Buchholz . Es ist der wohl kleinste Konzertsaal der Stadt. Seine Wände sind rot und weiß, die Vorhänge Orange, für den weichen Raumklang sorgen meterhohe Bücherregale und als Kulisse dient ein Garten. Das Gebäude liegt in einer ruhigen Anliegerstraße im südlichen Teil von Buchholz und dient eigentlich als Zuhause für Friederike Gerpheide-Ó Néill, ihren Mann James Antony Ó Néill und die beiden Kinder Somhairle und Sadhbh.

Doch einmal im Jahr verwandelt die Pianistin und Klavierlehrerin ihr privates Reich zur Bühne, öffnet den braunen Flügel und ihre Türen für Freunde der klassischen Musik. Immer im November gibt es den Tag der niedersächsischen Hausmusik in der Pennskuhle 5.

Das Haus ist seit Start der Veranstaltung im Jahr 2014 jedesmal bis auf den letzten Stuhl besetzt. 50 Leute drängeln sich dann auf den Stühlen in Wohn- und Esszimmer, gestalten gemeinsam ein buntes Buffet und genießen einen musikalisch geselligen Abend in privater Atmosphäre. Und weil genau das so gut ankommt, will die Hausherrin künftig - angelehnt an die Idee der Schubertiade - häufiger Raum für Konzerte schaffen.

Schubertiade in den heimischen vier Wänden

Die 1. Schubertiade in den heimischen vier Wänden findet am 21. März statt (siehe Info). Darüber hinaus plant die Pianistin regelmäßige Musikveranstaltung, die unter dem Namen „Musiksalon“ private Musiklehrer und deren Schüler sowie ein kulturell interessiertes Publikum zusammenbringen soll. „Ich möchte Lehrern die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen, Künstler sollen die Bühne bespielen und Schüler die Chance für erste Auftritte vor Publikum bekommen“, sagt Friederike Gerpheide-Ó Néill. „Der Musiksalon soll die Menschen verbinden und zu gemeinsamen Aktionen anregen.“

Wieviel entstehen kann, wenn Kulturinteressierte gemeinsam etwas in die Hände nehmen, hat die 56-Jährige, die in Dortmund, Hamburg und London studiert hat und seit ihrem 12. Lebensjahr als Pianistin, Liedbegleiterin und Kammermusikpartnerin auftritt, in den vergangenen Jahren im Rahmen der Buchholzer Kulturnacht miterlebt. 2014 saß sie im Gründungskomitee der Initiative „KulTraum21“, die inzwischen unter dem Namen „KultNetz21“ alle zwei Jahre das große Kulturevent für Buchholz veranstaltet.

Im vergangenen Jahr kamen an einem Abend 45 Einzelveranstaltungen an zehn Orten zusammen von Rock bis Klassik, von Plattdeutsch bis Hochdeutsch, von Pantomime bis Märchen, von Chören bis Einzel-Musikern.

Friederike Gerpheide-Ó Néill will mehr

Doch Friederike Gerpheide-Ó Néill will mehr. Weil sie findet, dass der Austausch zwischen den vielen Lehrern, die privat und an Musikschulen Instrumentalunterricht geben, in der Region zu kurz kommt. Dabei könne man doch voneinander lernen und sich gegenseitig neue Impulse geben, davon ist die Musikerin, die schon als 15-Jährige Klavierstunden gegeben und über die Jahrzehnte hunderte Schüler ans Piano herangeführt hat, überzeugt.

Sie selbst war immer offen für neue Einflüsse. „Sie haben mich in der Entwicklung stets weitergebracht“, sagt sie. Ihre eigene Musikkarriere spiegelt genau das wieder: Mit sieben fängt sie mit dem Klavierspielen an, bringt sich nach eineinhalb Jahren Unterricht eigenhändig das Bachpräludium in d-Moll bei, weil ihr der Unterricht zu langsam vorangeht.

Ihre Lehrerin quittiert den Ehrgeiz der damals Achtjährigen mit Unmut. Sie sucht daraufhin einen neuen Lehrer, spielt bereits mit zwölf Beethoven-Sonaten und Brahms. Sie lernt mit Ausdruck zu spielen, in die Emotion zu gehen. Doch sie spürt, dass ihr eine solide technische Grundlage fehlt. Dennoch gewinnt sie den Steinway-Wettbewerb in Hamburg, besteht nach der Mittleren Reife die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik in Dortmund und beginnt Klavierpädagogik zu studieren.

Sie ändert ihre Technik und damit die Klänge

Ihr Diplom macht sie schließlich an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Doch sie ist nicht zufrieden mit ihrem Spiel. Das, was sie hört, ist nicht das, was sie hören will. Also geht sie nach London, lernt bei Weltstars wie dem britischen Pianisten John Bingham und seinem russischen Kollegen Alexander Ardacov.

Sie ändert ihre Technik und damit die Klänge, besteht das Konzertexamen in Hamburg und beginnt Flamenco zu tanzen. „Über das Tanzen habe ich begriffen, wie mein Körper arbeitet und was ich tun muss, damit mein Klavierspiel so klingt, wie ich es mir wünsche“, sagt sie. „Meine Tanzlehrerin war also meine letzte Klavierlehrerin.“

Körperhaltung spielt eine große Rolle

Ihre eigenen Erfahrungen und Ansichten zum Lernen eines Instruments möchte sie im Rahmen des „Musiksalons“ künftig an ihre Kollegen weitergeben. Ihre Schüler, die sie sowohl an der Musikschule Seevetal als auch zuhause in Buchholz unterrichtet, profitieren bereits davon. „Die Körperhaltung spielt eine große Rolle beim Musizieren“, sagt die Klavierlehrerin. „Ich versuche zu verhindern, dass sich der Schüler in eine Fehlhaltung reinsteigert und irgendwann frustriert merkt, dass es nicht läuft.“

Ihr Ziel sei es nicht, lauter kleine Musikgenies zu schaffen, sondern den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die bei ihr lernen, einen Zugang zur Musik zu ermöglichen. „Wenn ich es schaffe, dass die Musik ihnen etwas zurückgibt, Glücksgefühle, Zufriedenheit, auch Stolz auf das Geleistete, dann ist das viel. Das ist natürlich mit viel Arbeit verbunden, aber wer tief schürft, der kann größere Schätze bergen.“