Seit rund vier Wochen gelten in Deutschland die Coronaregeln: Kontaktsperre, Ausgangsbeschränkung, strenge Hygienemaßnahmen. Pflegeheime sind davon besonders betroffen. Besuch von Angehörigen ist verboten, Mitarbeiter müssen sich schützen und für die Bewohner heißt es: zuhause bleiben. Wie halten Sie die Betroffenen bei Laune?

Kaspar Pfister Es ist für alle eine herausfordernde Situation, bei der niemand auf irgendwelche Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Insofern sind wir nach allen Richtungen kreativ und für gute Lösungen offen. Jedes Haus hat dabei eine Vielzahl an individuellen Lösungen entwickelt, die wir auch intern austauschen und über Facebook veröffentlichen – wir lernen täglich und voneinander. Nach wie vor gibt es in unseren Einrichtungen Gruppenangebote mit basteln, singen oder Gymnastik. Allerdings ist die Gruppenstärke deutlich reduziert. Zudem beschränken sich die Gruppen auf die Bewohner in der jeweiligen Wohnung. Alle unsere Häuser haben einen schönen großen Garten. Hier halten sich die Bewohner gerne auf, können sich an der frischen Luft bewegen, gärtnern oder genießen einfach die Sonne. Solange der Sicherheitsabstand eingehalten wird und alle einen Mundschutz tragen, ist für die Sicherheit gesorgt, ohne den gewohnten Alltag zu sehr einzuschränken.

Dabei sind gerade Gewohnheiten für pflegebedürftige oder an Demenz erkrankte Menschen so wichtig. Was lassen Sie sich hier einfallen?

Viele Bewohner sind immer gerne zum Einkaufen in den Supermarkt oder auf den Wochenmarkt gegangen. Die kreativen Einrichtungsteams haben auch hierfür schnell eine Alternative gefunden: der mobile Kaufladen. Ein Einkaufswagen vollgepackt mit Dingen, die sich die Bewohner gerne selbst ausgesucht haben – Pflegeprodukte, Süßigkeiten oder eine Zeitschrift – zieht durch das Haus und jeder darf sich in Ruhe seinen persönlichen Einkauf zusammenstellen. Überall steht jetzt auch wieder die geliebte Eistruhe, die täglich gefüllt wird. Selbstverständlich soll auch weiterhin mit den Bewohnern ein normaler Alltag gelebt werden, jedoch unter besonderen Bedingungen: Die Esstische wurden aufgestockt, so dass maximal drei Personen an einem Tisch sitzen, möglichst nicht gegenüber, alle tragen Mundschutzmasken und halten Abstand – unter den Bewohnern und unter den Kollegen –, Geschenke von außen dürfen nicht angenommen werden und Besuch ist generell verboten.

Im Haus Kiekeberg in Nenndorf leben aktuell 90 pflegebedürftige Senioren in Wohngruppen von je etwa 14 Personen.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Genau das aber fehlt den Menschen doch sicherlich sehr.

Die Bewohner können skypen. Hier eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Ein Beispiel: Eine Bewohnerin hat ihre Tochter seit Jahren nicht mehr gesehen. Nun erhielt sie zum Geburtstag einen Anruf via Skype. Die Dame konnte ihre Tochter endlich wiedersehen, und ein lange gehegter Wunsch ging in Erfüllung. Ferner gewinnt der Brief zunehmend an Bedeutung. Unsere Häuser erreichen Bilder, Postkarten und Fotos in einer Fülle, wie es sie noch nie gab. Daran haben die Bewohner lange Freude. Für Angehörige gibt es eine App, über die sie die tägliche Dokumentation einsehen können. Einen Einblick in das alltägliche Leben gewähren wir Angehörigen und allen, die daran interessiert sind, auch per Facebook. Auf unserer Website stehen die aktuellen Fallzahlen.

Die Mitarbeiter sind als Kontaktperson nach Außen für die Bewohner die größte Gefahr. Wie schützen sie sich?

Die Mitarbeiter wurden im Vorfeld geschult und proben den Ernstfall regelmäßig. Bei allen Bewohnern und Mitarbeitern wird jeden Tag ein Screening durchgeführt. Dabei wird unter anderem die Temperatur gemessen, um frühzeitig Verdachtsmomente zu erkennen. Es steht für alle Tätigkeiten ausreichend Schutzkleidung und Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die Mitarbeiter haben dies von mir auch für den Privatbereich erhalten, um sich besser zu schützen. Die Mitarbeiter dürfen im Heim kostenlos essen und trinken. Keiner muss sich in der Schlange beim Bäcker anstellen. Und sollten sie vor leeren Supermarktregalen stehen, können sie sich im hauseigenen Lebensmittellager bedienen – da gibt es auch Klopapier. Ebenso bekommt jeder Mitarbeiter pro Arbeitszeit drei Euro Zuschlag, wenn Coronamaßnahmen erforderlich werden. Das macht ein Plus von rund 500 Euro pro Monat steuer- und abgabenfrei.

Gibt es außerdem noch Maßnahmen, die über das Übliche hinausgehen?

Zu den Schutzmitteln gehören bei uns auch technische Hilfsmittel wie Sauerstoffkonzentratoren, Lifter oder Sturzmelder, um im Notfall mit technischen Hilfsmitteln Personalknappheit auszugleichen. Es werden auch an vier Standorten Telemedizingeräte eingesetzt und ein von uns neu entwickeltes System einer betriebseigenen Smartwatch, der Benewatch. Diese überwacht und dokumentiert Blutdruck, Puls und – jetzt besonders wichtig – Sauerstoffsättigung. Zusätzlich ist die Uhr mit einem Alarmsystem verbunden.

