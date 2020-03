Harburg. „Ich bin immer noch überwältigt“, sagt Musiker Jimmy Cornett nach dem virtuellen „F*ck-Corona!-Festival“, das aus dem leeren Live-Club „Marias Ballroom“ per Internet an das Publikum gestreamt wurde – in tausende Wohnzimmer von Fans, die wegen der Ausgangsbeschränkungen zu Hause waren. „Wir hatten ja schon gehofft, dass das Online-Konzert gut angenommen wird, aber so eine tolle Reaktion hätten wir nie erwartet!“

Die Facebook-Zahlen sind noch nicht ausgewertet

Allein bei Youtube zählten Cornett und seine Mitstreiter 4000 Zuschauer – in der Spitze bis zu 900 gleichzeitig. Dazu kamen als Ausspielungskanäle noch die Bandhomepage und Facebook. „Die Facebookzahlen sind noch nicht ausgewertet, aber auch über die Homepage kamen noch einmal 2000“, sagt Jimmy Cornett.

Auch den Spendenlink klickte viele Fans an

„Es war schon seltsam, vor einem leeren Saal zu spielen, aber auf einem Bildschirm haben wir die Grüße und Kommentare gesehen. Das war großartig! Viele klickten Fans auch den Spendenlink an.“ Wieviel zusammenkam, wird nicht verraten. „Wir zahlen Technik und Club und verteilen den Rest unter den Künstlern“, sagt Cornett. „Ich denke, dass keiner unglücklich sein wird.“