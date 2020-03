Lüneburg. Die Nähmaschinen rattern wie gewohnt im Atelier von Maren Brandt. Doch anstelle von nachhaltig produzierten Kleidern entstehen hier zurzeit Mundschutzmasken. Blau-weiß gestreifte Baumwolle aus ihrem Stoffvorrat hat die Unternehmerin aus Lüneburg für die erste Auflage ausgewählt. Die fertigen Masken liefert sie kostenfrei an Einrichtungen aus, in denen Menschen sich trotz der Corona-Krise noch recht nah kommen müssen.

Kleiderbestellungen sind stark zurückgegangen

„Niemand kauft mehr Kleider, und wir möchten unsere Dienste kostenfrei für etwas Sinnvolles anbieten“, sagt Maren Brandt, die ihr Label „Make Monday Sunday“ erst im vergangenen Jahr gegründet hat und mit dem Konzept, lokal und konsequent nachhaltig zu produzieren, beim regionalen Crowdfunding-Wettbewerb „Heidecrowd“ ausgezeichnet wurde. Doch seit die Ausbreitung des Corona-Virus die Weltlage und den Alltag der Menschen bestimmt, sind auch in ihrer Firma die Bestellungen stark zurückgegangen.

Die Masken können mehrfach verwendet werden

„Ungewöhnliche Zeiten erfordern entsprechend ungewöhnliche Maßnahmen.“ So kündigte Maren Brandt Anfang der Woche auf Instagram an, dass das Team jetzt Behelf-Mund-Nasen-Schutzmasken fertige. Damit folgten sie dem deutschen Hausärzteverband, der Hausärzten eine Anleitung zur Herstellung sende. „Wir nehmen das gern ab“, sagt die Textil-Ingenieurin, betont aber auch: „Dies ist nur ein Hilfsmittel.“ Die Masken bestehen aus einer doppelten Schichte reiner Baumwolle, können ausgekocht werden und so mehrfach verwendet werden.

Für Mitarbeiter in Supermärkten, Arztpraxen oder im Botendienst

Die fertigen Exemplare – pro Tag entstehen etwa 50 Masken – sind zum Beispiel für Mitarbeiter in Supermärkten und Apotheken, Patienten in Arztpraxen sowie Post- und Paketzusteller gedacht. „Sie sind für alle, die für uns jeden Tag anpacken, um diese Krise zu überstehen“, sagt die Unternehmerin. „Damit können die medizinischen, zertifizierten Masken denjenigen bleiben, die sie in Krankenhäusern in erster Reihe brauchen.“

Bisher gingen die Lieferungen unter anderem an das Onkologiezentrum Lüneburg, die Tierklinik Oerzen, das Altenheim Deutsch Evern, zwei Arztzpraxen, ein Eiscafé, einen Supermarkt sowie den Hospizverein Lüneburg. Auch Privatpersonen erhalten bei Bedarf kostenfrei je zwei Behelfsmasken, wenn sie einen adressierten und frankierten Rückumschlag an die Firma schicken. „Viele haben mich angeschrieben, dass Sie die Masken für Ihre kranken Eltern brauchen, die trotz Corona nicht zu Hause bleiben können, weil sie zum Arzt müssen, um lebensnotwendige Behandlungen zu bekommen“, sagt Maren Brandt.

Stoffvorräte gehen langsam zur Neige

Für die Produktion verwendet sie die Stoffvorräte, aus denen eigentlich neue Kleider entstehen sollten. Diese gehen jedoch langsam zur Neige, um neues Material zu besorgen, ist die Unternehmerin auf Spenden angewiesen (Spendenkonto: marenbrandt UG, Volksbank Lüneburger-Heide eG, DE41 2406 0300 8542 3726 00).

Sechs Frauen sind in dem Unternehmen beschäftigt

Für das Team sei die Arbeit gleichermaßen heilsam. „Die Unsicherheit, wie es mit dem Betrieb weitergeht, ist bei allen zu spüren“, sagt Maren Brandt, die sechs Frauen in ihrem Unternehmen beschäftigt. „Diese Aktion schweißt auch alle intern zusammen, man zieht an einem Strang. Ich bin so stolz auf meine Mitarbeiterinnen, die in diesen schweren Zeiten zusammenstehen und nicht ihren Mut verlieren.“