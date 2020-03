Harburg . Die alte Hochspannungstrasse, die direkt über der Baustelle des Fraunhofer-Center für Maritime Logistik (Fraunhofer CML) auf die Schlossinsel im Binnenhafen führte, ist demontiert. An ihrer Stelle hat ein großer gelber Baukran Stellung bezogen: Nun kann das achtstöckig geplante neue Forschungszentrum in die Höhe wachsen. Seinen Nachbarn, die Fischhalle Harburg an der Ecke der Straße Kanalplatz und des Kaufhauskanals, hat der Gebäude schon jetzt überflügelt.

„Der Rohbau geht zügig voran und soll im Oktober fertiggestellt sein“, sagt Claudia Bosse, Sprecherin des Fraunhofer CML. „Bereits im September sollen die Ausbaumaßnahmen, etwa die Elektroinstallationen, beginnen. Aber natürlich weiß man nicht, was die Entwicklung bringen wird. In Corona-Zeiten kann es schnell zu vermehrten Krankheitsfällen kommen.“

Technikhalle mit Zugang zu einem Forschungsponton

Bislang stehe die Planung, dass im Laufe des zweiten Halbjahrs 2021 das Fraunhofer-Team seine neuen Räume direkt am Lotsekanal beziehen können werde, so Bosse. Das Gebäude wird rund 90 Wissenschaftlern, Studenten und Verwaltungsangestellten Platz bieten. Auf insgesamt 2400 Quadratmetern werden Büros, Labore und Werkstätten eingerichtet. Das Erd- und das erste Geschoss werden Empfangs- und Veranstaltungsräume beherbergen.

Außerdem erstreckt sich über die beiden Geschosse eine großzügige Technikhalle mit Zugang zu einem Forschungsponton auf dem Kaufhauskanal. Der zum Kaufhauskanal nach oben abgeschrägte Bau wird eine Backsteinfassade bekommen und lehnt sich damit an die klassische Gebäudegestaltung im Binnenhafen an. Die schräge Fläche und die Struktur der Fassade sollen an Schiffsaufbauten erinnern. Insgesamt 20 Millionen Euro sind für den Neubau veranschlagt.

Die Hälfte der Kosten werden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) beglichen. Jeweils ein Viertel übernehmen die Stadt Hamburg und der Bund über die Grundfinanzierung der Fraunhofer-Gesellschaft. hi