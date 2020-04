Hittfeld/Winsen. In den beiden Kirchenkreisen im Landkreis Harburg wird es bis einschließlich 10. Mai keine öffentlichen Gottesdienste mehr geben. Auf diese Linie haben sich die beiden Superintendenten Dirk Jäger (Hittfeld) und Christian E. Berndt (Winsen) mit den Kirchengemeinden verständigt. An die Stelle der Gottesdienste, die auf Grund der Coronakrise ausfallen, treten digitale Angebote im Kirchenkreis Hittfeld und ein jeweils reihum in den Gemeinden produzierter zentraler Gottesdienst für den Kirchenkreis Winsen.

Auf den Homepages sind die Gottesdienste abrufbar

Sie alle können über die Homepages der Gemeinden und des Kirchenkreises abgerufen werden (siehe Infokasten). „Wir gehen davon aus, dass unsere Diskussionskultur in der Krise nicht verloren geht“, sagte Jäger im Gespräch mit dem Abendblatt. „Wir haben bislang kaum einmal so viele und so wertschätzende Reaktionen auf die Ostergottesdienste bekommen.“ Ihre Reaktionen schickten Gemeindemitglieder nun per Mail oder über die sozialen Netzwerke.

Denkbar sind mehr Angebote im Freien

Wie und in welcher Form Gottesdienste in Zukunft möglich sein werden, lässt sich derzeit nicht absehen. Klar ist für Berndt: „Sie werden künftig nicht mehr so sein wie in der Zeit vor Corona.“ In beiden Kirchenkreisen mit insgesamt 33 Gemeinden ist man aber dabei, sich neuen Lösungen anzunähern. Erste Vorschläge gehen dahin, dass die Gläubigen im Freien zusammenkommen könnten. An Sonntagen könnten künftig auch mehrere Andachten oder extra Gottesdienste für Ältere angeboten werden, um sie zu schützen. „Unsere Haltung, nahe und zugewandt zu den Menschen, muss weiter zum Ausdruck kommen. Die Frage ist, ob dies gelingt“, sagt Jäger. Die ersten Erfahrungen mit digitalen Angeboten seien aber vielversprechend. Gottesdienste können nun jederzeit abgerufen oder eine Andacht nur für einige Minuten angeklickt werden.

Ohne Zweifel muss neu gedacht werden. Denn die hygienischen Anforderungen für einen bisher gewohnten Gottesdienst zu erfüllen, scheint derzeit kaum realistisch. Die Besucher müssten sich am Eingang registrieren lassen, für sie müssten Masken und Desinfektionsmittel bereitstehen und vermummt unter einem Schutzflies zu singen dürfte schwer fallen. „Unter solchen Voraussetzungen wäre ein offener Gottesdienst nicht besser als das Angebot im Netz“, ist Jäger überzeugt.

Kirchenmitarbeiter entwickeln immer neue digitale Formate

Bei den kirchlichen Mitarbeitern gibt es bereits reichlich Übung mit der digitalen Arbeit. Kirchenkreis-Konferenzen mit Pastoren und Diakonen laufen jetzt über Video, alle zwei Tage diskutiert der fünfköpfige Krisenstab im Kirchenkreis Hittfeld am Bildschirm über neue Gesetze und Vorgaben der Landeskirche und hält sich über die Lage in den Gemeinden auf dem Laufenden. Sogar die Aufstellungspredigt von Heinz Franke, dem neuen Pastor in Neu Wulmstorf, wurde aufgezeichnet. Alle Einwände können nun noch bis Sonnabend per E-Mail zu Protokoll gegeben werden. Das hat die Landeskirche ermöglicht. Für die St. Johannis Gemeinde in Buchholz wird der neue Pastor Eckhart Friedrich, der sich dem Kirchenvorstand schon per Video vorgestellt hatte, seine Predigt ebenfalls aufzeichnen lassen.

„Unsere Arbeitstreffen laufen jetzt zielgerichteter ab, weil man den Kollegen konzentriert zuhören muss“, bilanziert Berndt. Wichtig sei dabei auch, dass man sich untereinander sehen könne. „Für Pastoren ist der Kontakt zu anderen Menschen, Kollegen und Gemeindemitgliedern, schließlich ein Teil ihres Berufs, den sie besonders lieben.“

Konfirmandenunterricht online

Eine Idee für den Konfirmandenunterricht kommt aus Ashausen. Dort können sich die Jugendlichen, die sich einen Gottesdienst angesehen haben, ihren digitalen Besuch bestätigen lassen und so eine der Voraussetzungen für ihre Konfirmation schaffen. Allerdings müssen sie zuvor Fragen zum Gottesdienst richtig beantworten. Berndt erwartet nicht, dass für den Unterricht rasch zur Normalität zurückgekehrt werden kann. Die Konfirmandengruppen sind in den Gemeinden regelmäßig größer als 15 Personen wie es für die Schulen vorgesehen ist. Es fehlt an ausreichend Räumen um Abstände einzuhalten und es könnten nicht für alle Teilnehmer Masken ausgegeben werden.

Es wird einen langfristigen Wandel geben

Durch den Verzicht auf Gottesdienste in den Kirchen sehen beide Superintendenten die Religionsfreiheit jedoch nicht in Gefahr. „Wir können damit leben. Es geht nicht so viel verloren, dass es angemessen wäre, die Sicherheit und Gesundheit vor allem von älteren Menschen aufs Spiel zu setzen“, sagt Jäger. Statt theoretische Diskussionen zu führen, wollen sich Jäger und Berndt an der Infektionslage orientieren. „Wir fühlen uns als Christen durch die Politik nicht behindert.“ „Die Krise macht demütig“, fasst Berndt zusammen. „Es geht eben nicht mehr alles.“ Für Jäger ist klar: „Es wird einen langfristigen Wandel geben. Aber nicht alles daran ist schlecht.“