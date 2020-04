Harburg. Die Arbeit der Harburger Tafel wird derzeit noch mehr geschätzt als es ohnehin schon der Fall ist. Die meisten Ausgabestellen der Hilfsorganisation haben auch in Corona-Zeiten weiterhin geöffnet. Viele Arbeitsweisen der freiwilligen Helfer mussten allerdings angepasst werden.

Lebensmittel werden in Kisten bereitgestellt

Kleine Milchpackungen mit dem Logo einer großen Fastfood-Kette, daneben Bio-Eier mit dem Demeter-Siegel: Das Lebensmittelangebot bei der Harburger Tafel gleicht manchmal einer Wundertüte. Zurzeit ohnehin, denn die Schutzmaßnahmen sorgen auch bei der Tafel dafür, dass einiges anders läuft, als sonst. „Wir geben die Lebensmittel nicht mehr einzeln und persönlich an die Kunden heraus“, sagt Marita Kloth-Vogt, die an einem Tag in der Woche die Harburger Ausgabestelle leitet, „sondern wir packen Kisten, die an der Tür kontaktarm übergeben werden. Draußen stehen Tische, an denen die Kunden dann den Inhalt der Kisten in ihre eigenen Taschen und Roller verpacken.

Im Freien stehen Tische zum Umpacken

Damit das auch bei schlechtem Wetter geht, haben die Helfer der Tafel extra einen Unterstand frei geräumt. Aber auch im Freien stehen einige Tische. Bis an den Zugang am Helmsweg heran markieren gelbe Striche auf dem Pflaster den virensicheren Abstand von 1,50 Metern in der Warteschlange. Von einer Schlange ist derzeit aber nur wenig zu sehen. Die Kundschaft kommt kontinuierlich, aber kaum jemand muss lange warten. Das könnte zum einen daran liegen, dass die Übergabe einer Kiste eben im Handumdrehen geschieht und der Aussuchprozess auf den Hof ausgelagert wurde. „Es liegt aber auch daran, dass wir an unserem Tag die Öffnung zwei Stunden vorverlegt haben und sich die Ausgabe damit etwas entzerrt“, sagt Marita Kloth-Vogt.

Zahl der Kunden ist unverändert hoch

Die Anzahl der Kunden hat sich nicht Zeiten verringert. Es bleiben zwar einige der Stammkunden derzeit zu Hause, dafür kommen aber andere. „Viele Tafeln in Hamburg haben wegen Corona geschlossen, deshalb kommen jetzt auch Kunden aus anderen Stadtteilen“, sagt Marita Kloth-Vogt.

Drei von vier Ausgabestellen sind geöffnet

Normalerweise würden sie zu einer für den jeweiligen Stadtteil zuständigen Tafel weiter geschickt. Wenn die jedoch geschlossen hat, werden die Kunden in Harburg mit versorgt. Warum Tafeln schließen, hat unterschiedliche Gründe. Von einigen ist auch die Harburger Tafel betroffen, aber nicht so, dass sie den Betrieb vollends einstellen müsste. Drei von vier Ausgabestellen sind geöffnet. Lediglich in Winsen gibt es ein Problem. Dort ist die Ausgabestelle in der Jugend- und Sozialeinrichtung „Reso-Fabrik“ untergebracht und die ist geschlossen. Damit ist auch die Ausgabestelle nicht erreichbar. In Harburg, Neuwiedenthal und Buchholz hingegen ist weiterhin ein bis viermal pro Woche geöffnet.

Viele junge Menschen helfen derzeit freiwillig

Ein weiterer Grund, warum andere Tafeln geschlossen haben, ist die Altersstruktur der freiwilligen Helfer. Viele gehören zur besonders gefährdeten Altersgruppe. „Auch wir haben alle Helfer über 70 gebeten, in den nächsten Wochen zu Hause zu bleiben“, sagt Marita Kloth-Vogt. „Aber dafür haben sich ganz ohne Aufruf viele junge Menschen bei uns gemeldet“, sagt sie. „Gerade Studierende haben derzeit wenig zu tun und helfen hier gerne.“

Eine davon trägt den obligatorischen Mundschutz schon wie ein Profi: Daphne, Medizinerin in der Facharztfortbildung. „Eigentlich sollte ich gerade mein nächstes Praktikum angetreten haben, aber das wurde auf Eis gelegt. Stattdessen befinde ich mich Bereitschaft, damit ich im Corona-Notfall im Krankenhaus eingesetzt werden kann. Und solange ich nicht abgerufen werde, habe ich hier etwas Sinnvolles zu tun“, sagt sie, während sie Kohlrabi in Kisten legt.

Restaurants spenden ihre Lagerbestände

Die Lebensmittel sind gespendet – überschüssige Ware aus Supermärkten und der Gastronomie. Auch hier gilt für die Tafel in Corona-Zeiten: Es wird nicht weniger, aber anders. „Derzeit spenden viele Restaurants und Großküchen ihre kompletten Lagerbestände, weil sie die Ware ja nicht mehr verbrauchen können“, sagt Marita Kloth-Vogt. Angst vor einer Versorgungslücke, wenn die Lager dieser Spender erst einmal leer sind, hat sie nicht: „Dadurch, dass andere Tafeln geschlossen haben, können unsere Fahrer derzeit auch bei deren Supermärkten Lebensmittel abholen. Dafür müssen wir dann nur etwas weiter fahren.“

Die Lebensmittelspenden, die die Fahrer einsammeln, werden zunächst von anderen Helfern im Lagerraum gesichtet. Nicht alles kann man noch an Kunden weitergeben. Einiges muss neu verpackt, einiges von großen Mengen auf haushaltsgerechte Portionen umgepackt und manches auch aussortiertwerden.

Grundausstattung und Kiste mit viel frischen Sachen

Kundenkisten gibt es in zwei Varianten: Die Grundausstattung mit vielen haltbaren Nähr- und Lebensmitteln und die normale Kiste mit einem höheren Frischeanteil. Vor Feiertagen, wie gerade vor Ostern, enthalten die Kisten auch kleine Spielzeuge. „Fast jeder Kunde kennt Kinder, ob Enkel, eigene oder Nachbarn, die er beschenken möchte; kann sich das aber meistens nicht leisten“, sagt Marita Kloth-Vogt. Weil die gespendeten Spielzeuge oft unverkaufte Ware vom Fest zuvor sind, kann es dann auch schon mal vorkommen, dass in der Osterkiste sehr weihnachtliches Spielzeug steckt.

Am Packtisch auf dem Hof betrachtet eine Kundin gerade sehr lange das Barbie-Lebkuchenhaus. Dann verschwindet es in ihrem „Hackenporsche“. „An einem normalen Ausgabetag würden wir jetzt gemeinsam darüber Scherze machen und lachen“, sagt Marita Kloth-Vogt. „Dieser Kontakt ist es, den ich derzeit am meisten vermisse!“