Das alles kostet Geld. Welche zusätzlichen Kosten sind bereits entstanden?

Stand heute sind schon rund 500.000 Euro Mehrkosten entstanden. Der „Coronazuschlag“ für die Mitarbeiter wird rund 2,5 Mio. Euro kosten und mit Einnahmeausfällen wegen Schließungen der Tagespflege, Quarantänemaßnahmen und weiteren Aufwendungen für Schutzmittel rechnen wir mit rund 5 Millionen Mehrkosten. Die Hoffnung besteht, dass über den „Rettungsschirm Pflege“ möglichst alles aufgefangen werden kann.

Kaspar Pfister, Geschäftsführer der BeneVit Gruppe.

Foto: BeneVit / HA

Trotz der Vorkehrungen bleibt die Verunsicherung und die Angst, sich anzustecken.

Richtig, aber Kommunikation und regelmäßiger Austausch helfen dabei, Mitarbeitern und Bewohnern Ängste zu nehmen. Wir haben einen Krisenstab eingerichtet, der sieben Tage die Woche im Einsatz ist. Er wertet täglich die aktuelle Situation, die Meldungen der Behörden oder Verbände aus, berät die Leitungen über erforderliche Maßnahmen, hält Behördenkontakt und beantwortet Angehörigenfragen. Täglich erhält jede Einrichtung einen aktuellen Lagebericht. Der Ernstfall wird in allen Einrichtungen regelmäßig geübt und der Epidemieplan wird laufend den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Das schafft Sicherheit. Angehörige erhalten Briefe, Mails oder werden über Apps informiert und natürlich braucht es auch das persönliche Gespräch – egal ob Bewohner, Mitarbeiter oder Angehörige. Erstaunlich ist, dass Bewohner mit dieser Situation doch relativ gelassen umgehen, jedenfalls entspannter sind, wie wir geglaubt hatten. Aussagen wie: „Ich habe den Krieg überlebt, Gefangenschaft überstanden oder Hunger gelitten, war ausgebombt, habe Vogelgrippe und Ölschock überstanden. Auch Corona wird mal zu Ende sein“, hört man nicht selten.

Hat die Krise möglicherweise auch positive Folgen für die Pflege?

Es zeigt sich, dass sich die Wahrnehmung der Menschen sensibilisiert. Pflegeheime geraten wegen Corona nicht nur negativ in den Fokus. Für viele wird deutlich, dass Pflege mehr ist als reine Versorgung. Hier geht es um Nächstenliebe, um Alltagsgestaltung, um Emotionen und Empathie. Daran wollen nun viele teilhaben, was sehr schön ist. Wir können alle deutlich stärker aus der Krise hervorgehen und Pflege kann als das erkannt werden, was sie tatsächlich ist. Wir setzen uns schon lange dafür ein, Pflege anders zu betrachten und positiver zu bewerten. Anstelle Mitleid ist Anerkennung und Respekt angesagt. Es geht darum, aus den Ressourcen zu schöpfen. Betagte Menschen können viel und wollen auch viel – wenn man sie denn lässt.

Am Mittwoch haben Bundesregierung und Länder sich auf erste Schritte zur Lockerung der Coronamaßnahmen geeinigt. Braucht es diese auch in Altenpflege?

Bei alten Menschen spricht man immer von „schützen“. Es ist klar, dass pflegebedürftige Menschen die am stärksten betroffene Gruppe ist, nicht nur in Bezug auf das Risiko einer Erkrankung und ihren Folgen, sondern insbesondere auch in Bezug auf die Einschränkungen. Für einen „Exit“ haben wir sehr konkrete Vorstellungen. Denn wir können nicht warten, bis es ein Medikament oder einen Impfstoff gibt. Die Isolation lässt sich vielleicht noch vier bis sechs Wochen ertragen, doch irgendwann wird das Risiko, am Virus zu erkranken im Verhältnis zu den Risiken der sozialen Isolation kippen.

Wie könnte Ihrer Meinung denn der „Exit“ für Pflegeheime aussehen?

Egal was wir tun, es wird immer ein Abwägen ohne absolute Sicherheit sein. Wenn die Immunisierung so voranschreitet wie zurzeit absehbar, könnten sich die Maßnahmen in den Pflegeheimen lockern. Weil die medizinische Infrastruktur besser gewappnet ist, Pflegekräfte, Bewohner und Angehörige sensibilisiert und vorbereitet und in der Lage sind, mit der Situation besser umzugehen. Wenn bei Bewohnern und Mitarbeitern ein tägliches Screening stattfindet, also Symptome und Temperatur geprüft werden, lassen sich Ansteckungsrisiken reduzieren. Wenn sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter gleichzeitig Schutzmasken tragen, könnten Bewohner, gegebenenfalls in Begleitung, wieder in die Öffentlichkeit. Ein Kontakt mit Fremdpersonen sollte vorerst trotzdem unterlassen werden. Angehörige ohne Symptome könnten mit Schutzmaske ins Haus. Trotzdem würde ich die Heime nicht völlig öffnen. Die Besuche müssten organisiert sein. Beispielsweise pro Bewohner ein Besuch pro Woche von höchstens zwei Angehörigen. Und natürlich müssten Ausnahmen in absolut begründeten Fällen erlaubt sein. Letztlich ist es auch eine individuelle Entscheidung der einzelnen Personen, welches Risiko sie eingehen wollen. Wir müssen uns herantasten, Erfahrungen sammeln, trotzdem Risiken minimieren, aber eine Isolation wie jetzt, darf nicht zu lange dauern.