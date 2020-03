Harburg. Vor rund vier Jahren stand die Zukunft des Harburger Handwerksbetrieb Elektro Sachgau auf der Kippe: Eigentümer Harald Dunst ging in den Ruhestand und fand keinen Nachfolger. Die Lösung kam aus der Hamburger Altstadt, vom Cremon: Dort residiert die Handwerksgruppe Philip Mecklenburg, kurz HPM. Sie ist darauf spezialisiert, florierende Handwerksbetriebe zu retten, deren Zukunft auf dem Spiel steht, weil der Generationswechsel nicht funktioniert. 130 Betriebe mit Schwerpunkt Norddeutschland sind aktuell unter dem Dach der Handwerksgruppe vereint, Tendenz steigend.

2016 kam erster Harburger Betrieb zur Handwerksgruppe

„Sachgau ist ein Klassiker“, sagt Klaus Bludau, der bei HPM zum Leitungsteam der Sparte Elektrotechnik gehört. Er selbst führt den Betrieb Kurt Pagel Elektroanlagen, der 2003 das erste Mitglied dieser Fachrichtung bei HPM wurde. „Ich kannte Harald Dunst, er war bei uns im Betrieb mal Meister. Dann hatte er sich selbstständig gemacht, und wir blieben in Kontakt.“

Zahl der Mitarbeiter hat sich verdreifacht

Das zahlte sich für beide Seiten aus: Als Dunst in den Ruhestand ging, übernahm die Handwerksgruppe Elektro Sachgau, der dadurch als eigenständiger Betrieb weiterarbeiten konnte. Auch ein Geschäftsführer war schnell gefunden. Bludau: „Unsere Führungskraft René Oschem hatte Lust, den Betrieb zu übernehmen. Er macht das ganz hervorragend. 2016 hatte Sachgau fünf Angestellte, heute sind es 16, 17.“

Jetzt Standort südlich der Elbe

Die Handwerksgruppe habe damit endlich auch einen Standort in Harburg gehabt, so Bludau. „Alle großen Hamburger Industriebetriebe liegen im Prinzip südlich der Elbe.“ Parallel kam ein zweiter Betrieb hinzu: Die Zillmer Elektrotechnik GmbH, die 2018 ihr 100-jähriges Bestehen feierte, war aus Oststeinbek an die Nartenstraße gezogen, weil sie in Harburg besser wachsen konnte als in Oststeinbek. Sie gehört seit 2004 dem HPM-Verbund an und beschäftigt heute 97 Mitarbeiter, davon elf Auszubildende. Anders als Sachgau, der überwiegend häusliche Elektroinstallationen für Privatleute macht, ist Zillmer schwerpunktmäßig für Industrie und Gewerbe tätig. Und rückt beispielsweise an, wenn eine Produktionsstraße mit Strom versorgt werden muss.

„Wir statten Industriebetriebe, Bürogebäude, Hotels, Museen aus“, sagt Vincent Schuch, Geschäftsführer von Zillmer und Regionalleiter bei HPM für die Elektrotechniksparte. „Für die HHLA waren wir in der Speicherstadt. Die historischen Verwaltungsgebäude der Phoenix-Werke haben wir ebenfalls ausgerüstet. Das war für uns wie eine Zeitreise.“ Die Elektrotechniker von Zillmer installieren neben der Stromversorgung auch Datennetze und Sicherheitstechnik. „90 Prozent unseres Geschäfts machen wir mit Stammkunden“, betont Schuch.

Standort an der Nartenstraße wird zu klein

Bludau und Schuch wollen weitere Harburger Betriebe für die Handwerksgruppe akquirieren und gern an einem Ort – der Nartenstraße – bündeln. Doch dazu fehlt der Platz. Bludau: „Wir sind mit unseren Kapazitäten am Ende, wir können hier kein Wachstum mehr realisieren. Es könnten gern noch zwei, drei Betriebe hinzu kommen, mit einem sind wir konkret im Gespräch. Aber die werden vorerst an ihren Standorten bleiben müssen.“

Auch bei Zillmer selbst stehen die Zeichen auf Wachstum: „Wir würden uns gern vergrößern, aber im Moment geht das nicht. Außerdem ist unser Standort hier an der Nartenstraße gefährdet“, bedauert Schuch. Das Bürogebäude mit angegliederter Werkshalle, in der Schaltanlagen, Steuer- und Zählerschränke montiert werden, ist zu klein geworden und liegt in einem Areal, auf dem gerade ein größeres Bauprojekt geplant wird. Der Architekt Eike Becker stellte es kürzlich dem Stadtentwicklungsausschuss vor.

Der größte Komplex soll ein Produktions- und Verwaltungsgebäude des Bahntechnik-Unternehmens Vossloh werden, das dort eine Zentrale für den Bereich Schienenservice einrichten will. Dazu werde es ein Parkhaus mitten auf dem Areal geben sowie „Handwerkerboxen“ für einzelne Mieter. Hauptmieter könnte Zillmer werden, hieß es Anfang Februar in der Ausschusssitzung.

Neue Räume sind in Aussicht

„Die Investoren, die das Areal hier entwickeln, haben uns in Aussicht gestellt, dass wir Räumlichkeiten bekommen werden und während der Baumaßnahmen Ersatzräume anmieten können“, sagt Vincent Schuch. Er möchte mit seinem Betrieb in Harburg bleiben: „Ich hoffe sehr, dass das klappt. Denn der Standort ist sehr gut, gerade in Bezug auf seine Infrastruktur mit einem Fernbahnhof, Bushaltestellen und zwei Autobahnen in der Nähe.“