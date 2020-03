Eigentlich nimmt er sich gern Zeit für ein Gespräch, redet lang und ausführlich. Doch derzeit ist Dirk Seidler kurz angebunden, wenn es um die Beantwortung von Fragen geht, die nicht äußerste Priorität haben. Der Bürgermeister der Gemeinde Rosengarten ist im Stress, weil nichts mehr so ist, wie es noch vor zwei Wochen war. Die Coronakrise zwingt Städte, Kommunen und Gemeinden dazu, ihre Rathäuser und Bürgerbüros zu schließen. In den meisten Fällen werden Einwohner gebeten, ihre Anliegen per E-Mail, Post oder telefonisch vorzutragen. Doch bei aller Einigkeit darüber, dass alles getan werden muss, um eine Ausbreitung des Virus zu stoppen, kocht doch jede Verwaltung in der Region bei den Abläufen und der Mitarbeiterkoordination ihr eigenes Süppchen.

Während die 30 Verwaltungsmitarbeiter der Gemeinde Rosengarten täglich im Zwei-Schichten-Dienst im Rathaus antreten müssen, gilt für die Kollegen aus der benachbarten Gemeinde Seevetal, doch möglichst bitte im Homeoffice zu arbeiten. Gleiches sollen die Mitarbeiter der Kreisverwaltung in Winsen tun. In Buchholz hingegen arbeiten die 340 Mitarbeiter im wöchentlichen Wechselmodell – heißt: Eine Woche ist die eine Hälfte der Mitarbeiter vor Ort im Rathaus, in der Woche darauf die andere.

Keine Zweierbesetzung in den Büros

Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse verspricht sich durch die deutliche Reduzierung der Belegschaft im Rathaus einen wesentlichen Schutz vor Ansteckung. „Wessen Anwesenheit nicht unbedingt erforderlich ist, arbeitet von Zuhause“, sagt er. „Der weitere Effekt dieser Maßnahme ist, dass keine Zweierbesetzung in den Büros mehr gegeben ist und somit jeder Kollege für sich im Büro arbeitet.“

Eine Strategie, die auch Buxtehudes Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt für sinnvoll hält. „Wir haben seit vergangener Woche in den einzelnen Fachgruppen auf einen Schichtbetrieb umgestellt, den die Kollegen jeweils wochenweise untereinander mit ihrer Führungskraft abstimmen.

Katja Oldenburg-Schmidt, Bürgermeisterin von Buxtehude

Foto: Daniela Ponath Fotografie / HA

D.h. wir haben die Präsenz der Mitarbeitenden in den einzelnen Standorten insgesamt stark zurückgefahren und wo es technisch und datenschutzkonform möglich ist, stellen wir die Arbeitsplätze auf Homeoffice um, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Mit regelmäßigen Informationen in unserem Intranet sorgen wir nicht nur für den wichtigen Informationsfluss zwischen den verschiedenen Arbeitsorten, sondern informieren und sensibilisieren die Mitarbeitenden hier zudem für die gebotenen Hygienemaßnahmen und (internen) Regelungen.“

24-Stunden-Schichten

Martina Oertzen, Bürgermeisterin der Gemeinde Seevetal hat mehr als die Hälfte der Belegschaft im klassischen Verwaltungsbereich ins Homeoffice geschickt. „Es gibt einen Krisenstab der aus zwei Schichten besteht, meine Vertretung und ich wechseln uns in 24-Stunden-Schichten ab.“ Die Schichten seien so organisiert, dass sich der jeweilige Mitarbeitende und seine Vertretung nicht begegnen, um bei einer möglichen Ansteckung dennoch arbeitsfähig zu bleiben. „Grundaussage ist: Wer zu Hause arbeiten kann, arbeitet zu Hause“, so Oertzen.

Martina Oertzen, Bürgermeisterin der Gemeinde Seevetal

Foto: Privat / HA

Es ist ein äußerst komplexer „Verwaltungsakt“, den die Coronakrise in den Rathäusern angeschoben hat und der die Organisation der Organisation in den Mittelpunkt der Bürgermeistertätigkeit stellt. Denn bei aller Vorsicht vor Ansteckung, trotz Kontaktverbotes und Mindestabstand, sind die Verwaltungen verpflichtet, ihre Arbeit fortzusetzen und ihren Aufgaben im Dienst der Bevölkerung nachzukommen.

