Es ist der 1. Januar 2020. Der erste Tag im neuen Jahr. Es ist die Nacht, in der Zehntausende Hamburger friedlich ins neue Jahr feiern. Die Polizei in Deutschland zieht eine positive Silvester-Bilanz und der Papst Franziskus feiert den Weltfriedenstag. Die Gläubigen in Italien marschieren nach Rom. Am Mittag beten sie gemeinsam auf dem Petersplatz.

In diesen ersten 36 Stunden des neuen Jahrzehnts machen sich zwei Menschen auf den Weg in diese Welt: Raim Idrizi und Lenn Siewert. Sie sind etwas Besonderes, weil sie die Ersten sind in diesem Jahr. Die Neujahrsbabys in Harburg und im Landkreis. Zwei Kinder, von denen das eine auf dem Land zwischen Wäldern und Bauerngärten aufwachsen wird, das andere in der Großstadt zwischen Straßen, Spielplätzen und Beton. Lenn wird Weihnachten und Ostern zelebrieren.

Neujahrskind Lenn Siewert mit drei Monaten: "Er ist ein fröhlicher Junge", schwärmen seine Eltern.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Raim wird das Opferfest, Zuckerfest und seine Beschneidung feiern. Lenns Eltern sind Deutsche. Raims Eltern sind Albaner. Sie kommen aus Mazedonien. Ihr kultureller Hintergrund ist so verschieden wie das Umfeld und die Menschen, die sie prägen werden. Wie werden die beiden in dieser Gesellschaft zurechtkommen? Was werden sie anpacken, was liegen lassen? Welche Fragen werden sie stellen und welche Antworten finden? Was werden ihre Eltern ihnen mit auf den Weg geben? Das Abendblatt wird die Neujahrskinder und ihre Eltern durch das Jahrzehnt begleiten.

Gewicht 3230 Gramm, Länge 50 Zentimeter.

Lenn Siewert wird am 1. Januar 2020 um 0.40 Uhr im Krankenhaus Winsen geboren. Gewicht 3230 Gramm, Länge 50 Zentimeter. Raim Idrizi kommt am 2. Januar 2020 um 6.41 Uhr in der Helios Mariahilf Klinik auf die Welt. Gewicht 3740 Gramm, Länge 55 Zentimeter.

Als Lenn das Licht der Welt erblickt, hängt der Himmel voller leuchtender Raketen. Das neue Jahr ist gerade einmal 40 Minuten alt. Auf den Straßen rund um das Krankenhaus wünschen sich die Menschen ein frohes neues Jahr. Sie stoßen an auf 2020, auf ein neues Jahrzehnt, auf gute Zeiten und Sorglosigkeit. Janine Siewert hat den Jahreswechsel wortwörtlich weggeatmet. Sie hatte sich auf einen ruhigen Silvesterabend auf dem Sofa eingestellt.

Jetzt steht sie mit ihrem Mann im gleißenden Licht des Kreißsaals und versucht umzusetzen, was sie im Geburtsvorbereitungskurs gelernt hat. Sie weiß nicht, wie spät es ist und ob das neue Jahr bereits begonnen hat. Die Wehen kommen im Minutentakt. Dann hört sie das Feuerwerk. 40 Minuten später ist Lenn da. Es gibt Berliner im Kreißsaal. Janine und Marc sind glücklich.

100 Tage sind die beiden jetzt auf der Welt

Als Raim geboren wird, hängt die Morgendämmerung grau über der Stadt. Auf der B 73 vor der Helios Klinik Mariahilf hat bereits der Berufsverkehr eingesetzt. Der Wind treibt den Müll der Silvesternacht über den Asphalt. Reste von Böllern, Raketen, zerbrochene Bierflaschen. Nakije Idrizi liegt seit Stunden in den Wehen. Ihre Mutter, Schwiegermutter und ihr Mann Erdjan weichen die ganze Nacht nicht von ihrer Seite. Nakije weiß, dass eine Geburt Hölle und Himmel zugleich ist. Sie hat schon einmal ein Kind zur Welt gebracht, ihre Tochter Jara. Um 6.41 Uhr bekommt Jara einen Bruder. Raim erblickt das Licht der Welt.

