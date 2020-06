Wie Buxtehude seine Kneipenszene retten will

Buxtehude. Mit einer vergleichsweise gut ausgestatteten Gastro- und Kneipenszene lockt die Buxtehuder Altstadt auch viele Besucher von außerhalb der eigenen Stadt an. Doch auch nach ersten Lockerungen des Lockdowns in der Corona-Krise ist der Zuspruch der Kunden offensichtlich noch verhalten – zumal es eben auch immer noch Beschränkungen gibt, wie jüngst der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Niedersachsen vermeldete. Und wie überall sonst auch dürfen Kneipen oder auch Kleinkunst- und vergleichbare Einrichtungen noch gar nicht öffnen.

Die Buxtehuder Kommunalpolitik hat daher jetzt einige Anträge auf den Weg gebracht, um die bisher so lebhafte Szene über die schwere Zeit zu retten. So verzichtet die Stadt beispielsweise nach einem Antrag der SPD schon seit einiger Zeit auf Sondernutzungsgebühren für die Nutzung von städtischen Außenflächen bei Restaurants und auch Einzelhändlern. Mehr als 20.000 Euro fehlen dadurch der Stadtkasse.

Einen Schritt weiter geht nun die CDU mit einem Antrag, der diese Außenflächen in der Stadt noch deutlich erweitern will. Zumal gerade der Aufenthalt im Freien nach Einschätzung von führenden Virologen viel weniger Ansteckungspotenzial aufweist als etwa geschlossene Räume. „Das kann man nutzen“, sagt CDU-Ratsherr Robert Kamprad, der den Antrag formuliert hat.

Er fordert nun, dass die Stadt auf Antrag wohlwollend prüfen soll, ob man die bisher eher begrenzt genutzten Außenflächen für Gastrobetriebe nicht ausweiten könnte. Beispielsweise, indem Tische und Stühle auch vor andere Häuser gestellt werden, wo dieser öffentliche Raum bisher nicht für andere Zwecke gebraucht wird.

Stade hat einen ähnlichen Weg eingeschlagen

Einen ähnlichen Weg geht man beispielsweise auch im benachbarten Stade. Dort soll es im zentralen Altstadtbereich sogar Verkehrsbeschränkungen geben, um mehr Platz für die Gastronomie zu bekommen, wie das Stader Tageblatt berichtete. Mit einer Ausweitung der Außengastronomie könnten nach Vorstellung der Buxtehuder Christdemokraten vor allem Umsatzverluste aufgefangen werden, die entstehen, weil durch die Abstandsregeln längst noch nicht soviel Tische bereitgestellt werden könnten, wie vor der Corona-Krise.

Tatsächlich hatte die Dehoga kürzlich gemeldet, dass viele ihrer Mitglieder bei ihren Umsätzen nach der Wiedereröffnung noch nicht einmal das Niveau erreicht hätten, um wirklich wirtschaftlich arbeiten zu können. Nur sieben Prozent der befragten Restaurants in Niedersachsen hatten demnach angegeben, dass ihre Umsätze nach der Öffnung überhaupt die Hälfte des Normalumsatzes erreichen.

Der alte Ewer ist ein Wahrzeichen des Viertels, bis Anfang der 70er-Jahre verkehrten hier noch solche Schiffe.

Foto: Axel Tiedemann / AT

In der kommenden Woche wird der zuständige Ratsausschuss in Buxtehude voraussichtlich über diesen CDU-Antrag entscheiden und dann möglicherweise den Weg für mehr Außengastronomie in der Stadt freimachen. Speziell um Kneipen und Kleinkunst sorgt sich unterdessen die Linke in Buxtehude. Anders als etwa Restaurants, die ebenfalls schwer betroffen sind, aber sich zeitweise vielleicht noch mit einem Außer-Haus-Service „über Wasser halten konnten“, hätten diese Betriebe keine Möglichkeiten für Alternativen gehabt und litten immer noch unter der Schließung. Tatsächlich hat der Betreiber eines beliebten irischen Pubs in der Buxtehuder Altstadt schon die Betriebseinstellung angekündigt – bekannt ist der Laden vor allem durch viele Live-Auftritte von Musikern. „Wir sollten gemeinsam dafür sorgen, dass das Schicksal des finanziellen Ruins nicht noch mehr Buxtehuder Kneipen Kleinkünstler ereilt“, sagt Linken-Fraktionschef Benjamin Koch-Böhnke.

Eine Stadt ohne Kleinkunst ist „extrem langweilig“

Die ganze Szene sei nicht nur wichtig für Lebensqualität und Tourismus, sie sei sogar systemrelevant, da gerade viele Kneipen auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt seien. „All dies verbindet die Menschen unserer Stadt miteinander und macht Buxtehude erst besonders“, so Koch-Böhnke. Eine Stadt ohne Kneipen und Kleinkunst sei hingegen für die Bürger „extrem langweilig“ und wirke auch auf Touristen abstoßend, so der Linken-Politiker in seiner Antragsbegründung.

Sein Gegenrezept im drohenden Kneipensterben ist eine „Wir-sind-Buxtehude-Anleihe“, aus der es monatliche Auszahlungen an die notleidenden Betriebe geben könnte. Unternehmen, die Stadt selbst und auch alle Bürger könnten solche Anleihen erwerben, um zu unterstützen.

Am Ende könnte es auch eine Art Losverfahren mit gespendeten Gewinnen geben, wobei dann die Nummer des Anteilsscheins zählt. Allerdings sei die Anleihe nicht als verzinsbare Geld-Anlage gedacht, sondern als eine besondere Form der Unterstützung. „Also nicht ein Wertpapier, sondern ein Wertschätzungspapier“, so der Politiker.