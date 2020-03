Buchholz/Tostedt/Maschen. Das kulturelle Leben im Landkreis Harburg steht weitgehend still. Nicht nur für die Künstler, sondern auch für die Veranstalter ist die Corona-Krise eine Zeit voller Ungewissheiten. Denn noch weiß niemand, wann Konzerte und Theateraufführungen wieder stattfinden können. Das Team der Empore Buchholz ist derzeit vor allem damit beschäftigt, neue Termine für abgesagte Veranstaltungen zu finden.

Eigentlich sollte heute Boogie-Pianist Axel Zwingenberger auftreten und morgen das Comedy-Duo Emmi und Herr Willnowsky. Für beide Veranstaltungen gibt es bereits neue Termine (1. Dezember und 11. Oktober). „Wir haben etwa 50 Prozent der Gastspiele in den Herbst verschoben“, sagt Empore-Geschäftsführer Onne Hennecke.

Das klappte mit den Konzerten ganz gut, schwierig wird es dagegen bei den Theaterproduktionen. Da es sich bei den Gastspielen um Einzelauftritte und keine Tourneetermine handelt, heißt das: Die Schauspieler sind im Herbst schon anderweitig engagiert. Auch, weil die Anzahl der freien Termine begrenzt ist und die Empore schon für 2021 plant, werden sich nicht alle Veranstaltungen nachholen lassen.

Karten können zurückgegeben werden

Die Verschiebungen im Theaterprogramm betreffen vor allem die Abonnenten. „Sie erhalten eine Gutschrift, die sie mit ihrem nächsten Abo verrechnen können“, sagt Hennecke. Die einzeln verkauften Karten können zurückgegeben werden, die Kartenkasse ist montags bis donnerstags telefonisch von 9 bis 13 Uhr erreichbar (04181/287878).

„Es gibt keine Befristung für die Rückgabe“, betont der Geschäftsführer. Ihm wäre es lieb, wenn die Kunden sich den Kaufpreis nicht erstatten ließen, sondern eine Gutschrift zur Verrechnung beim nächsten Kauf akzeptierten. So ließen sich Liquiditätsengpässe vermeiden. Das Team baut derweil Überstunden ab oder zieht den Urlaub vor. Anstehende Arbeiten wie die Erneuerung der Abwasserleitungen sollen trotzdem erledigt werden, Haustechniker Dietmar Schücke hat gerade mit Störungen der Kühlanlage im Restaurant Lim’s (das geschlossen ist) zu tun.

Terminverschiebungen und Ausfälle

Kurzarbeit kann die Empore nicht anmelden, da sie eine städtische Gesellschaft (GmbH) ist. So bleibt nur abzuwarten. Über Terminverschiebungen und Ausfälle informiert die Empore auf ihrer Internetseite www.empore-buchholz.de.

Weitaus schlechter trifft es die privaten Veranstalter. Mit viel Herzblut hat Ulrike von Thien vor drei Jahren ihre „Bühne bunter Vorhang“ in Tostedt aufgebaut und bietet seither vor allem anspruchsvolle Theaterstücke, Kleinkunst und Lesungen an. Am 14. März war die letzte Vorstellung, ein Kleist-Abend mit Hanns Jörg Krumpholz. „Die Vorzeichen waren schon durch den rückläufigen Vorverkauf erkennbar“, sagt sie. Die Veranstaltungen sind nun bis auf Weiteres abgesagt. „Selbst wenn es im Mai wieder losginge, könnten wir nicht wieder öffnen, da wir so kurzfristig keine Werbung machen können.“

Sie sei völlig frustriert angesichts der vielen Arbeit, die sie und ihr Mann in ihre Kleinkunstbühne und das Programm gesteckt haben. Zwar muss sie sich um ihre eigene Existenz keine großen Sorgen machen, wohl aber um das Theater selbst. Im Moment überlege sie sogar, aus Kostengründen das Klavier abzuschaffen.„Ich hoffe sehr, dass die Menschen wiederkommen werden. Gefühlt fangen wir bei Null wieder an“, sagt Ulrike von Thien. Und trotzdem spürt sie, dass ein Neuanfang sich lohnen wird. „Wenn wir hier ein schönes Konzert hören, sind wir danach noch sehr lange total erfüllt.“

Internet-Live-Konzert mit dem TMC-Team

Einen Kompromiss hat inzwischen „The Musical Company“ (TMC) Seevetal gefunden. Am vergangenen Wochenende musste die aktuelle Produktion „Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat“ ausfallen, die Aufführungen – zwei am Sonnabend, zwei am Sonntag – sollen am 2. und 3. Mai (aktueller Stand) nachgeholt werden. Als Trostpflaster gab es vergangene Woche ein Internet-Live-Konzert mit dem TMC-Team, bestehend aus Geschäftsführer Pascal F. Skuppe, Geschäftsführungsassistent Xung Pascal van Nguyen und FSJ-ler Jonathan Guth.

Das Konzert wurde bei Buchholz Connect übertragen und war gut besucht: „Wir hatten etwa 1000 Besucher auf der Seite, die im Schnitt 30 Minuten dabei blieben“, sagt Buchholz-Connect-Geschäftsführer Alexander Kühl, der auch für TMC als Technischer Leiter arbeitet. Wegen dieses schönen Erfolges wird das Konzert heute wiederholt: Nach dem Motto „Kommt der Prophet nicht zum Berg, muss die Company eben zu Ihnen kommen“ wird das Wohnzimmerkonzert „stream on“ ab 19 Uhr live von der Bühne des neuen Musicalstudios Maschen übertragen.

Hygieneaktion des Tages

Als Gast ist diesmal zusätzlich Jana Gugenheimer, musikalische Leiterin des Musicals „Joseph“, dabei. Im neuen Format wird es auch brandneue Rubriken wie „Das Hubble-Quiz“ und die Hygieneaktion des Tages zu sehen geben, und zwar unter www.buchholz-connect.de, www.themusicalcompany.de und den zugehörigen Facebook-Seiten.

Einnahmen erzielt TMC damit nicht, „es ist eher als Werbung für uns zu sehen“, sagt Alexander Kühl. Immerhin gebe es die Möglichkeit, zu Spenden für die freiberuflichen Künstler aufzurufen. „The Musical Company“ ist eine eigenständige Firma der Rechtsform gUG und somit wirtschaftlich auf sich selbst gestellt. Ursprünglich war TMC ein Projekt der Musikschule Seevetal, das aber unter deren Dach personell wie finanziell nicht mehr zu stemmen war.

Mit Buchholz Connect überträgt Alexander Kühl derzeit auch Buchholzer Gottesdienste im Internet. Wie oft es noch lokale Online-Konzerte geben wird, hänge aber davon ab, wie lange es kostendeckend angeboten werden könne. „Wir müssten ansonsten prüfen, ob ein Bezahlmodus machbar wäre.“