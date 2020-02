Lüneburg . Ein Ort für junge Menschen soll es werden, wo sie sich ausprobieren, miteinander austauschen und gemeinsam Neues erschaffen und Altes erforschen können. Die neue Museumswerkstatt im Keller des Museums Lüneburg ist seit Jahren in Planung gewesen, nun wird sie – pünktlich zum fünften Geburtstag der Institution – am Sonntag eröffnet.

Ein paar Tage vor der Eröffnung sind die Handwerker noch gut beschäftigt. Der Boden des Trakts im Altbau aus dem Jahr 1891 ist mit Teppichstreifen ausgelegt, in den Räumen stehen Farbeimer und von den Decken hängen Kabel. Die Radiomusik wird immer wieder unterbrochen durch das schrille Kreischen eines Bohrers. Professor Dr. Heike Düselder, Leiterin des Museums, ist guter Dinge, dass alles rechtzeitig fertig wird. Die großzügige Werkstatt besteht aus vier Räumen und einem Flur, der mit einer Breite von 2,40 Meter ebenfalls als Ausstellungsfläche genutzt werden kann.

Gestaltung der Räume wurde von Jugendlichen mitentwickelt

Die Gestaltung der Räume wurde von Jugendlichen mitentwickelt. Bereits 2016 diskutierten etwa 100 Schüler in einem sogenannten World Café ihre Wünsche und Vorstellungen für die künftige Nutzung und die dafür notwendige Ausstattung einer solchen Werkstatt. Die Ergebnisse sind Grundlage für die Planung der städtischen Gebäudewirtschaft gewesen.

„Uns war es wichtig, mit einer großen Offenheit an das Projekt heranzugehen und die späteren Nutzer eng einzubinden“, sagt Düselder. „Es ist fantastisch, dass das die in den vergangenen Jahren entwickelten Pläne jetzt wirklich umgesetzt werden. Es war ein langer Weg, aber manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit.“

So landen Besucher der Museumswerkstatt durch einen barrierefreien Zugang aus dem Neubau zunächst in einer „Lobby“, die sich die Jugendlichen gewünscht hatten. In diesem „Chill-Bereich“, wie die Chefin es nennt, werden unter den Gewölbebögen Sofas stehen und ein großer Bildschirm an der Wand kann zum Beispiel zur Präsentation von Videoinstallationen genutzt werden.

Von dem breiten Flur gehen zwei miteinander verbundene Computerräume ab. Dort werden Arbeitsplatten an der Wand angebracht, an denen die jungen Nutzer auf Barhockern sitzen und am Laptop arbeiten können. Auch eine Küchenzeile wird es geben, damit sich Gruppen an ihren Projekttagen selbst versorgen und Besucher von Veranstaltungen verköstigt werden können.

Platz für Veranstaltungen mit 40 bis 60 Besuchern

Auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs liegt der Seminarraum, der Platz für Veranstaltungen mit 40 bis 60 Besuchern bietet. Durch große Fenster fällt Licht von der Straße in den Kellerraum und auf die Backsteinwand, die an einer Seite freigelegt wurde. Dieses Industriedesign, das auch die sichtbaren Rohre an den Wänden umfasst, war ein Wunsch aus dem Schülerworkshop gewesen. Der Boden erhält ein Holzparkett.

Der Seminarraum wird mit Stühlen und Tischen ausgestattet, die bei Bedarf schnell auf- und abgebaut werden können, sowie mit einem Lichtsystem und einer Verstärkeranlage. „Die Jugendlichen haben einen hohen Anspruch an die Technik“, sagt Düselder.

„Da haben wir viel investiert, um auch wirklich einen attraktiven Ort für diese Zielgruppe zu schaffen.“ Darüber hinaus soll der Innenhof verschönert werden und einen Zugang von der Museumswerkstatt aus erhalten. Insgesamt kostet der Umbau des Untergeschosses etwa 150.000 bis 200.000 Euro, Unterstützung für die Computer und Bildschirme gab es von der Stiftung Hof Schlüter.

Nutzer werden das Sagen haben

Nicht nur bei der Planung, auch in der fertigen Werkstatt werden die Nutzer das Sagen haben. Das Museum wird die Räume nicht selbst bespielen, vielmehr sollen junge Menschen hier ihre eigenen Ideen und Projekte umsetzen. In einem Wettbewerb haben Studierende der Leuphana Universität bereits elf detailliert ausgearbeitete Vorschläge eingereicht, wie sie sich die Nutzung vorstellen können. Drei Ideen wurden ausgezeichnet – sie lassen die Vielfalt erahnen, die sich auch die Museumsleiterin für den „Raum m“ erhofft.

