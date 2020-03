Neu Wulmstorf. Eigentlich sollte es eine große Feier geben, Gemeindevertreter und Politiker waren eingeladen, um das zu feiern, worum in Neu Wulmstorf viele Jahre heftig debattiert worden war: Die Ansiedlung eines Familia-Verbrauchermarktes unmittelbar an der Bundesstraße 73 am westlichen Ortsausgang. Die Eröffnung findet zwar wie geplant am heutigen Donnerstag, 19. März, statt, wie eine Unternehmenssprecherin der Familia-Handelsmarkt Kiel GmbH&Co. KG dem Abendblatt bestätigte. Doch die Feierlichkeiten wurden wegen der Ausbreitung des Corona-Virus wie derzeit fast alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt.

Mehr noch: Die 45 Mitarbeiter sind auch darauf vorbereitet, dass es zu weiteren Einschränkungen kommen kann. Wie etwa eine Begrenzung der Kundenanzahl in den Verkaufsräumen. „Unser Krisenteam bereitet sich darauf vor, aber derzeit ist eine solche Maßnahme noch nicht angeordnet worden“, so die Sprecherin.

40.000 Artikel, 900 davon zu Discountpreisen

Die Kunden erwarte dort gleichwohl eine breite Angebotspalette mit rund 40.000 Artikeln, 900 davon zu Discountpreisen. Der Markt biete zudem eine große Auswahl an frischen und regionalen Produkten; rund 10.000 der Artikel wie Fleisch, Wurst, Käse aber auch Nudeln kämen von norddeutschen Herstellern. Etwa von der Bäckerei Bahde aus Seevetal, von Wurzelreich Gemüse aus Stelle oder Molkereiprodukte vom Hof Dallmann aus Dohren.

„Dieses Warenhaus ist kein Supermarkt von der Stange, wir haben uns im Vorhinein lange Gedanken gemacht, wie wir Sortiment und Service bestmöglich umsetzen können“, sagt Warenhausleiterin Irene Pichol. Neben einem Bäcker wird es im neuen Neu Wulmstorfer Markt auch ein so genanntes Unverpackt-Regal geben. Nüsse, Müsli oder auch Kerne können sich Kunden dort in selbst mitgebrachte Gefäße füllen, um Verpackungsmüll zu vermeiden. Ein solches Konzept habe Familia bereits an 30 seiner Standorte umgesetzt. „Die Resonanz ist bislang sehr gut. Ich bin gespannt, wie unsere Kunden dieses Angebot annehmen werden“, sagt Warenhausleiterin Pichol.

Verglaste Kühlmöbel und LED-Leuchtmittel

Insgesamt investierte Famila in den 2400 Quadratmeter großen Neubau neun Millionen Euro. Dabei habe man auch auf eine ökologische Bauweise geachtet, heißt es beim Unternehmen, So habe man verglaste Kühlmöbel und LED-Leuchtmittel installiert. Es gebe eine Anlage für die Wärmerückgewinnung und im Laufe dieses Jahres soll eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach montiert werden, die einen Teil des eigenen Energiebedarfs decken könne.

Gut fünf Jahre dauerte die Planung, weil es anfangs auch starke Bedenken gegen einen großen Verbrauchermarkt am Ortsausgang gegeben hatte. So wurde befürchtet, dass darunter die Geschäfte in der zentralen Bahnhofstraße leiden könnten. Auch die Planungsbehörden und Nachgemeinden signalisierten zunächst, dass ein sehr großer Markt an der Stelle kaum zustimmungsfähig sei. Allerdings ist die Lage inzwischen längst keine reine Randlage mehr, quasi nebenan entsteht gerade mit den Lessinghöfen ein Wohnquartier mit mehr als 400 Wohnungen.

Das Argument der „Nahversorgung“ bekam dadurch für die Ansiedlungsbefürworter im Laufe der Diskussion deutlich mehr Gewicht. Und so entstand schließlich ein Kompromiss, dem die Neu Wulmstorfer Kommunalpolitik 2017 dann sogar mit Stimmen aller damaliger Fraktionen zustimmte: Die Verkaufsfläche wurde um fast 1000 Quadratmeter gegenüber ersten Plänen verkürzt, zudem musste der sogenannte Non-Food-Bereich verkleinert werden, also das Angebot von Artikeln, die man auch in kleineren Geschäften im Ortszentrum finden kann.

Markante gelbe Häuser

2018 wurden auf dem Gelände die markanten gelben Häuser des früheren Möbelhauses Möbel-Meyn abgerissen. Die waren zu dem Zeitpunkt schon lange kaum genutzt, weil das 1955 in Neu Wulmstorf gegründete Familienunternehmen 2003 bereits erstmalig Insolvenz anmelden musste.

Ein neues Konzept mit weniger Mitarbeitern brachte nicht die erhoffte Wende, zu sehr traf Möbel-Meyn die Krise der Branche. Seinerzeit wollte sich dort mit Marktkauf allerdings schon einmal eine große Warenhauskette ansiedeln.

Mehr als 4000 Quadratmeter Verkaufsfläche sollen damals im Gespräch gewesen sein – was in dieser Kombination an diesem Standort nach Hoffnung des damaligen Chefs Karsten Meyn die Rettung für sein Unternehmen gewesen wäre, weil so auch ein großer Kundenmagnet entstanden wäre. Doch mit seiner Idee scheiterte er seinerzeit an der Kommunalpolitik, die einen Markt an dieser Stelle da noch vehement ablehnte.