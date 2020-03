Harburg. Klassische Musik genießen und im Sitzen und Zuhören Gutes tun: Beim Benefizkonzert des Ärzteorchesters in Harburg kann man das jedes Jahr. Der Lions Club Harburger Altstadt veranstaltet die diesjährige Ausgabe des Konzerts am 13. März. Ort der Veranstaltung ist der Helms-Saal in Harburg. Beginn: 20 Uhr.

Auf dem Konzertprogramm stehen Delius, Debussy und Brahms. Im Jahr 2020 geht es nicht nur auf der Bühne um Musik: „In diesem Jahr ist es besonders unsere neue Patenschaft mit der Stadtteilschule Ehestorfer Weg, die wir fördern wollen“, sagt Gerhard Gooßen vom Organisationsteam. „Passend zu dem Konzert wollen wir dort beim Aufbau eines Schulorchesters helfen. Dafür sammelt der Lions-Club auch gerade neue und gebrauchte Musikinstrumente.”

Es ist mittlerweile fast üblich, dass die jeweils amtierenden Bezirksamtsleiter die Patenschaft für das Konzert übernehmen. Mit Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen passt das besonders: Sie ist im Erstberuf Musikerin. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Harburger Bürgermeisterin wieder die Patenschaft übernommen hat“, sagt Mitorganisator Dr. Eckhard Donner. „Schließlich spielen die Musiker für den guten Zweck und der Erlös fließt unbürokratisch und ohne Abzüge in die von uns geförderten Projekte.“

Nicht nur die Unterstützung der Bezirksamtsleiterin erfreut die Lions: Für den Brahms im Programm, das Konzert für Violine und Orchester in D-Dur, haben die Organisatoren die junge und aufstrebende Solistin Sun Shin gewinnen können.

Eintrittskarten für das Konzert sind im Vorverkauf an der Theaterkasse im Phoenix-Center, im B&K Autohaus an der Buxtehuder Straße sowie am Konzerttag (soweit noch vorhanden) auch noch an der Abendkasse erhältlich. Sie kosten 19,50 Euro.