Geburts- und Sterbeurkunden müssen ausgestellt werden, Anträge bearbeitet und baubetriebliche Aufgaben erledigt werden. „Der Betrieb geht ganz normal weiter“, sagt Wolf-Egbert Rosenzweig, Bürgermeister in Neu Wulmstorf. „Wenn ein Baum umstürzt, müssen wir jemanden rausschicken können.“ Um so wichtiger sei es, dass die Kollegen gesund bleiben. Von seinen 78 Mitarbeitern sind aktuell nur 33 im Haus. Besprechungen werden im Ratssaal abgehalten, so dass genügend Abstand gegeben ist.

Wolf-Egbert Rosenzweig, Bürgermeister Neu Wulmstorf

Foto: Privat / HA

Ähnlich sieht die Situation in der Kreisverwaltung in Winsen aus. „Die Kollegen, die noch im Büro sind, achten auf die gebotenen Abstands- und Hygienevorgaben. Möglichkeiten, sich die Hände zu desinfizieren, sind in allen Gebäuden vorhanden“, sagt Sprecherin Katja Bendig. „Alle Besprechungen und Teamsitzungen, soweit nicht zwingend notwendig, wurden abgesagt bzw. finden im Rahmen von Telefonkonferenzen statt. Alle Kreisgebäude sind seit dem 16. März für den direkten Zutritt von Bürgern geschlossen.“ In dringenden Angelegenheiten gebe es allerdings eine Terminvergabe.

Telefonische Doppelbesetzung

Gleiches gelte für den Bereich Führerscheinstelle/Kfz-Zulassungsstelle. Um dem Anrufaufkommen zu begegnen, hat die Kreisverwaltung ihren Telefonservice verstärkt. Darüber hinaus wird die Bevölkerung über Pressemitteilungen, Facebook, Twitter, BIWAPP und die Homepage laufend zur aktuellen Situation informiert.

Soziale Netzwerke und telefonische Erreichbarkeit bekommen nicht nur auf Landkreisebene, sondern auch in den kleineren Verwaltungen der Region eine zunehmende Bedeutung. So hat das Rathaus Buxtehude aktuell eine telefonische Doppelbesetzung organisiert, um das Anfrageaufkommen entsprechend gut bewältigen zu können. Aktuelle Informationen für die Bevölkerung stellen die Mitarbeiter auf die Webseite der Stadt. Über Facebook, Twitter und Instagram steht die Verwaltung außerdem in direktem Kontakt mit den Bürgern.

In den Harburger Publikumsdienststellen haben die Mitarbeiter allerdings noch immer regelhaft persönlichen Kundenkontakt. Die Kundenzentren im Rathausforum bleibt für dringliche Fälle geöffnet. Trauungen werden ohne Angehörige vorgenommen. Auch die Kollegen des Management des öffentlichen Raums nehmen die Aufgaben im ganzen Bezirk wahr.

Mindestabstand von 1,5 Metern

„Die meisten Dienstleistungen stehen zur Verfügung. Gerade jene, die der Daseinsvorsorge dienen und zwingende Sicherheitstätigkeiten beinhalten“, sagt Pressesprecher Dennis Imhäuser. „Ein Mindestabstand von 1,5 Metern wird durchgehend eingehalten, es werden zusätzlich Desinfektionsmittel und Handschuhe zur Verfügung gestellt sowie Trennwände aufgebaut.“

Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen ist dankbar für den Einsatz der Kollegen. „Die Leistungsbereitschaft ist hoch, alle organisieren sich und tun alles dafür, die Dienstleistungen auch jetzt aufrecht zu erhalten“, sagt sie. „Zudem zeigt sich, dass viele die jetzt erlassene Allgemeinverfügung ernst nehmen. Dies lässt mich hoffen, dass wir die Herausforderungen meistern werden.“ Auch Buxtehudes Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt blickt optimistisch in die Zukunft. Zwar bestimmt die Corona Krise zurzeit fast vollständig ihren beruflichen Alltag.

Sophie Fredenhagen, Bezirksamtsleiterin Harburg

Foto: Privat / HA

„Doch neben all der Krisenbewältigung macht es mir Mut zu sehen, wie man in der Nachbarschaft zusammenrückt oder wie sich Kollegen ganz selbstverständlich sehr hilfsbereit unterstützen“, sagt sie. „Dieses soziale und gesellschaftliche Engagement bewegt mich sehr.“