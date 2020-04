Buchholz. Im Landkreis Harburg haben seit Mitte März mehrere hundert Menschen Anzeigen erhalten, weil sie gegen das geltende Kontakt- und Versammlungsverbot aufgrund der Coronapandemie verstoßen haben. Das geht aus Zahlen der Polizei und der Kreisverwaltung hervor. Danach liegen beim Kreis rund 40 Anzeigen von der Ordnungsämtern der Gemeinden sowie von aufmerksam gewordenen Bürgern und Nachbarn vor. Die Polizeiinspektion Harburg, die für den Landkreis zuständig ist, wurde in 83 Fällen tätig. Da in jedem Fall mehrere Personen betroffen sind, dürfte die Zahl der Betroffen in die Hunderte gehen. Zum Vergleich: In Hamburg hatte Innensenator Andy Grote zuletzt von 300 bis 500 Ordnungswidrigkeitenverfahren pro Tag gesprochen.

Das gute Wetter lockt die Menschen ins Freie

Das gute Wetter dürfte derzeit dazu beitragen, dass es Menschen schwerfällt, sich an die Beschränkungen zu halten. „Allein am vergangenen Wochenende haben wir gegen 66 Personen Anzeigen aufgenommen“, sagt Hauptkommissar Jan Krüger, der Sprecher der Polizeiinspektion in Buchholz. Er nennt Beispiele. So wurden in Buchholz vier Personen wiederholt in einem Pkw angetroffen, neun Sportler spielten in Tostedt gemeinsam Fußball, in Buchholz wiederum wurden zwei Fußballer auf einem abgesperrten Kunstrasenplatz erwischt. Im Winsener Schloßpark trank eine Dreiergruppe Alkohol und in Heidenau trafen Beamte sechs Personen bei einer Geburtstagsfeier an. Alle müssen jetzt mit Bußgeldern rechnen.

Oft müssen die Beamten nur Fragen klären

„Wir sind verstärkt mit Streifenwagen unterwegs, in der Innenstädten auch zu Fuß mit den Mitarbeitern von Ordnungsämtern“, sagt Krüger. Dabei gebe es oft auch einfach Klärungsbedarf, etwa in wieweit verkauft werden kann und dass bei wartenden Kunden auf den Mindestabstand geachtet werden müsse. Auch die geöffneten Geschäfte sowie in der Freizeit gern besuchte Plätze an der Elbe oder in der Heide stehen im Blickpunkt. „Wir dürfen die Gefahr durch den Coronavirus nicht ausblenden“, sagt der Hauptkommissar.

Landesbereitschaft unterstützt örtliche Kollegen

Die Polizisten werden auch von der Landesbereitschaftspolizei aus Lüneburg unterstützt. Da Großveranstaltungen wie Fußballspiele ausfallen, können sie nun für die Überwachung der Kontaktbeschränkungen eingesetzt werden. Die Beamten schützen sich mit Handschuhen, Masken, Desinfektionsmitteln und Einmal-Overalls.

Der überwiegende Teil der rund 250.000 Einwohner im Landkreis zeigt nach den Erfahrungen der Polizei Verständnis für die Lage. Landrat Rainer Rempe hatte sich Anfang April bei den Bürgern bedankt, dass sie sich „strikt an die Kontakteinschränkungen halten“ und dringend an alle appelliert, weiter konsequent zu bleiben. „Je disziplinierter wir jetzt alle gemeinsam sind, desto besser schützen wir uns und unsere Mitmenschen.“

Bislang wurde im Landkreis keine Bußgelder verhängt

Der Landkreis hat bislang trotz der vorliegenden Anzeigen jedoch noch keine Bußgelder verhängt. Hintergrund ist, dass in den nächsten Tagen ein Bußgeldkatalog vom Land Niedersachsen erwartet wird. „Bislang liegt nur ein Entwurf vor, der sich an anderen Bundesländern orientiert“, sagte Kreissprecher Andres Wulfes. Zudem seien die Verfahren zu den einzelnen Anzeigen noch nicht abgeschlossen. Wulfes geht davon aus, dass die Höhe der Bußgelder von 150 Euro bis hin zu 25.000 Euro bei schweren Verfehlungen reichen werden. „Höhere Zahlungen wird es in der Regel nicht gleich beim ersten Mal geben oder wenn sich die Betroffenen einsichtig zeigen.“ Der Kreissprecher weiß aber auch von Grillpartys, verbotenen Öffnungen von Imbissen oder Vermietungen in Pensionen zu berichten. So könnten bei Ständen auf Märkten, die keine Lebensmittel anbieten, bis zu 1000 Euro und bei Restaurants im Betrieb bis zu 4000 Euro fällig werden.

Auch Ostern sind die Streifen unterwegs

Über Ostern wird die Polizei ihre Kontrollen aufrecht erhalten. „Wir werden keine Ausnahme während der Feiertage machen“, sagt Krüger. „Die vier freien Tagen werden sicher eine Herausforderung. Wir können nur gewinnen, wenn sich alle an die Regeln halten.“