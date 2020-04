Buchholz. Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstagabend, dass am Rand des Schotterparkplatzes am Wilfried-Wroost-Weg in Buchholz (Landkreis Harburg) mit Nägeln bestückte Wurstenden und Mettbällchen liegen würden. Beamte suchten den Bereich zusammen mit dem Zeugen ab und fanden mehrere solche Köder. Am Mittwoch meldete sich ein Hundebesitzer bei der Polizei.

Sein Hund habe bei einem Spaziergang einen mit einer Schraube gespickten Köder gegessen. Der Hund sei aber nach tierärztlicher Behandlung derzeit wohlauf.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Zeugen oder Geschädigte sollten sich unter 04181/2850 melden.