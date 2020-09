Weide in Rosengarten soll bebaut werden – Bürger wehren sich

Die "Bürgerinitiative für den Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes von Neu-Eckel" will eine Bebauung am Ortsrand verhindern.

Rosengarten. Jutta Schmidt hat die große Garage mit den Doppeltoren ausgeräumt, damit alle Platz finden. Auf den Klapptischen hat sie Knabberstangen und Getränke drapiert. Rundherum stehen etwa 20 Stühle. Es ist Sonnabend, 12 Uhr. Die Bürgerinitiative für den Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes von Neu-Eckel hat zum Treffen gerufen. Es geht um ein Bauprojekt, das viele von ihnen unmittelbar betrifft. Am nördlichen Rand des Dorfes soll eine Weide bebaut werden. Acht Einfamilienhäuser möchte der Eigentümer dort errichten mit Garten und Blick zum Waldrand.

Das Problem: Die Fläche, auf der die acht Häuser entstehen sollen, liegt unmittelbar am Ortsrand von Neu-Eckel. Sie gehört aber zu der angrenzenden Ortschaft Klecken. Während der dortige Ortsrat sich bereits 2018 für die Bebauung der Weide ausgesprochen hat, lehnen die Eckeler kategorisch ab. 2019 gründeten sie eine Bürgerinitiative, die die Bebauung verhindern will. Jetzt liegt ein konkreter Bebauungsplan vor, der gemeinsam mit den Bürgern im Bau- und Planungsausschuss diskutiert werden soll. Doch die Fronten sind bereits im Vorwege der Sitzung verhärtet.

„Wir haben innerhalb weniger Wochen 380 Unterschriften gegen die Bebauungspläne gesammelt“, sagt BI-Mitglied Rosi Beyer. „Jetzt wollen wir unsere Position im Ausschuss vertreten und Fragen stellen.“ Dafür haben sie sich in der offenen Garage zusammengesetzt, in kleinem Kreis und corona-konform mit Mundschutz.

Artenschutz und ökologische Vielfalt

„Ganz oben auf unserer Agenda steht das Thema Artenschutz und ökologische Vielfalt“, sagt Rosi Beyer. „Es handelt sich bei der Fläche um ein ökologisch wertvolles Gebiet. Wir haben hier Eulen, Fledermäuse, Greifvögel und sogar den besonders geschützten Rotmilan. Außerdem leben hier Kreuzottern, Blindschleichen, Kröten, Frösche, Wiesel und Iltisse. Sogar ein Dachs soll hier schon gesichtet worden sein.“ Die anderen Teilnehmer nicken, erzählen von Libellenarten und der Haselmaus, von Hornissen, Faltern und Wildgänsen, die sie beim Ausruhen beobachten konnten.

Mirko Kahlert, Sprecher der Bürgerinitiative, wirft ein zweites Argument in den Raum: „Es geht uns auch darum, dass die Pläne nicht zu den Plänen der Gemeinde passen“, sagt er. „In dem ‚Zukunftskonzept Rosengarten 2030‘ zur Entwicklung der Gemeinde wurde festgelegt, zukünftige Zersiedelungen von Ortschaften zu vermeiden. Das betroffene Gebiet ist zwei Kilometer vom Ortskern Klecken entfernt und durch einen Wald abgetrennt.“ Zudem sei die Fläche mit Hanglage zur Bebauung denkbar ungeeignet. „Wir haben hier jetzt schon ein Problem mit dem Abfluss von Oberflächenwasser“, so Kahlert. „Regelmäßig stehen Grundstücke am Fuße des Ortes unter Wasser.“ Die Versiegelung weiterer Flächen könnte zum Problem für die Anwohner werden.

