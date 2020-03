Winsen. Die Tische der Ratsherren in einem großen Rechteck aufgestellt, das die gesamte Breite und Länge des Saals der Stadthalle nutzte. Desinfektionsmittel an Eingang, Hinweiszettel auf schützende Hygiene vor dem Corona-Virus, die drei Pressevertreter auf je einen Tisch verteilt und nur 20 Stühle für Besucher, jeweils mit ausreichendem Sicherheitsabstand aufgestellt. Doch gekommen waren am Mittwochabend, zur ersten regulären Sitzung des Rates der Kreisstadt in diesem Jahr, ohnehin nur ein Stammgast und die Ortsvorsteherin von Roydorf, Beate Westphal. Sonst blieben alle Stühle leer.

Es gibt kein Verbot der Stadtratssitzung

Winsens Kommunalpolitiker hielten jedoch im Gegensatz etwa zum Landkreis, der den Kreistag für nächste Woche bereits abgesagt hat, an dem Termin fest. Dafür gibt es eine klare Ansage. Denn der Kreis hat in seiner Allgemeinverfügung deutlich gemacht, dass Sitzungen kommunaler Vertreter und Gremien von den Verboten ausgenommen sind.

Zügiges Abhaken der Tagesordnung

Interfraktionell abgesprochen war, die Redebeiträge möglichst zu begrenzen und so wickelte der Rat die 19 öffentlichen Punkte auf der Tagesordnung in 39 Minuten ab. Dennoch ergab sich für die Innenstadtsanierung ein Schritt nach vorn. So will die SPD zwar weiter für eine autofreie Innenstadt kämpfen, weil sie sie für „ein Erfolgsmodell“ hält, wie Brigitte Netz sagte. Aber sie will sich jetzt an den Planungen für den Vorschlag, der weiter An- und Durchfahrten in ausgewählten Bereichen zulässt, beteiligen.

Große Mehrheit für Sanierung der Innenstadt

„Die Sanierung ist dringend notwendig, weil die Aufenthalts-Qualität so verbessert wird. Wir stimmen für ein Pflaster aus europäischem Naturstein und dafür, dass größere Bäume gepflanzt werden“, sagte Netz. Zustimmung gab es auch von der FDP. „Die Wirtschaft schlittert in eine Rezession, da müssen wir investieren“, sagt Nino Ruschmeyer. Die CDU steht ohnehin hinter dem Projekt. „Es geht um viel Geld, daher habe wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, räumte Fraktionschef André Bock ein.

12,4 Millionen Kosten

Damit soll nun die mit insgesamt 12,4 Millionen Euro teuerste Variante mit europäischen Steinen für die City realisiert werden. Allerdings gilt die Beschaffung nicht als gänzlich gesichert. Der Vorschlag der Gruppe Grüne/Linke wurde nicht mehr diskutiert und mit großer Mehrheit abgelehnt. „Wir dürfen keinesfalls Steine aus Staaten in Asien nehmen, in denen die Menschenrechte nicht gewahrt werden“, machte Eike-Christian Harden (Grüne) deutlich. Er stimmte abweichend von seinen drei Fraktionskollegen, die den Vorschlag ablehnten, für die europäischen Steine. Die AfD enthielt sich.

SPD-Fraktionschef rechnet mit Wechsel-Genossen ab

Nach dem Wechsel von Cemil Delik von der SPD zu den Grünen und den dadurch ausgelösten Veränderungen im Verwaltungsausschuss stand die Neuwahl der drei stellvertretenden Bürgermeister an. Bernd Meyer (Grüne) konnte sich jedoch gegen Heinrich Schröder (SPD) als zweiter Stellvertreter nicht durchsetzen. Schröder gewann nach schriftlicher Abstimmung, deren Stimmzettel mit blauen Schutzhandschuhen ausgezählt wurden, mit 20 zu 5. Erster Stellvertreter bleibt André Bock, dritte Stellvertreterin des Bürgermeisters ist Cornell Babendererde.

Den Entschluss Deliks, die SPD zu verlassen, wollte deren Fraktionsvorsitzender Benjamin Qualmann jedoch nicht unkommentiert stehen lassen. Er verwies auf dessen andauerndes unentschuldigtes Fehlen bei Sitzungen und darauf, dass Delik auf seine Worte in der Regel keine Taten habe folgen lassen. „Du hast unsere Fraktion geschwächt und missachtest nun grob alle Bürger, die Dich gewählt haben“, sagte Qualmann. „Wir hoffen, dass du zu Anstand und Ehre zurückfindest und dein Mandat zurückgibst.“ Delik sagte kein einziges Wort.