Jork. Woodwind & Steel ist die angesagteste Irish Folk ´n Pop Entertainment Show in Deutschland. Wegen des großen Erfolges waren die drei Ausnahmemusiker schon dreimal mit ihrer Show zu Gast beikommen sie also nach Jork. Und dort präsentieren sie Songs, Jigs und Reels aus Irland und Schottland. Die „Greatest Hits“ der keltischen Folk-Musik, gespickt mit temporeichem Entertainment, Anekdoten, Geschichten, Gags und irisch-schottischem Humor der bei keinem traditionellen Pub-Abend in Irland fehlen darf.

Das Publikum lacht herzhaft und Pressekritiker beschreiben die Auftritte der Gruppe als „ein fantastisches Gesamtkunstwerk – wie eine Reise durch Irland.“ Ed O’Casey ist der Entertainer des Abends. Ein Mann, der das Publikum zum Lachen bringt. Ihm sitzt der Schalk im Nacken, wenn er mit einem Augenzwinkern Geschichten aus dem irischen Alltag zum Besten gibt. Er singt, schauspielert und erzählt mit einer charismatischen Bühnenpräsenz und einer Stimme, die unter die Haut geht.

Konzert wird zum großartigen Live-Erlebnis

An seiner Seite die herausragende Soloflötistin Ann O’Casey und der Gitarrenvirtuose Alex Vallon. Das Crossover-Trio versteht es vortrefflich, irische Folkmusic mit klassischen Elementen und moderner Popmusik zu verbinden. Mit ihrer Spielfreude ziehen sie ein breites Publikum in ihren Bann, vom Volksmusikliebhaber bis zum Pop- und Musicalfan. Fünf Flöten, von der kleinen Tin-Whistle bis zur großen Irish-Wooden-Flute, drei Gitarren, eine Irish Mandolin, Bodhran (irische Rahmentrommel) und Banjo, dazu zwei bezaubernde Stimmen mit entzückenden Gesangs-Duetten machen das Konzert zum großartigen Live-Erlebnis.

Fr., 27. März, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Fährhaus Kirschenland, Jork. Zur genüsslichen Einstimmung auf das Konzert gibt es irische Spezialitäten und Guinness vom Fass (nicht im Eintrittspreis enthalten). Vorverkauf: 22 Euro + VVK-Gebühr. Karten telefonisch unter 06043/982 79 17, www.eventim.de und in allen Geschäftsstellen des Hamburger Abendblatts.