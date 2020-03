Harburg . Die Sparkasse Harburg-Buxtehude ist 2019 weiter gewachsen und hat mit einer Bilanzsumme von 4,17 Milliarden Euro erstmals die Vier-Milliarden-Euro-Marke überschritten. „Mit der Entwicklung des vergangenen Jahres sind wir zufrieden. Nach einem mäßigen ersten Halbjahr haben wir ein beeindruckendes zweites Halbjahr mit einem sensationellen Endspurt hingelegt“, kommentiert Andreas Sommer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Harburg-Buxtehude, die Jahresbilanz.

Marktführer im Süden Hamburgs

Er dankt seinen Mitarbeitern, „ohne die ein solches Jahr mit einem so guten Ergebnis nicht möglich gewesen wäre“. Das Wachstum untermauere die Position der Sparkasse als Marktführerin im Hamburger Süden, so Sommer. Das Kreditgeschäft habe nach Aussagen der Sparkasse wesentlich zum Erfolg beigetragen. Den größten Anteil haben die Immobilienkredite – zur privaten Baufinanzierung sagte die Sparkasse Kredite im Wert von 1,8 Milliarden Euro zu.

Vorstandsmitglied Sonja Hausmann nennt zwei Ursachen: die gute Marktentwicklung und die hohe Kompetenz der auf Baufinanzierung spezialisierten Sparkassenberater. „Sie begleiten mittlerweile nicht mehr nur Projekte im Raum Süderelbe, sondern auf dem gesamten Hamburger Immobilienmarkt mit großem Erfolg“, sagt Hausmann.

Immobilienmarkt erweist sich als Zugpferd

Beim Kauf und Verkauf von Immobilien profitierte der Süderelbe-Bereich spürbar von der hohen Nachfrage und den massiv gestiegenen Preisen nördlich der Elbe, so Hausmann. Auch das hauseigene Maklerbüro (S-Immobilien) hat weiter zugelegt und im Vorjahr 474 Objekte im Gesamtwert von 115 Millionen Euro verkauft. Zudem entwickelt die Sparkasse seit 20 Jahren Baugrundstücke; im vergangenen Jahr wurden 71 Bauflächen im Wert von zwölf Millionen Euro veräußert.

Hilfe für Unternehmen in der Coronakrise

Dank einer stabilen Wirtschaft wuchs auch das Kreditvolumen bei den Firmenkunden. Allerdings hat sich dies durch die Coronakrise jetzt grundlegend geändert. Viele Firmen im Hamburger Süden spürten gravierende Folgen, so die Sparkasse: „Ausbleibende Umsätze führten bereits zu Liquiditätsbedarf, für einige Betriebe haben die Auswirkungen sogar bereits existenzbedrohende Ausmaße angenommen. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude steht bereit, Unternehmen und Selbstständigen Hilfe anzubieten, die von der Coronakrise betroffen sind.“

Wie berichtet kündigte das Institut zudem am Freitag an, bei Privatkrediten die Zahlung von Zins und Tilgung bis Juli zu stunden, wenn sie aufgrund von Einkommenseinbußen durch die Pandemie nicht zumutbar sei. Die ausgesetzten Zahlungen werden an die Kreditlaufzeit angehängt.