Landkreis Harburg. Den Norbert, ihren Mann, den kennen sie alle. Die Kunden aus Jesteburg und Bendestorf, aus Marxen, Asendorf und Hanstedt. Schließlich hat die Firma Behr & Sohn seit 1925 ihren Sitz in der Nordheide. Und Großvater, Vater, Sohn haben nicht nur Erfahrungen und Werkzeug weitergereicht, sondern auch Generationen von Kunden betreut. Anja Behr aber, die haben die meisten von ihnen noch nie gesehen. Frau Behr, die kennt man vom Telefon. Sie ist die nette Dame im Hintergrund. Die Frau vom Chef, die Aufträge entgegennimmt, Termine koordiniert, Rechnungen schreibt und die Monteure bei Laune hält.

Ohne das Büro geht gar nichts

Dabei ist Anja Behr die eigentliche Chefin im Familienbetrieb für Sanitärtechnik, Klempnerarbeiten und Heizung. Sie überweist Löhne, hält Kontakt zu den Kunden, erledigt den Behördenkram, setzt sich mit rechtlichen Fragen auseinander und behält den Überblick. „Ohne mich wäre der Betrieb um einiges chaotischer“, sagt sie. Was noch bescheiden ausgedrückt ist. Denn es sind oftmals die Frauen im Hintergrund, die den Betrieb am Laufen halten.

Von ihrer Sorte gibt es viele im Landkreis Harburg. Und die meisten teilen das klassische Schicksal. „Sie lernen einen Beruf, verlieben sich in einen Handwerker, heiraten und landen mit der Familiengründung automatisch am Schreibtisch des Unternehmens“, sagt Anja Behr. Mitstreiterin Corinna Meyer drückt es drastischer aus: „Wir sind da einfach reingerutscht. Reingeschmissen sozusagen ins kalte Wasser.“

In einen Handwerker verliebt – am Schreibtisch gelandet

Auch Anja Behr hat das erlebt. Und weil die gelernte Steuerfachangestellte nicht nur die Handgriffe ihrer Schwiegermutter übernehmen, sondern sich auch weiterbilden und neue Ideen in den Büroablauf einbringen wollte, machte sie sich auf die Suche nach Gleichgesinnten.

Fündig wurde sie bei den Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH), einem Netzwerk von selbstständigen Unternehmerinnen, Ehefrauen, Partnerinnen und Töchtern, die im Büro für den kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Teil Verantwortung übernehmen.

50 Frauen im Landkreis sind im Verband aktiv

Allein in Niedersachsen haben sich 1200 Mitglieder in den regionalen Arbeitskreisen zusammengeschlossen. Im Landkreis Harburg sind derzeit 50 Mitglieder aktiv. Damen aus den verschiedensten Gewerken und mit unterschiedlichsten Lebensläufen. Regelmäßig kommen sie zusammen, um sich auszutauschen, sich zu informieren und zu positionieren. Sie besuchen Seminare, organisieren Vorträge und geben sich gegenseitig Tipps. „Es geht um Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch“, sagt Anja Behr, die als erste Vorsitzendes der UFH Landkreis Harburg die Zügel des seit 25 Jahren bestehenden Zusammenschlusses in der Region zusammenhält. „Und es geht darum, gemeinsam mit Gleichgesinnten Zeit zu verbringen, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und Freundschaften zu schließen.“ Für viele sei der Zusammenschluss auch eine Möglichkeit, sich einmal wie unter Kolleginnen zu fühlen. Denn genau diese gebe es in den kleinen, meist familiengeführten Unternehmen nicht.

„Natürlich bin ich allein im Büro“, sagt Anja Behr. „Zum Quatschen gibt es da niemanden.“ Auch Corinna Meyer vermisst manchmal den netten Plausch mit Mitarbeiterinnen, jemanden, den sie mal eben kurz fragen kann, wenn ein Problem auftaucht. „Ich habe mich in die Arbeit nach und nach reingefuchst“, sagt die zweifache Mutter, die ursprünglich aus dem Hotelgewerbe kommt und eigentlich ganz andere berufliche Pläne hatte. „Ich wollte nach Stationen im Hotel Atlantik, Josthof und Hotel Hafen Hamburg eigentlich raus in die Welt“, sagt sie. Doch dann kam Christian, ihre große Liebe. Klempner von Beruf. Er sagte: „Wenn wir zusammen bleiben, bist du die Frau vom Klempner. Da kommst du nicht mehr raus. Überleg’ dir das.“

Arbeit und Familie lassen sich gut vereinbaren

Sie hat diesen Schritt nie bereut. Auch, weil ihr die Arbeit im Büro Spaß macht, sie Arbeit, Kindererziehung und Haushalt gut miteinander kombinieren kann. „Aber es fehlen die Kontakte nach Außen“, sagt die 40-Jährige. Ihre Schwiegermutter war es, die sie vor zwölf Jahren zum ersten Mal mit zu den Unternehmerfrauen in Handwerk schleppte. Da war Corinna Meyer gerade Mutter geworden, hatte eine Umschulung zur Büroleiterin im Handwerk gemacht und sich endgültig von Hotellerie und Gastronomie verabschiedet. Seit sechs Jahren engagiert sie sich auch im Vorstand des Vereins.

Susanne von Appen, Jahrgang 1963, kam 2006 zu den Unternehmerfrauen. Die Bürokauffrau, die viele Jahre als Chefsekretärin in einer Unternehmensberatung tätig gewesen ist, kam durch ein Erbe ihres Mannes ins Handwerk. Der gelernte Karosseriebauer übernahm 2006 das Unternehmen Hoppe Stahlbau von seinem Onkel. Seine Frau Susanne landete automatisch im Büro. „Über Bürokoordination und Buchhaltung wusste ich glücklicherweise Bescheid“, sagt sie. „Vertrags- und Steuerrecht musste ich mir aneignen. Vieles konnte ich über die Unternehmerfrauen lernen.“

Seminare liefern wertvolle Informationen

So gibt es neben gemeinsamen Fahrten zur Internationalen Handwerkermesse nach München oder zum IKK-Gesundheitsforum in Hannover auch interne Veranstaltungen zu Steuerthemen oder aktuellem Recht, welche unter anderem von der Kreishandwerkerschaft veranstaltet werden. Dessen Geschäftsführer Andreas Baier schult die Unternehmerfrauen regelmäßig in Sachen Arbeitsrecht. Er ist von der Idee der Unternehmerfrauen auch deshalb überzeugt, weil er weiß, wie wichtig diese in den traditionellen Familienbetrieben sind. „Es geht im Handwerk auch um das gesellige Beisammensein und den traditionellen Zusammenhalt“, sagt er. „Genau das leben die Frauen intensiver mit, wenn sie zusammen sind.“

Claudia Bathel von gleichnamiger Dachdeckerei in Luhdorf ist froh, dass es die Unternehmerfrauen gibt. „Der Zusammenschluss ist für mich als Quereinsteigerin eine gute Möglichkeit, mich zu informieren“, sagt die gelernte Friseurin. „Man kann immer jemanden anrufen, wenn man nicht weiter weiß.“ Doch bei allem Willen zur Weiterbildung geht es den Frauen auch um die Gemeinschaft. Denn was die Männer können, können die eigentlichen Chefs im Hintergrund schon lange: sich zum Stammtisch treffen und einfach nur Spaß haben.