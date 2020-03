Stade. Die Verfilmung von „Die Wanderhure“ nach dem Bestseller von Iny Lorentz hat rund zehn Millionen Fernsehzuschauer begeistert, die prämierte Theaterversion von Theaterlust München nimmt den Faden auf und geht in diesem Jahr zum vierten Mal mit dem Stück auf Tournee. Am Mittwoch, 18. März, 19.45 Uhr, ist das Ensemble nun auch im Stadeum zu Gast. Der Clou dabei: Schon am Tag vorher findet um 18 Uhr eine öffentliche Anspielprobe des Stücks statt, zu der der Eintritt frei ist.

Die eindrucksvolle Inszenierung von Thomas Luft mit Anja Klawun in der Hauptrolle wurde 2016 mit dem dritten Preis „Neuberin“ der INTHEGA, der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen, ausgezeichnet. Das spannende Schauspiel von Gerold Theobalt wird mit Live-Schauspielmusik aufgeführt.

Es könnte alles so einfach sein. Marie, Tochter eines reichen Tuchhändlers, liebt Michel, einen einfachen Wirtssohn, aber Maries Vater hat ganz andere Heiratspläne für seine Tochter. Sie soll die Frau von Ruppertus Splendidus werden, Sohn des Reichsgrafen von Keilburg. Aber Marie und ihr Vater werden Opfer einer Intrige. Plötzlich wird sie der Hurerei bezichtigt, am Schandpfahl fast totgeschlagen und aus der Stadt gejagt. Marie überlebt, wird aus Not Prostituierte und schwört Rache.

Mittelalterliches Lehrstück um eine starke Frau

Schon immer waren Frauen mit Repression, Entrechtung und sexueller Gewalt konfrontiert. Maries heroischer Kampf gegen diese haarsträubende Ungerechtigkeit macht ihre Geschichte so spannend: ein opulentes mittelalterliches Sittengemälde um eine starke, faszinierende Frau und gleichzeitig ein hochaktueller Krimi voll aufwühlender Leidenschaft.

Di., 17. März, 18 Uhr, Öffentliche Anspielprobe (Eintritt frei),

Mi., 18. März, 19.45 Uhr Die Wanderhure, Kultur- und Tagungszentrum Stadeum, Schiffertorstraße 6, Stade, Karten sind zum Preis von 17,18 / 26,25 / 29,00 / 30,65 / 32,85 Euro erhältlich unter Telefon 04141/40 91 40, im Internet unter www.stadeum.de sowie bei allen bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen. Ermäßigungen.sind möglich.