So hat ein Team sich mit Retrogaming beschäftigt: Das Projekt soll eine Ausstellung mit Spielekonsolen vergangener Jahrzehnte verbinden mit einem Gemeinschaftserlebnis. Bei einer Veranstaltung sollen Besucher sich selbst zum Beispiel bei Super Mario auf der Nintendo 64 messen können. „Auf so etwas wären wir selbst doch nie gekommen“, sagt Düselder, die schon länger auf eine enge Kooperation mit der Universität setzt.

Ausgezeichnet wurde auch der Vorschlag, ein Vintage Clothing Event zu veranstalten. Mit den Themen Nachhaltigkeit und Mode wollen die Studentinnen junge Besucher für einen Besuch im Museum begeistern, in entspannter Atmosphäre und bei Live-Musik können sie ausgewählte Second-Hand-Kleidung kaufen und sich über Hintergründe informieren.

Raum m wird zur Begegnungsstätte für Hörende und Gehörlose

Die dritte Prämierung ging an die HörBar, ein interaktives Veranstaltungskonzept zum Thema Gehörlosigkeit. In den Workshops, die die Macher anbieten wollen, tauchen die Teilnehmer in die Welt von Gehörlosen ein. Der „Raum m“ wird somit zur Begegnungsstätte für Hörende und Gehörlose, die das gegenseitige Verständnis fördern soll.

Die erste Veranstaltung, für die bereits ein Termin feststeht, wird im Mai ein Theaterfest der Initiative „Kulturrausch“ sein. Um die Anfragen zu koordinieren und eine sinnvolle Auslastung zu garantieren, sucht das Museum nun noch einen Event-Manager, der oder die auch die konzeptionelle Entwicklung betreut.

Die Museumswerkstatt muss sich – ebenso wie die einzelnen Projekte – finanziell selbst tragen. Noch stehe nicht fest, wie hoch die Miete für die Räume sein wird, sagt Düselder. Doch fest eingeplant ist bereits, auch Firmen und Institutionen als zeitweise Mieter zu gewinnen. Diese könnten die gut ausgestatteten Räumen zum Beispiel für Teamtage, Präsentationen oder Veranstaltungen nutzen.

Ansonsten richtet sich die Museumswerkstatt an alle Menschen zwischen 15 und 35 Jahren, seien es Schüler, Studenten, Auszubildende oder junge Berufstätige. Dies sei tatsächlich die wichtigste Zielgruppe des Museums, sagt die Leiterin. „Wer als Jugendlicher noch ins Museum geht, bleibt vielleicht auch dabei. Hier können die jungen Leute sehen, dass ein Museum ein dynamischer Ort ist, an dem sich auch eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlagen lässt.“

Das Museum Lüneburg feiert am Sonntag, 1. März, von 10 bis 18 Uhr seinen fünften Geburtstag mit einem vielfältigen Programm. Um 11 Uhr beginnen Führungen zu zu besonderen Objekten, unter anderem zu einem tonnenschweren Einbaum und die Ebstorfer Weltkarte. Außerdem stellen Mitarbeiter des Museums ihre Arbeitsbereiche vor, diese „Open Office“-Führungen beginnen um 11.45 Uhr und um 14.45 Uhr.

Für Kinder gibt es eine Spielfläche und Tische zum Lego-Bauen und Malen. Von 14 bis 16 Uhr geht es in einem offenen Familienangebot um „Spiele früher und heute – buntes Kreiselspiel“. Seine Premiere feiert der Film „Gib mir fünf“ über den Arbeitsalltag im Museum, der in Kooperation mit der Lebenshilfe entstanden ist. Der Kurzfilm von Stefan Schliephake wird um 11.15 Uhr, 13.15 Uhr, 15.15 Uhr und 17.15 Uhr gezeigt.

Stand-up-Comedian Pamela Fleck ist von 14.30 Uhr bis 16 Uhr in der Ausstellung unterwegs – unter dem Motto „Das Museum muss blitzblank sein...“ Zum Abschluss des Tages gibt der Musiker Ben Boles ein Konzert um 17.30 Uhr. Das Geburtstagsprogramm und weitere Informationen zur Ausstellung gibt es im Internet auf www.museumlueneburg.de. Der Eintritt ist frei.