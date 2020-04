Landkreis und Bezirk Harburg. Schwere Zeiten auch für die Restaurants in der Region. Doch die Eigentümer und Pächter sind erfinderisch und bieten ihre Gerichte auch zum Abholen an. Symbole für Außer-Haus-Verkauf (AH), Lieferservice (LS), Geschenkgutscheine (GS), bargeldlose Bezahlung (EC)

Buxtehude

Ratskeller Buxtehude (AH, LS, GS, EC). Historisches Ambiente, trendige Kost: Nicole und Kim Lindenau bereiten Bowls zu, vakuumieren Gerichte fürs heimische Wasserbad und schicken Rostbraten oder Spargel auf die Reise. Es wird angeliefert oder abgeholt – mittags, abends. Tipp: Bowl mit gebratenem Hähnchen, Süßkartoffel, Spinat, Avocado, Karotte, Mango, Reis und Dip nach Wahl, 13,50 Euro, www.ratskeller-buxtehude.de, Telefon 04161/752 99 67.

Jesteburg

Orchideen Palast (AH, EC). Asia-Küche eignet sich besonders gut für Außer-Haus-Transport. Zu den am besten bewerteten Chinesen in der Nordheide gehört der Orchideen Palast. Hier werden die Gerichte mittags (12 bis 15 Uhr) und abends (18 bis 22 Uhr) mobil gemacht. Tipp: Knusprige Ente mit Kokosmilch und Gemüse, 16 Euro, www.orchideen-palast.de, Telefonnummer lautet 04183/5902.

Lüneburg

Mama Luu (AH, GS). Im Osten der Stadt befindet sich ein echter Geheimtipp für Freunde vietnamesischer Küche. Minh Thuy Luu kocht authentische Spezialitäten Ihrer Heimat, die Sie nach Vorbestellung von 12 bis 15 Uhr und ab 17.30 Uhr mitnehmen können. Tipp: Traditionelle Reisbandnudelsuppe mit Rinderstreifen, Sternanis, Kardamom, Ingwer, Zimt und Kräutern, 9 Euro, www.mama-luu.de, Telefon 04131/997 47 21

Seevetal

Biohof Overmeyer (AH, GS, EC). Auch in Coronazeiten steht die Manufakturküche von Familie Overmeyer nicht still. Daraus erhalten Sie im Glas Topfgucker-Gerichte – auf Wunsch kontaktlos bis ans Auto gebracht (Mo bis Sa ab 8 Uhr). Tipp: Frische Quiche, Königsberger Klopse oder Ochsenbäckchen, ab 3 Euro, www.overmeyer-landbaukultur.de, Telefon 04105/666 380

Stade

La Via Del Sale (AH, GS). Gehobener Italiener, aktuell spielt Spargel in verschiedenen Variationen die Hauptrolle, abholbereit täglich 17.30 bis 19.30 Uhr. Tipp: Steak in Gorgonzolasoße mit Gemüse und Kartoffelbeilage, 23,50 Euro, La Via Del Sale bei Facebook, Telefon 04141/777 545.

Süderelbe

Grando Sukredo (AH, LS, GS, EC). Die bestellen Steaks, Fisch und Vegetarisches zum Mitnehmen (täglich 11.30 bis 22 Uhr). Tipp: Grillteller mit Pute, Schwein und Rind, dazu Knobibrot und Bratkartoffeln, 12,60 Euro, www.grandosukredo.de, Telefon 040/611 93 643.

Wilhelmsburg

Gasthof Sohre (AH, LS, GS, EC). In Kirchdorf kocht die sechste Generation von Familie Bode. Die Gerichte kommen ohne Verpackungsmüll auf Zuckerrohrtellern in beheizten Boxen zu den Kunden. Täglich 13 bis 20 Uhr, auch zum Abholen. Tipp: Schweineschnitzel mit Champignonrahm und Bratkartoffeln, 12,40, www.sohre.de, 040/319 76 742.

Winsen

Restaurant Limani (AH, LS, EC). Griechische Küche zum Abholen oder geliefert von 12 bis 20.30 Uhr. Tipp: Bifteki gefüllt mit Schafskäse, dazu Salat und eine Beilage nach Wahl, 14,50 Euro, www.limani-winsen.de, 04171/673 9984.

Marco Dartsch berichtet seit fast 30 Jahren über die Gastroszene südlich der Elbe und veröffentlicht das kulinarische Nachschlagewerk „Prost Mahlzeit – Köstliches von der Elbe bis in die Heide“. Die neue Ausgabe ist gerade erschienen und online zu bekommen unter: www.prost-mahlzeit.de