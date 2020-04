Winsen . Sechs Gottesdienste, viele von ihnen mit Abendmahl, 600 Besucher von Gründonnerstag bis Ostermontag: So war es 2019 in Winsens Kirchengemeinde St. Marien. Jetzt aber -- nichts. Alle Gottesdienste fallen aus, obwohl öffentliche Predigten seit dem Augsburger Bekenntnis aus dem Jahr 1530 als Kern allen kirchlichen Handels der Protestanten gelten. Das zeigt auf, wie dramatisch auch aus dieser Sicht die Lage ist, die das Coronavirus den Kirchengemeinden aufzwingt. Die Winsener Pastorin Ulrike Koehn wollte es dabei nicht belassen und hat für die Gemeinde Osterspaziergänge vorbereitet. Natürlich maximal zu zweit oder in der Familie und mit dem erforderlichen Mindestabstand.

Die Ausgangslage ist klar: Schon am 15. März hatte St. Marien zum ersten Mal den Sonntagsgottesdienst abgesagt. Es folgte zwei Tage später die Allgemeinverfügung vom Landkreis Harburg, nach der Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen einschließlich der Zusammenkünfte in Gemeindezentren verboten sind. Das Land Niedersachsen hat dies Anfang April erneut bestätigt. Die Gemeindeleitung und die Vorsitzenden des Kirchenvorstandes fügten sich diesen Vorschriften. Die Borsteler Gemeinde St. Jakobus schloss sich an.

Was wäre wohl so noch möglich?

Erst vergangene Woche erinnerte Christian Bernd, Superintendent im Kirchenkreis Winsen daran, „keine Anreize zu schaffen, um Ostern zusammen zu kommen.“ Was wäre wohl so noch möglich?

Koehn hatte da eine Idee. Sie wandert selbst gern und war Ende Januar zuletzt mit einer Gruppe von 15 Teilnehmern von St. Marien über das Gemeindezentrum von St. Jakobus, die Luhe-Gärten und einen Stopp bei Winsens katholischer Gemeinde Guter Hirt zur Kirche in Ashausen unterwegs. Ein kleiner Pilgerweg, der mit einem Mittagsgebet endete. Ähnliches können die Winsener nun unternehmen. Ausgestattet mit acht Textpassagen aus dem Markus-Evangelium (Kapitel 16, Vers 1-8) zu den Ereignissen an Ostern (siehe Info).

Gedacht, getan. Die Mitarbeiter im Gemeindebüro halfen. Inzwischen haben sie 120 Briefe an ehrenamtliche Helfer verschickt, die die Zettel damit als erste bekommen haben. Die Reaktion ist vielversprechend. „Viele von ihnen wollen die Inhalte in ihrer Nachbarschaft oder auch über die sozialen Netze weitergeben“, sagt die 53-Jährige Theologin, die seit elf Jahren als Pastorin in der St. Marien Gemeinde arbeitet.

Ausgewählte Wanderungen

An den Osterfeiertagen können alle, die das Fest besonders gestalten wollen, nun auf Wanderschaft gehen. Dafür sollen sich die Gemeindemitglieder eine Strecke auswählen, und sich auf dem Weg von den ausgewählten Texten inspirieren lassen. Sie finden sich auf der Homepage der Kirchengemeinde und sollen zudem von Ostersonnabend an bei gutem Wetter an Girlanden um die St. Marien Kirche aufgehängt werden. Sollte es regnen, wird ein wettergeschützter Platz unter einem Dach gesucht.

Interessierte können sich einfach ihr Exemplar mitnehmen. „In Winsen gibt es schöne Wanderwege, so dass sich sicherlich eine Route findet, bei der man allein, zu zweit oder in den behördlich zugelassenen Konstellationen sein Osterfest feiern kann. Der Osterspaziergang kann aber auch in die Wohnung oder in den Garten verlegt werden“, sagt Koehn. Mit ihrer Idee steht die Pastorin in der Gemeinde nicht allein. An den Ostertagen werden die Glocken der Kirche läuten. Auf der Homepage von St. Marien (www.st-marien-winsen.de) wird an jedem Feiertag ein neuer Beitrag eingestellt.

Andachten zum Zuhören

Es handelt sich um Andachten zum Zuhören, Videos von Konfirmanden und auf der Homepage des Kirchenkreises für die kommenden Sonntage um Videos aus den einzelnen Gemeinden. Konfirmanden aus den beiden evangelischen Winsener Gemeinden haben Ostersteine gestaltet, die mit kirchlichen Symbolen der Hoffnung wie Fischen oder Kreuzen ausgestattet sind. Sie sollen an markierten Stellen vor den Kirchen abgelegt werden. Von Ostermontag an dürfen die Steine mitgenommen, behalten oder weiter verschenkt werden.

Auf der Homepage sowie unter www.kirchenmusik-in-winsen.de werden in loser Folge Videos von Kantor und Kirchenmusiker Reinhard Gräler mit Musik zur Passionszeit sowie zum Osterfest eingestellt.

Unter seiner Leitung sollen am Ostersonntag ab 10.15 Uhr an der St.-Marien-Kirche Posaunenbläser spielen. Wer in Hörweite des Kirchturmes ist, muss so nicht auf den Choral „Christ ist erstanden“ verzichten. „Unser Auftrag zum Verkünden des Evangeliums besteht weiter“, sagt Koehn. „Wir müssen jetzt neue Wege gehen.“

Auch in den von ihr zusammengestellten Bibeltexten sind die Menschen unterwegs. Maria Magdalena geht mit anderen Frauen zum Grab von Jesus. Dort erfahren sie von der Auferstehung. „Auch diese Frauen sind in einer Krise. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Das spiegelt eine ähnliche Situation wieder, wie sie uns derzeit beschäftigt“, sagt Koehn.

Die Regelungen zum Aussetzen der Gottesdienste sieht sie dabei als hilfreich an. Mit ihnen könne man mit der Situation umgehen.„In der Hochphase einer Pandemie kommt die Liebe zum Nächsten dadurch zum Ausdruck, dass man ihm körperlich nicht zu nahe kommt“, schreibt Hans Michael Heinig, Professor für Öffentliches Recht und Kirchenrecht an der Universität Göttingen und Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). „Wir alle sind aufgefordert, unseren Glauben zu Hause oder auf solchen Spaziergängen zu leben“, sagt Pastorin Koehn. „An solchen Orten zu beten, ist genauso gut wie in einer Kirche.“