Am 2. Januar veröffentlich das Hamburger Abendblatt ein Foto von Lenn, dem Neujahrskind im Landkreis Harburg. Einen Tag später erscheint ein Artikel über Raim, das verspätete Neujahrskind aus Harburg. Weil es Tradition ist, dass die Erstgeborenen eines neuen Jahres in die Zeitung kommen. Sie sind etwas Besonderes. Sie stehen im doppelten Sinne für den Anfang.

Nakije und Erdjan Idrizi mit ihrem Sohn Raim, der am 2. Januar als verspätetes Neujahrskind auf die Welt gekommen ist.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

100 Tage sind die beiden jetzt auf der Welt. 100 Tage, in denen sie das getan haben, was Babys tun. Schlafen und nicht schlafen, schreien, quengeln, glucksen, lachen, liegen, strampeln, pupsen, trinken, aufstoßen, spucken, greifen, loslassen, unendlich niedlich sein und furchtbar anstrengend. Sie werden von ihren Eltern geliebt, von ihren Großeltern vergöttert. Sie sind der Mittelpunkt der Welt. Unendlich klein und zerbrechlich, willensstark und zäh.

Hasenidylle am Rande der Lüneburger Heide

Wenn Raim aus dem Fenster schaut, sieht er auf die B 75. Er sieht Autos und Menschen, Geschäfte und Bäume, die am Straßenrand stehen. Der kleine Junge wird in Harburg aufwachsen. Fördergebiet im Rahmenprogramm der Integrierten Stadtentwicklung. Die Bewohner der zumeist viergeschossigen Häuser haben zu 60 Prozent Migrationshintergrund. Über die Hälfte aller Grundschulkinder spricht kein Deutsch in ihrer Familie.

Wenn Lenn aus dem Fenster schaut, sieht er in den Garten. Er sieht die ruhige Anwohnerstraße, an deren Ende der Spielplatz liegt und der Wald. Er wird in Garstedt aufwachsen, einem Ort der Samtgemeinde Salzhausen im Landkreis Harburg. In einer 1453-Einwohner-Hasenidylle am Rande der Lüneburger Heide, 30 Kilometer vor den Toren Hamburgs. Einmal im Jahr feiert der Schützenverein sein Schützenfest mit Würstchenbude, Zeltdisco, Autoscooter und Luftgewehrstand. Es gibt einen Supermarkt mit angeschlossener Bäckerei und Café, Postagentur und Tennisverein.

Janine und Marc Siewert haben sich ganz bewusst dafür entschieden, aufs Land zu ziehen. Im November 2018 haben sie ihre Wohnung in Wilhelmsburg aufgegeben und sich ein Haus mit Garten gesucht, 170 Quadratmeter Wohnfläche, fünf Zimmer. Sie wollen, dass ihr Sohn auf dem Dorf aufwächst, im Wald spielen und Höhlen bauen kann. Sie glauben, dass das Leben auf dem Land freier ist, behütet und besser.

Janine Siewert ist 31 Jahre alt. hat Medienmanagement studiert und zuletzt bei einem Online-Pflanzenhandel gearbeitet. Marc Siewert ist zwölf Jahre älter als seine Frau. Die beiden haben sich im Büro kennengelernt. Das war 2010. Es ist eine klassische Liebesgeschichte: Sie, die junge duale Studentin verliebt sich in einen Kollegen aus der Führungs-Ebene eines PR-Dienstleisters. Um die frische Beziehung nicht direkt öffentlich zu machen, treffen sich die beiden heimlich zum Mittagessen.

