstellige Zahl an Vorgängen.“

Nach welchen Kriterien diese Gefährdung festgestellt wird, steht in dem Schreiben nicht. Eine Nachfrage blieb unbeantwortet. „Gerade darüber haben der LBV und wir oft unterschiedliche Auffassungen“, sagt Verkehrspolizist Geißler. „Außer an der Schwarzenbergstraße gibt es das Problem zum Beispiel auch an der Hannoverschen Straße bei der Phoenix. Für den Bürger ist ärgerlich, dass die Lage unklar ist. Aber Klarheit würde da wohl nur ein Gerichtsurteil geben. Dafür müsste erst einmal ein Betroffener klagen. Und der Aufwand dafür ist den meisten dann doch zu viel.“

Apropos Aufwand: Der Protest der Ghanemis gegen das Knöllchen hat als erstes bewirkt, dass statt einer günstigen Verwarnung ein teureres Bußgeld angedroht wird. Safa Ghanemi stimmt das trotzig: „Vielleicht sollte man den Widersprich tatsächlich durchziehen“, sagt die Biotechnologie-Studentin. „Sonst gibt es hier immer wieder Strafzettel!“