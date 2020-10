Scharnebeck. Mehr als eine halbe Million Schaulustige zieht es jedes Jahr zum Schiffshebewerk nach Scharnebeck im Landkreis Lüneburg. In einigen Jahren wird die Anlage um eine Attraktion reicher sein: Direkt neben ihr, 60 Meter westlich will die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes die größte Schleuse Europas bauen.

Wie das Hebewerk wird sie einen Höhenunterschied von 38 Metern überwinden. Aber ihre Kammer wird mit 225 Metern gut doppelt so lang werden wie die Tröge des Hebewerks (100 Meter).

Kosten liegen bei 330 Millionen Euro

330 Millionen Euro will sich der Bund den Bau der Schleuse Lüneburg kosten lassen. Denn es gilt, den größten Engpass des Elbe-Seitenkanals zu beseitigen und mit dem neuen Bauwerk gleichzeitig für die moderne Binnenschiff-Generation mit einer Länge von 135 Metern gewappnet zu sein. Aktuell ist der Kanal für 110 Meter lange Schiffe und bis zu 185 Meter lange Schubverbände zugelassen. Während die Schubverbände das Hebewerk zumindest passieren können, wenn sie aufwendig entkoppelt werden, ist für die auf dem Kanal größtmöglichen Schiffe dort Endstation.

„Das Schiffshebewerk ist eine Engstelle innerhalb des gesamten norddeutschen Wasserstraßennetzes“, sagt Tobias Siewert von der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg (IHKLW). Zusammen mit dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium, der Hamburger Wirtschaftsbehörde und der WSV versuchen die Lüneburger Wirtschaftsvertreter, das Bauprojekt voranzutreiben. Sie werben um Akzeptanz für die Schleuse, damit sie möglichst reibungslos geplant und realisiert werden kann.

Sparschleuse mit ausgeklügelter Wassertechnik

Sie wird als sogenannte Sparschleuse gebaut. Das heißt, dass möglichst viel von dem Wasser, das bei einer Talschleusung aus der Kammer herausfließt, für die nächste Bergschleusung zwischengespeichert wird. Das geschieht in großen Becken, die in den Schleusenwänden eingelassen sind – in den ersten Bauentwürfen sind jeweils zehn Stufen eingezeichnet, das ist jedoch nicht endgültig.

110.000 Kubikmeter für jede Schleusung

Wird Wasser abgelassen, so laufen zunächst die oberen Becken voll, anschließend die darunter liegenden. Die letzten 20 Prozent der Wassermasse werden nicht gespeichert, sondern in den unteren Kanalabschnitt abgegeben. Da der Kanal nicht durch einen parallel fließenden Fluss gespeist wird, muss dieses Volumen wieder aufwendig nach oben gepumpt werden, damit der Kanal bei den Schleusungen kein Wasser verliert. Jeder Schleusendurchgang benötigt rund 110.000 Kubikmeter Wasser. Deshalb ist es wichtig, die Wassermenge, die zurückgepumpt werden muss, stark zu begrenzen.

Planfeststellungsverfahren soll beginnen

Im Sommer 2019 genehmigte das Verkehrsministerium die Voruntersuchung zum Schleusenbau und stellte damit die Weichen zur Umsetzung des Großprojekts. Die Untersuchung des Baugrunds ist inzwischen abgeschlossen, ein entsprechendes Gutachten derzeit in Arbeit. Parallel wurden zwei Ingenieurbüros mit der Entwurfsplanung beauftragt.

„Der nächste Schritt ist die Erstellung der Planfeststellungsunterlagen“, sagt WSV-Sprecherin Claudia Thoma. „Wenn die Unterlagen vorliegen, kann das Planfeststellungsverfahren eröffnet werden, das mit dem Planfeststellungsbeschluss endet. Sobald dieser rechtskräftig ist, besteht Baurecht für die Schleuse. Im Anschluss daran wird die Ausschreibung für den Schleusenneubau vorbereitet und vergeben.“

Derzeit rechnet die WSV mit dem Baustart im Jahr 2026. Das sei jedoch nur möglich, wenn es keine größeren Widerstände, etwa Klagen gegen das Projekt gebe, so Siewert: „Momentan gibt es in Scharnebeck eine positive Grundstimmung. Die wollen wir halten, alle sollen sich auf die Schleuse freuen.“

Dazu hat die IHKLW Anfang September eine Internetpräsenz geschaffen, die unter www.schleuselueneburg.de über das Großprojekt informiert. Und schon während des Baus ist ein Informationszentrum geplant, das voraussichtlich in das Gebäude des Informationszentrums vom Hebewerk integriert wird.

Bauzeit beträgt mindestens sechs Jahre

Die Bauzeit wird auf sechs Jahre kalkuliert. Auch das erscheint optimistisch – die neue, 2006 eingeweihte Sparschleuse in Uelzen mit einer Hubhöhe von 23 Metern wurde in acht Jahren gebaut. Wenn alles optimal läuft, könnten also 2032 die ersten Schiffe geschleust werden.

Tobias Siewert erhofft sich von dem Bauwerk weitere wirtschaftliche Impulse für die Region: „Scharnebeck lebt sehr stark vom Tourismus. Da ist eine Schleuse mit einer solch gewaltigen Hubhöhe neben dem Hebewerk eine weitere Attraktion. Die Tourismusverbände gehen davon aus, dass auch die Bauphase viele Menschen anziehen wird. Zudem haben alle drei Häfen am Kanal – Lüneburg, Uelzen und Wittingen – bereits heute Ausbaupläne. Sie hoffen, durch die längere Schleusenkammer noch mehr Güter auf Schiffe zu bekommen.“

Hebewerk ist Nadelöhr der Binnenwasserstraßen

Die nach heutigen Maßstäben zu kurzen Tröge führten dazu, dass nur relativ alte Schiffe den ESK befahren können, so Siewert – moderne Fahrzeuge hätten geringere Emissionen. Zudem sei das 1974 erbaute Hebewerk störanfällig.

Zunächst sei die Ostseite saniert worden, nun folge die Westseite. Dann ist jeweils nur ein Trog in Betrieb. Wenn dort eine Reparatur anfällt, steht das gesamte Hebewerk still, und das Nadelöhr schließt sich komplett. Für die Binnenschiffer kann das eine tagelange Verzögerung bedeuten. Auch sie setzen auf die Schleuse Lüneburg.