Es war Liebe auf den ersten Blick

2011 ziehen die beiden zusammen. Aus erster Ehe bringt Marc seinen Sohn Finn mit, der an den Wochenenden nach Garstedt kommt. Janine versteht sich gut mit Finn. Doch sie weiß, dass sie irgendwann auch ein eigenes Kind haben will. 2018 heiratet sie Marc. Kurze Zeit später machen sich die beiden auf die Suche nach einem Haus. Es soll groß genug sein, damit Marc dort sein Büro einrichten kann. Er arbeitet inzwischen als Freelancer, entwickelt Webseiten und maßgeschneiderte digitale Lösungen für Unternehmen.

Marc und Janine Siewert genießen die innige Zeit mit ihrem Sohn Lenn.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Nakije Idrizi ist Arzthelferin. Ihr Mann Erdjan arbeitet bei der Post. Die beiden haben sich in Mazedonien kennengelernt, in Forino, einem 4000-Seelen-Ort im Norden des Landes. Nakijes Eltern haben die Heimat verlassen, da war sie vier. Sie wächst in Bergen-Belsen auf. Die Sommerferien verbringt sie in Forino. Dort lernt sie Erdjan kennen, diesen sportlichen jungen Mann, der zu den großen Fußballtalenten in der Region zählt. Sie verlieben sich, halten über 2400 Kilometer hinweg Kontakt. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Nakije. Sie heiraten, entscheiden, dass ihre Zukunft in Deutschland liegen soll.

Am 15. September 2015 kommt Erdjan in Hamburg an. Er lernt Deutsch, macht seinen Führerschein und bewirbt sich bei der Post. Sie arbeitet in einer Arztpraxis. Sie suchen sich eine Wohnung in Harburg. 75 Quadratmeter groß, drei Zimmer, Altbau. Im Haus wohnen zehn Parteien. Wenn einer brüllt, hören es alle.

Sie weiß, dass es eng werden wird in der Wohnung

Als Nakije Idrizi spürt, dass sie schwanger ist, hat gerade die Fastenzeit begonnen. „Ich habe mich gewundert, warum es mir so schlecht geht“, sagt sie. Am 10. Mai 2019 macht sie einen Test. Er ist positiv. Ihr erstes Gefühl ist Wut. „Ich wollte nicht so schnell ein zweites Kind“, sagt sie. Sie weiß, dass es eng werden wird in der Wohnung. Und dass es keinen Platz für ein richtiges Kinderzimmer gibt, solange sie die drei Zimmer mit ihren Schwiegereltern und den beiden Geschwistern von Erdjan teilen muss, die inzwischen auch nach Deutschland gezogen sind. „Wir versuchen schon länger, eine zweite Wohnung zu finden“, sagt Nakije. „Doch es gibt keine.“

Also improvisieren sie, haben die Räume aufgeteilt. Ein Zimmer nutzen die Schwiegereltern, das andere Nakije und Erdjan mit den beiden Kleinen. Im Wohnzimmer schlafen Erdjans Geschwister Seadet und Erdin. Raims Reich ist seine Gjep, eine hölzerne Babywiege, in der schon sein Onkel lag. Seiner Mutter ist es wichtig, Traditionen fortzuführen. Sie nennt ihren Sohn Raim. Es ist der Name ihres verstorbenen Großvaters.

Lenn ist ein Wunschkind. Janine erinnert sich noch genau an die Nacht, als ihr Sohn gezeugt wurde. „Es war unser erster Hochzeitstag. Marc hatte mir zu Weihnachten ein Wochenendtrip nach Dinklage geschenkt. Das Hotel war schrecklich. Aber die Reise hat sich doch gelohnt.“ Ende Mai macht Janine einen Schwangerschaftstest. Er ist positiv. Die Freude ist riesig. Gemeinsam richten die Eltern das Kinderzimmer im ersten Stock ein, kombinieren bestehende Möbel mit einem antiken Weichholzbettchen und Baby-Accessoires. Im Schlafzimmer bauen sie ein Beistellbett an. Für die ersten Monate.

