Harburg . Im Fall des wohl gegen seinen Willen beurlaubten Harburger Gesundheitsamtsleiters Robert Wegner gibt es weiterhin viele Fragezeichen. Das Bezirksamt darf sich als Dienstherr nicht zu persönlichen Dienstangelegenheiten einzelner Beamter äußern, Wegner sollte es möglichst nicht tun und beide halten sich daran. Andere Beteiligte hingegen melden sich durchaus zu Wort: Oppositionsführer Ralf-Dieter Fischer (CDU) hält es für einen „Skandal, dass der kompetente und beliebte Leiter des Gesundheitsamts ausgerechnet in der Corona-Krise beurlaubt ist“; Frank Richter, Fraktionsvorsitzender der SPD, hält die Beurlaubung hingegen für „normal und im Rahmen der Dienstfürsorge geboten“.

Er folgt damit der Argumentation des Bezirksamts, das sich bei einer einzigen Gelegenheit doch dazu geäußert hat: Der Antwort auf eine schriftliche Anfrage von Fischer. Darin heißt es auch, Wegner habe den Urlaub selbst beantragt. Glaubhafte Quellen aus dem Bezirksamt verneinen jedoch, dass er einen Antrag gestellt hat. Und auch Ralf Dieter Fischer zweifelt daran: „Die Nachfrage, ob denn ein formaler Antrag vorliegt, wurde in der Hauptausschusssitzung sowohl von Verwaltungsdezernent Dierk Trispel, als auch von Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen nur ausweichend beantwortet“, sagt der CDU-Politiker.

Wegner ist dieser Tage Vater geworden

Sicher ist, dass Wegner, der dieser Tage Vater geworden ist, bereits vor Monaten angefragt hatte, ob er nach der Geburt seines Kindes eine Auszeit nehmen könne. Das war allerdings bevor sich die Corona-Pandemie für Europa überhaupt abzeichnete. Als diese einsetzte, war auch Wegner im Dauereinsatz, war von früh bis spät ansprechbar, organisierte und realisierte. An Urlaub dachte er bestimmt nicht mehr, sagt die Quelle aus dem Bezirksamt.

Unter anderem ermöglichte er die Schnelltests für Polizisten, Feuerwehrleute und Gesundheitsbedienstete – als das mit städtischen Kräften nicht zügig genug klappte, beauftragte er das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Die Gewerkschaft der Polizei und das DRK feiern ihn deswegen als Helden und äußern Unverständnis über seine Beurlaubung.

Andererseits fielen durch Wegners Aktivitäten bei ihm schnell große Mengen Überstunden an. In der Antwort an Fischer beruft sich das Bezirksamt auch darauf: Ein nicht unwesentlicher Teil der Zwangspause diene dem Abbau von Wegners Mehrarbeitssaldo. Dazu käme Erholungsurlaub aus Fürsorgepflicht des Amtes gegenüber dem Beamten.

Zwangsurlaube nur bei schweren Dienstvergehen

Allerdings gibt das Dienstrecht dem Dienstherren nicht die Möglichkeit, Urlaub anzuordnen. Urlaub ist auf Antrag des Beamten und möglichst seinen Wünschen zu genehmigen. Eine Ausnahme bildet der Schuldienst. Lehrer dürfen außerhalb der Ferien keinen regulären Urlaub nehmen. Ansonsten sind Zwangsurlaube nur bei schweren Dienstvergehen möglich, oder wenn die Fortsetzung des Dienstes eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt. Anders sieht es bei beantragten und genehmigten Urlauben aus: Diese dürfen von den Beamten nicht nach Belieben abgesagt oder verschoben werden. Deshalb ist es Wegners Vorgesetzten wichtig, zu betonen, dass der Urlaub einvernehmlich beschlossen war.

Genau das bestreitet ein Insider aus dem Bezirksamt allerdings und vermutet einen ganz anderen Grund, als Dienstfürsorge: „Robert Wegner denkt und handelt schneller, als der Rest der Verwaltung. Auf Formalien kommt es ihm manchmal nicht an“, heißt es. Nun gehört aber genau das eben auch zu den wesentlichen Aufgaben eines Amtsleiters: Dokumentationen, Berichte, Papier.

16-Stunden-Tage

Wenn Wegner in diesen Tagen die Priorität aufs Handeln legt, bleibt der Rest liegen oder andere müssen hinter dem Amtsarzt aufräumen, damit die Verwaltung den wichtigen Überblick behält. Und je mehr Wegner mit seinen 16-Stunden-Tagen vorlegt, desto mehr Nacharbeit fällt an.

Dort vermutet der Bezirksamts-Insider den Grund für die Beurlaubung. „Aber jemanden in Urlaub zu schicken, weil viel Arbeit anfällt, kann ja keine Lösung sein. Vielleicht wäre es klüger, Wegner und seine Stellvertreterin jetzt als Team arbeiten zu lassen und noch jemanden abzustellen, der sich um Formalien kümmert. Es wird ohnehin diskutiert, Beamte die gerade weniger zu tun haben, in die Gesundheitsämter abzuordnen. Da gäbe es sogar Freiwillige.“