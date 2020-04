Rosengarten. Nordisch, positiv, fröhlich: So sehen die Schutzmasken aus, die Mona Nermerich derzeit mit ihrer Familie näht. Eigentlich betreibt sie die kleine Agentur deadlyprints Artwork in Emsen. Da sie die klassischen Virenschützer, die coronabedingt derzeit vor aller Munde sind, zu klinisch und irgendwie unheimlich fand, griff sie kurzerhand selbst zu Nadel und Faden. „Gemeinsam tragen wir mit der Statement-Stoffmaske dazu bei, uns in diesen Zeiten mit einem Moin zu begrüßen“, sagt sie.

Die Masken – es gibt noch eine mit „do not cross“-Aufdruck – kamen in der Umgebung so gut an, dass Nermerich sie nun entgegen erster Pläne auch verkauft. Eine Maske (nicht für klinischen Einsatz und ohne Schutznorm) kosten 29,90 und sind via Mail an mona.nermerich@gmx.de zu bekommen.