Sorge, dass „dies erst der Anfang ist“

Diese befürchten außerdem, dass es nicht bei den geplanten acht Einfamilienhäusern bleiben könnte. „Wir haben Sorge, dass dies erst der Anfang ist“, sagt BI-Sprecher Mirko Kahlert. „Wenn die Fläche erstmal bebaut ist, werden weitere Anfragen von Bauherren kommen.“ Es müsse hinterfragt werden, warum die Gemeinde horrende Erschließungskosten für ein Gelände aufnehme, dass zur Bebauung denkbar ungeeignet sei. „Das lohnt sich doch nur, wenn hier mittelfristig weiter gebaut wird. Auch dahingehend brauchen wir klare Antworten.“

Politische Unterstützung bekommt die Bürgerinitiative gleich von zwei Seiten. Marco Stöver von der UWR, Ortsratsmitglied von Eckel und Mitglied im Rat der Gemeinde Rosengarten und sein Mitstreiter Thies Ockelmann von den Grünen stehen den Betroffenen mit ihren Erfahrungen zur Seite. Ockelmann lebt selbst in Neu-Eckel. Dem Grünen-Abgeordneten geht es darum, dass sein Dorf so bleibt, wie es ist. Also unterstützt er mit politischer Expertise. Sein Rat an die BI: „Fragen Sie im Ausschuss alles, was sie wissen möchten. Hauptsache ist, Sie lassen sich nicht abwimmeln.

Viele Fragen verzögern die Abläufe. Und Verzögerung ist erst einmal gut – möglicherweise bis zur Wahl im kommenden Jahr.“ Marco Stöver vom Ortsrat Eckel nickt. „Wir werden im Ausschuss einen Antrag auf Vertagung stellen“, sagt er. „Wenn vier der 16 Abgeordneten diesem zustimmen, wird die Sache verschoben. „Und bröseln Sie die Historie des Gebietes auf“, rät Thies Ockelmann den BI-Mitgliedern. „Fragen Sie, warum im vergangenen Jahr auf dem Gelände eine 300 Jahre alte Eiche gefällt werden musste und wo Ersatz gepflanzt worden ist. Schließlich geht es um Ihr ureigenes Interesse, Ihre Lebensumstände zu erhalten, weil diese sehr schön sind.“

Gesundes Stück Egoismus

Rosi Beyer und ihre Mitstreiter wissen, dass sie eigentlich über so etwas gar nicht reden sollten. Nämlich, dass es bei dem Engagement auch um ein gesundes Stück Egoismus geht. Um die Sorge, dass die Grundstücke in Dorfrandlage sich entwerten könnten und der Blick zum Waldrand verbaut werde. „Wir leben seit fast 50 Jahren hier“, sagt die Rentnerin. „Und wir haben uns damals für diesen Ort entschieden, weil er rundherum von Wald umgeben war. Die Grundstücke waren günstig und wir haben uns über jedes neue Haus gefreut.“ Inzwischen ist das Dorf größer geworden, der Wald kleiner. Um so wichtiger sei es, so Rosi Beyer, das, was noch da sei, zu schützen.

Kleckens Bürgermeisterin Anke Grabe hält die Sorgen der Anwohner für unbegründet. „Es handelt sich bei den Plänen nicht um ein Neubaugebiet, sondern um acht Einfamilienhäuser, die hier entstehen sollen“, sagt sie. Das Projekt passe in seiner Größe in den Ort und überfordere nicht die vorhandene Infrastruktur mit Schule und Kita. „Wir müssen als Gemeinde Flächen zur Verfügung stellen“, so Grabe.

Fast täglich werde sie von Bürgern angesprochen, ob sie nicht wüsste, wo ein Haus frei werde oder wo Bauland entstehe. „Uns fehlen definitiv Bauplätze für junge Familien mit Kindern“, so die Bürgermeisterin, die verspricht, dass auch die Grundstückspreise moderat sein werden. „Die Gemeinde würde die Grundstücke vermarkten. Damit wäre sichergestellt, dass die Preise nicht ins Unermessliche steigen.“