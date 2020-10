Lüneburg. Schäden aufspüren, Rissbreiten per Laser messen, Beobachtungen dokumentieren und in einer Datenbank speichern: Mithilfe moderner Video- und Vermessungstechnik überprüfen die Kanalinspekteure der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) ab sofort das rund 600 Kilometer umfassende Kanalnetz auf seinen Allgemeinzustand hin überprüfen.

Eingebaut ist diese Hightech-Ausrüstung in einen Elektro-Kastenwagen. Der VW-Crafter, der vor Kurzem offiziell in Dienst gestellt wurde, macht die AGL Lüneburg – eine Tochter der Hansestadt – zum Vorreiter in diesem Gebiet. „Die Kombination aus E-Fahrzeug und akkubetriebenem Kamerasystem ist einzigartig in Deutschland“, sagt Geschäftsführer Lars Strehse. „Das neue Fahrzeug wird völlig klimaneutral betrieben.“ Geladen wird es überwiegend mit Strom, der im eigenen Blockheizkraftwerk der AGL-Kläranlage produziert wird.

Hightech von heute trifft damit laut Strehse gewissermaßen auf modernsten Standard von damals: „Wir betreuen mit dem Fahrzeug eines der weltweit ältesten, neuzeitlichen und in Teilen noch gemauerten Kanalnetze von 1854.“ Das technische Innenleben des Fahrzeugs umfasst unter anderem einen EDV-Arbeitsplatz mit vier Monitoren, mehrere Dreh-Schwenkkopf-Kameras für unterschiedliche Leitungsdurchmesser, ein sogenanntes Satellitensystem zur Reinigung und Untersuchung von Anschlussleitungen aus dem Hauptkanal heraus sowie Sensoren zur automatischen Vermessung und grafischen Darstellung von Leitungsverläufen.

Um die neue Technik fehlerfrei zu bedienen, erhielten die Fahrzeugführer der Kanalinspektion eine Schulung. „Bislang mussten wir, um das Lüneburger Kanalnetz zu untersuchen, immer externe Dienstleistungsunternehmen beauftragen“, sagt Falko Hahn, Leiter Kanalbetrieb und Gewässerunterhaltung bei der AGL. „Nun können wir unseren Fokus selbst noch stärker auf die Zustandserfassung legen.“ Die gesammelten Erkenntnisse fließen in eine Kanaldatenbank ein und dienen als Grundlage für künftige Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten sowie Neubauten.

Rund 340.000 Euro hat der Betrieb in das Fahrzeug inklusive Spezialausrüstung investiert. Unterstützt wurde die Beschaffung durch einen Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur. Gemäß der Förderrichtlinie Elektromobilität hat das Ministerium die Investitionsmehrkosten im Vergleich zu einem Fahrzeug mit konventionellem Antrieb mit 75 Prozent gefördert.