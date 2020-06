Eißendorf Sechs Autos verbrennen in Carportanlage

Eissendorf. Sechs Autos sind in der Nacht zu Donnerstag unter einem großen Carport in Eißendorf ausgebrannt. Anwohner an der Großen Straße waren auf die Flammen aufmerksam geworden. Der Feuerwehr blieb nur noch, das angrenzende Wohnhaus zu schützen. Carport und Autos waren nicht mehr zu retten. Nach der Brandursache sucht die Polizei.