Janine hat sich vorgenommen, die Zeit mit Lenn zu genießen

Janine hat sich vorgenommen, die Zeit mit Lenn zu genießen. Sie geht zur Babymassage, will Delphi machen und Babyyoga. Ein paar Kinderwagenmütter aus dem Ort kennt sie bereits aus dem Geburtsvorbereitungskurs. Manchmal treffen sich die Mamis zum Kaffeetrinken und Spazierengehen.

Auch Nakije will die erste Zeit mit Raim auskosten. „Ich habe ein Jahr Elternzeit beantragt“, sagt sie. „Länger kann ich nicht wegbleiben. Das können wir uns nicht leisten.“ Dieses eine Jahr aber will sie so gut es geht nutzen. Sie singt für „Baby Rimi“, tanzt mit ihm durch die Wohnung. Jeden Morgen massiert sie seinen Rücken. Sie ist glücklich, auch wenn sie manchmal an ihre Grenzen stößt, die schlaflosen Nächte Kraft kosten. „Die ersten vier Wochen hat der Kleine fast nur geweint“, sagt sie.

„Bis der Kinderarzt bei der U3 festgestellt hat, dass er eine Leistenhernie hat und operiert werden muss.“ Seitdem läuft es besser. Doch die Tage sind lang. Um 7 Uhr aufstehen, wickeln, anziehen, Flasche geben. Dann Jara versorgen und zur Kita bringen. Anschließend einkaufen, kochen, aufräumen. Wenn Raim weint, legt seine Mutter ihn in die hölzerne Wiege und wickelt ihn fest in warme Baumwolltücher.

Lenn ist am liebsten auf dem Arm seiner Mutter

Lenn ist am liebsten auf dem Arm seiner Mutter. Also hat Janine eine Babytrage angeschafft, mit der sie Baby Lenn durch den Wald tragen und auch zum Shoppen nach Lüneburg mitnehmen kann. Mit seinen dreieinhalb Monaten war er schon auf einer Party und im Restaurant. Kürzlich hat sich seine Mutter eine Milchpumpe zugelegt, damit sie unabhängiger ist. Das Paar hat sich vorgenommen, den Kleinen so viel wie möglich in ihre Freizeit zu integrieren. „Lenn schnallen wir um und dann tingeln wir los“, sagt sein Vater. Sie wollen viel reisen. „Ich wünsche mir für Lenn, dass er eine glückliche Kindheit hat“, sagt Marc. „Er soll viel draußen spielen, mit Freunden durch den Wald streifen und lernen, uns zu vertrauen. Er soll wissen, dass er uns immer alles erzählen kann.“

„Raim soll hinschauen und hilfsbereit sein“, sagt seine Mutter. „Er soll Fußball spielen, lernen sich durchzusetzen. Und er soll mutig sein“, sagt sein Vater. Wenn es sein Dienst als Zusteller zulässt, geht Erdjan freitags in die Moschee um zu beten. Für ein gutes Leben, eine sichere Zukunft.

Seit ein paar Wochen ist das nicht mehr möglich. Die Moscheen sind geschlossen. Die Familien bleiben zuhause. Für die Eltern ist die Situation belastend. Sie wirft alles durcheinander. „Es ist nicht leicht, mit acht Personen in der kleinen Wohnung“, sagt Nakije. Marc und Janine sind froh, auf dem Land zu leben. „Wir haben unseren Garten und die Möglichkeit, spazieren zu gehen“, sagt Marc. Die regelmäßigen Müttertreffen finden nun per Facetime statt, die Babymassage per Zoom.

Beruflich ist die Situation angespannt. „Die geplanten Aufträge wurden alle auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt“, sagt Marc. „Auch wenn wir ein Polster haben – aber wie wird es in ein paar Monaten sein? Marc und Janine, Nakije und Erdgan vermissen die Unbekümmertheit. Die Anfangszeit mit ihren Jungs haben sie sich sorgenfreier vorgestellt. Zum anderen aber stärken die beiden kleinen Kerle auch ihre Eltern. Ihr Lächeln, Brabbeln und die stetige Entwicklung geben ihnen Kraft.