Gemeinden stehen vor einem Freibad-Dilemma

Das Neu Wulmstorfer Freibad liegt in idyllischer Lage an der Fischbeker Heide

Neu Wulmstorf. Bis zu 3000 Besucher zählt man im Freibad Neu Wulmstorf an schönen Spitzentagen: Das idyllisch gelegene Gelände an der Fischbeker Heide zählt dann in der gesamten Süderelbe-Region zu einem beliebten Ziel. Und für diesen Sommer waren eigentlich noch mehr Rekordtage bei den Besucherzahlen erwartet worden, weil derzeit das benachbarte Buxtehuder Freibad wegen einer umfangreichen Sanierung geschlossen ist. Doch dann kamen Corona und damit erhebliche Auflagen für eine Freibad-Nutzung.

Doch während in anderen Kommunen wie in Hollenstedt schon Hygiene-Konzepte für eine Eröffnung beschlossen wurden, oder man sich wie in Buchholz entschied, erst gar nicht zu öffnen – ist die Entscheidung in Neu Wulmstorf noch offen.

Im zuständigen Verwaltungsausschuss ist die mögliche Öffnung zwar jetzt debattiert worden, ein endgültiger Beschluss wurde aber auf eine nächste Sitzung in 14 Tagen verschoben. „Es geht jetzt darum, Feinheiten zu klären“, sagt Neu Wulmstorfs Bürgermeister Wolf Rosenzweig, der keinen Hehl daraus macht, dass er sich jetzt schon eine Entscheidung der Kommunalpolitik gewünscht hätte.

3000 Besucher pro Tag kommen ins Freibad

Das Dilemma der Kommunen bei ihren Freibad-Überlegungen lässt sich dabei am Beispiel Neu Wulmstorf gut zeigen: 2000 bis 3000 Besucher kommen an guten Tagen normalerweise täglich ins Freibad – jetzt dürfen es mit den Corona-Auflagen nur 150 Gäste sein, die sich dort zeitgleich aufhalten können. Gleichzeitig erhöhen sich die Betriebskosten durch zusätzliche Sicherheitsdienste, Trennlinien und andere Auflagen für die ohnehin stark subventionierten Anlagen. In Neu Wulmstorf werden für eine Öffnung nun verschiedene Varianten diskutiert: Eine Möglichkeit dabei wäre beispielsweise, dass es eine Öffnung nur in den Sommerferien gibt.

Möglich ist aber auch immer noch, dass es am Ende auch einen Beschluss geben könnte, dass das Bad in diesem Sommer gar nicht öffnet. „Das kann passieren“, so Bürgermeister Rosenzweig. Im schlimmsten Fall für den Schwimmsport im Ort würde dann im Sommer auch die geplante Sanierung des Hallenbades starten – mit der Folge, dass es weit und breit gar keine Möglichkeit mehr zum Schwimmen gäbe. „Der Grundtenor ist daher, dass wir das Freibad möglichst öffnen wollen“, sagt dazu der Vorsitzende des Jugend- und Sportausschusses Jan Lüdemann (UWG). Wie lange und unter welchen Bedingungen müsse eben noch geklärt werden.

Hollenstedt öffnet Sonnabend

Gut möglich, dass sich dabei Neu Wulmstorf an seinem Nachbarn im westlichen Landkreis Harburg, an der Samtgemeinde Hollenstedt, orientiert. Dort wurde jetzt für die geplante Öffnung am kommenden Sonnabend am 13. Juni ein Hygiene-Konzept aufgestellt. Im Hollenstedter Freibad dürfen sich demnach nur 120 Gäste gleichzeitig aufhalten. Zwar werden dafür wieder Saisonkarten verkauft, aber der Erwerb garantiere keinen jederzeitigen Zutritt, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Mit anderen Worten: Wenn die Maximalgrenze erreicht ist, können nur wieder neue Besucher ins Bad, wenn es andere verlassen. Wobei es rechtlich nicht möglich ist, den Besuch nur für direkte Anwohner zu beschränken.

Zudem sind die Öffnungszeiten geändert worden: Montags, mittwochs und freitags ist die Hollenstedter Anlage beispielsweise nur von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet – also nicht gerade Zeiten, zu denen sich Schüler nach der Schule treffen können. Dienstags, donnerstags und am Wochenende ist indes von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Komplett geschlossen wegen der Auflagen sind die Umkleideräume, Springer- und Babybecken sowie Kinderspielplätze und Liegewiese.

Fazit: Schwimmen ja, Sommervergnügen nein. Und selbst das ist nicht garantiert: Es sei jederzeit möglich, dass das Freibad zur Pandemie-Bekämpfung auch wieder geschlossen wird, teilt die Gemeinde mit. ​