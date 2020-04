Lüneburg/Landkreis Harburg. Die Polizeidirektion (PD) Lüneburg, die auch für Landkreis Harburg zuständig ist, hat eine erste Bilanz der bisherigen Wochen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Veränderungen gezogen. Das Kriminalitätsniveau ist – wie in vielen anderen Regionen – drastisch gesunken. Im Bereich der PD Lüneburg gingen die gesamten Fallzahlen um 25 Prozent zurück – vor allem wegen der Ausgangsbeschränkungen.

Seit der vorsichtigen Öffnung von Geschäften verzeichnen die Ermittler aktuell einen regen Publikumsverkehr in den Innenstädten. Die Geschäfte, so heißt es aus der Polizeidirektion, trügen dabei weitgehend Sorge für die Einhaltung geltender Regelungen. Die große Mehrheit der Bevölkerung halte sich an die Abstandsregelungen. Viele Bürger kommen nun auch auf die jeweiligen Wachen, so heißt es bei der Polizei, um Personen, Gruppen oder Geschäftsinhaber zu melden , die sich nicht an die Auflagen des Infektionsschutzes halten.

„Die Situation ist nach wie vor ernst zu nehmen.“

So kommt es nun zu einer quantitativen Steigerung des Einsatzaufkommens im Zusammenhang mit den Corona-Beschränkungen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Lüneburg. Weiterhin ist das Durchsetzen der allgemeinen Beschränkungen mittlerweile mit deutlich intensiverem polizeilichen Einschreitverhalten verbunden. Die schrittweisen Lockerungen führen offenbar zu einem unvorsichtigen Verhalten von Teilen der Bevölkerung. Polizeipräsident Thomas Ring appelliert an alle Bürger: „Die Situation ist nach wie vor ernst zu nehmen. Nur durch das umsichtige Verhalten aller konnten wir es in den vergangenen Wochen gemeinsam schaffen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns und dürfen für unsere Gesundheit sowie die Gesundheit unserer Mitmenschen nicht nachlässig werden. Bitte befolgen Sie weiterhin die Auflagen der Infektionsschutzvorschriften und halten Sie Abstand. Das Fehlverhalten einzelner wird nicht toleriert und zieht Ordnungswidrigkeiten und auch Strafverfahren nach sich.“

Rückgang der Straftaten um etwa ein Viertel

Aktuell lässt sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Lüneburg für die Monate März und April 2020 ein Rückgang der Straftaten um etwa ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Die Haus- und Wohnungseinbrüche fallen für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Lüneburg um etwa 40 Prozent niedriger als im Vergleichszeitraum 2019 aus.

Ein Anstieg der Fallzahlen im Bereich der häuslichen Gewalt sei bisher nicht festzustellen, sie sind sogar um 10 Prozent leicht rückläufig. Alle Entwicklungstendenzen, so Ring, müssen jedoch unter den bekannten Schwankungen der Statistik gesehen werden. Sie könnten deshalb lediglich eine Momentaufnahme widerspiegeln und ließen keine endgültigen Rückschlüsse zu.

In anderen Bereichen passen die Täter ihre Machenschaften der Corona-Pandemie an. Betrüger versuchen, so Ring, schamlos aus der Verunsicherung und den Ängsten rund um das Thema Corona Profit zu schlagen. Sie haben Betrugsmaschen angepasst und nutzen die mediale Aufmerksamkeit, um damit Geld zu machen. Neben Fakeshops, die zum Beispiel Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel anbieten, werden auch diverse Spam- und Phishingmails versandt.

Vorwand: Corona-Schnelltests

Falsche Polizisten oder falsche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes versuchen, mit dem Vorwand eines Corona-Schnelltests in Häuser und Wohnungen zu kommen. Auch mit dem Enkeltrick versuchen Täter über das Telefon ihre Opfer um hohe Geldsummen zu bringen. Informationen zu diesen Themen finden sich auch im Ratgeber Internetkriminalität des LKA Niedersachsen.

„Beim Großteil der Bevölkerung ist die Akzeptanz und das Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen weiter vorhanden, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Lassen Sie uns gemeinsam dafür Sorge tragen, die Ausbreitung des Virus auch zukünftig einzudämmen. Bleiben Sie zuhause, so oft es geht!“ so Ring.