Landkreis Harburg. Klaas Jensen spricht das aus, was viele Amateurfußballer im Landkreis Harburg befürchten. „Ich glaube nicht, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann“, sagt der Vorsitzende des Buchholzer FC (BFC). Das Gesundheitsamt in Winsen verfolgt für den Landkreis Harburg eine strenge Quarantäne-Strategie.

Sobald ein Spieler positiv getestet wird, müssen sich beide Mannschaften des jeweiligen Spiels für 14 Tage in Quarantäne begeben. Das Gesundheitsamt Stade verfolgt derweil eine andere Strategie. Dort wird jeder Einzelfall geprüft, pauschale Quarantäne-Anordnungen gibt es in der Regel nicht.

Unterschiedliche Regelungen in den Landkreisen

Viele Amateurfußballer haben für die unterschiedlichen Regelungen kein Verständnis, der Niedersächsische Fußballverband (NFV) ist machtlos. Mitte September wurde beim Bezirksligisten MTV Egestorf der erste Amateurfußballer im Landkreis Harburg positiv getestet, nachdem er Testspiele gegen den TSV Over/Bullenhausen (Kreisliga Harburg) und den TSV Eintracht Immenbeck (Bezirksliga Lüneburg 4) absolvierte.

Was dann passierte, sorgte bei den betroffenen Mannschaften für Verwunderung. Das Gesundheitsamt des Landkreises Harburg ordnete für den TSV Over/Bullenhausen eine 14-tägige Quarantäne an. Auch für den im Landkreis Stade beheimateten TSV Eintracht Immenbeck wurde vom Gesundheitsamt Harburg zunächst eine zweiwöchige Quarantäne verhängt. Vier Tage später hob das Gesundheitsamt Stade die Quarantäne jedoch auf.

Warum stimmen sich die Gesundheitsämter nicht besser ab? „Die Handlungsweise des Gesundheitsamtes entspricht den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes, eine Abstimmung darüber ist deshalb nicht notwendig. Trotzdem kann es zu Unterschieden in der Bewertung ähnlicher Sachverhalte kommen, wie zum Beispiel in einem ähnlich gelagerten Fall, in dem das Gesundheitsamt Stade eine zuvor ausgesprochenen Quarantäne aufgrund einer eigenen, allerdings mehrere Tage nach der ursprünglichen Entscheidung liegenden gründlichen eigenen Recherche nicht mehr aufrechthalten konnte“, teilte das Gesundheitsamt Stade mit.

Behörden lassen sich durch Proteste der Vereine nicht umstimmen

Während die Immenbecker nach kurzer Zeit wieder spielen und trainieren durften, warteten die Akteure des TSV Over/Bullenhausen trotz negativer Corona-Tests auf das Ende der zweiwöchigen Quarantäne. Michael Rump, Sportdirektor in Immenbeck, schrieb einen Brandbrief an die zuständigen Behörden und Verbände. Der TSV Over/Bullenhausen drohte zwischenzeitlich gar mit dem Saison-Boykott. Viele Spieler bekämen durch erneut drohende Quarantäne-Bestimmungen Probleme mit ihren Arbeitgebern.

Am vergangenen Wochenende trat der TSV Over/Bullenhausen trotz seiner Ankündigung, auf den Spielbetrieb verzichten zu wollen, mit einer Not-Elf in der Kreisliga an. „Das ist keine Dauerlösung. Es ist lediglich ungeklärt, dass wir bei einem Nicht-Antritt nicht in die unterste Liga absteigen müssen. Unsere Mannschaft würde dann auseinanderfallen“, sagt TSV-Fußballobmann Dennis Huwer. Zurzeit befinde sich der Verein in Gesprächen mit dem Verband.

Viele Spieler wollen neue Quarantäne nicht riskieren

Wenige Tage nach dem Vorfall beim MTV Egestorf, trat bei der Bezirksliga-Mannschaft des Buchholzer FC der nächste Corona-Fall auf. Erneut ordnete das Gesundheitsamt Harburg für die Spieler eine 14-tägige Quarantäne an, die zwei folgenden Punktspiele wurden abgesagt. Auch der BFC schrieb einen offenen Brief – das Ergebnis war wiederum Ernüchterung.

„Von den Gesundheitsämtern gab es keine Rückmeldung. Der Niedersächsische Fußballverband hat uns gesagt, dass er nichts machen kann, weil die Ämter zuständig sind“, sagt der BFC-Vorsitzende Klaas Jensen. Der Verband habe das Anliegen des Vereins zudem an den LandesSportBund (LSB) Niedersachsen weitergeleitet. Jensen ist jedoch kaum optimistisch. „Ich hoffe, dass sich noch etwas ändert. Mehrere Spieler unserer ersten Herren wollen nach einer erneuten Quarantäne nicht mehr spielen“, sagt Jensen.

Fallzahlen steigen wieder

Frank Dohnke, kommissarischer Vorsitzender im NFV-Kreis Harburg, versuchte sich beim Gesundheitsamt für die Vereine stark zu machen – ohne Erfolg. „Die Begründung ist, dass die Fallzahlen im Landkreis Harburg wieder steigen. Dem Gesundheitsamt bleibt nichts anderes übrig“, sagt Dohnke. Zurzeit versuche der NFV, eine einheitliche Regelung für ganz Niedersachsen zu finden. Doch zurzeit gehen nicht einmal die Landkreise Harburg und Stade einheitlich vor. „Alle von einem positiven Ergebnis betroffenen aus dem Landkreis werden gründlich befragt zu Kontaktdichte und –dauer. Die als Kontaktgruppe 1 kategorisierten Kontakte werden eingeladen, sich im Gesundheitsamt abstreichen zu lassen“, beschreibt das Gesundheitsamt Stade sein Vorgehen bei einem positiven Fall nach einem Amateurfußballspiel.

Das Gesundheitsamt Harburg verzichtet auf die Prüfung der Einzelfälle. „Aufgrund der nicht abzustreitenden engen Kontakte während verschiedener Mannschaftssportarten wie auch beim Fußball gelten die Spieler beider Mannschaften generell als Kontaktpersonen. Bei Mannschaftssportarten wie Fußball sind aufgrund der hohen Atemfrequenz und der Aerosole Infektionen möglich.

Im Einzelfall ist es nicht unbedingt nachvollziehbar, ob und wie eng die Kontakte vor Ort zwischen den Spielern und damit auch zu einem bestätigten Corona-Infizierten tatsächlich waren. Insofern wird dann für beide Mannschaften eine 14-tägige Quarantäne ab Kontakt mit dem infizierten Mit- oder Gegenspieler verhängt“, heißt es aus Winsen auf Abendblatt-Nachfrage.

Fachleute halten Infektion auf dem Spielfeld für unwahrscheinlich

Prof. Dr. Tim Meyer, Vorsitzender der Medizinischen Kommission von DFB und UEFA hält eine Infektion auf dem Spielfeld derweil für sehr unwahrscheinlich. „Festzustellen ist in diesem Zusammenhang, dass Fußball entgegen anderslautender Annahmen eben kein Kontaktsport ist, sondern eine Sportart mit geringen Kontakten. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Fußball im Freien an der frischen Luft ausgeübt wird“, sagt der Mediziner. Außerhalb des Spielfeldes müsse man die Hygienevorschriften jedoch umsetzen.

Der kommissarische NFV-Kreisvorsitzende Frank Dohnke sorgt sich vor weiteren Fällen im Amateurfußball. „Wenn wieder so ein Fall kommt, wird es natürlich schwierig. Wir können momentan nur von Spieltag zu Spieltag schauen“, sagt Dohnke.