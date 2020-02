Marschacht. Das Aha-Erlebnis hatte Lina Grube (24) auf einem Kutter vor Alaska. Sie waren zu viert unterwegs. Vor der Küste warfen sie Netze aus, sie wollten Krabben aus der Tiefe ziehen. „Für mich war klar: Das ist unser Abendessen“, erzählt Grube heute. Bevor sie die Krabben essen konnten, mussten sie die Tiere töten. An Bord sei auch ein junger Schwede gewesen, der dabei gezögert habe. „Ich glaube, der hatte Angst, wegen der Scheren und weil die Krabben sich bewegten“, vermutet Grube. „Da habe ich gedacht: Vielleicht töte ich die einfach selbst, weil ich nicht mit ansehen kann, wie die Tiere unnötig leiden.“ Sie schnitt die Tiere in zwei Teile. Die nächsten drei Tage bot der Krabbenfang gute Nahrung.

Respekt vor der Natur

Im Rückblick sagt Grube: „Ich habe in Alaska mitbekommen, wie man mit der Natur leben kann, aber auch von der Natur.“ Es ist diese Erkenntnis, die sie zur Jagd brachte. „Bei der Jagd respektiert man das Tier. Was getötet wird, wird auch verwertet und gegessen.“ Im Alltag beobachte sie bei vielen Menschen das Gegenteil. „So viele Leute kaufen Bärchenwurst im Supermarkt. Die haben überhaupt keinen Bezug mehr zum Tier.“ Lina Grube isst auch Fleisch, allerdings nicht oft. Fleisch aus Massentierhaltung will sie nicht essen, Biofleisch ist ihr zu teuer. Dies sei ein Grund für ihre Entscheidung gewesen, den Jagdschein zu machen. Viel wichtiger ist ihr aber das Wissen über die Natur, das sie während ihrer Ausbildung erhält.

Zweimal pro Woche geht es zum Unterricht

Der Weg zum Jagdschein ist lang. Zweimal pro Woche geht sie zum Unterricht. Die Themen reichen von Tierkunde über Jagdrecht bis zur Waffenkunde. Dazu wöchentliches Schießtrainings, vier Monate lang, jeden Sonnabend von 8 bis 12 Uhr. Im Dezember dann die Schießprüfung, die hat Grube bestanden. Im April folgen die schriftliche und mündliche Prüfung. Die Vorbereitung ist zeitaufwendig, die Prüfungen sind schwer. Nicht umsonst wird der Jagdschein auch „Das Grüne Abitur“ genannt. Trotzdem steigt die Zahl der Jägerinnen und Jäger in Deutschland seit Jahren kontinuierlich.

20 Teilnehmer wollen den Jagdschein erwerben

Auch Lina Grubes Lehrgang ist mit 20 Teilnehmern gut besucht. Der jüngste Teilnehmer ist 16 Jahre alt, der Älteste über 70. So unterschiedlich die Jäger in Ausbildung auch sind, haben sie doch eines gemeinsam: Fast alle von ihnen haben Jagderfahrung. Bei manchen jagen die Eltern, bei anderen die Partner. Grube ist die Ausnahme. In ihrem Umfeld jagt niemand. Mit ihrer Mutter diskutiert sie regelmäßig. Die Meinungen klaffen auseinander. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir unsere gegenseitigen Ansichten akzeptieren“, sagt Lina Grube. „Letzten Endes isst sie aber auch lieber Wildfleisch als anderes Fleisch.“

Nach der Prüfung drei Jahre als Jungjägerin

Nach ihrer Jagdprüfung bekommt Lina Grube für die ersten drei Jahre zunächst den Status als Jungjägerin. In dieser Zeit darf sie kein eigenes Revier pachten, sondern jagt mit Erlaubnis anderer Jäger in deren Gebieten. Wie viel Zeit sie überhaupt für die Jagd haben wird, weiß sie aber noch nicht. „Ich bin seit sechs Jahren ziemlich viel auf Reisen“, sagt sie. In Südamerika hat sie Orca-Forscher kennengelernt, die das Verhalten der Meeressäuger untersuchen. Zu welcher Jahreszeit kommen sie? Was haben Ebbe, Flut und Mondzeiten damit zu tun? Besonders Patagonien ist für die Erforschung der Orcas spannend. Dort haben die Wale eine ganz spezielle Fangmethode. „Die stranden mit Absicht, um Seelöwenbabys zu jagen“, sagt Grube.

Naturfotografien aus Amerika und Skandinavien

Sie hilft den Wissenschaftlern bei der Datenerhebung, aber auch bei der Vermarktung. Auf den Forschungsreisen kann sie auch einem weiteren Hobby nachgehen: der Fotografie. Die spektakulären Naturbilder aus Norwegen, Alaska und Patagonien veröffentlicht sie auf ihrem Instagram-Account. Seit einiger Zeit veranstaltet sie auch Waltouren. Die nächste Reise im März, bei der die Touristen die strandenden Orcas beobachten können, ist bereits ausgebucht. Alle zwei Monate ist Lina Grube zurück in Deutschland. Hier arbeitet sie als freiberufliche Architektin in Marschacht. „Ich arbeite 40-50 Stunden pro Woche, um dann wieder wegfahren zu können“, sagt sie. Die Vorbereitung auf die Jagdprüfung und ihr Pferd füllen die restlichen wachen Stunden.

Wenn Lina Grube von ihrem Leben erzählt, vermittelt sie ihre tiefe Verbundenheit mit der Natur. Bei der Jagd will sie zu einer intakten Natur vor der eigenen Haustür beitragen. Dafür müsse es eine Balance zwischen den verschiedenen Tierarten geben, sagt Grube. Einige Tiere wie zum Beispiel der Waschbär würden sich ohne die Jagd ausbreiten. Die Tiere sind Allesfresser und haben in Deutschland keine natürlichen Feinde.

Die Jäger müssten also eine Ausbreitung des aus Nordamerika stammenden Raubtieres verhindern, um anderen Arten eine Chance zu geben. Als Jägerin will sie dieses große Ganze im Blick behalten und die Bestände der Tiere entsprechend regulieren. Überhaupt ist die komplette Landschaft in Deutschland vom Menschen gemacht – und kontrolliert. So etwas wie eine echte Natur gibt es schon lange nicht mehr. „So wie die Bauern die Felder nutzen, bewirtschaften die Jäger das Wild“, sagt Lina Grube dazu. Für naive Natur-Romantik hat sie wenig übrig.

Kürzlich hatte sie Besuch von Freunden aus Kanada. Sie fuhr mit ihnen zum Pferdestall. Auf dem Weg wollte sie ihren Gästen einige Tiere in der Umgebung zeigen. Plötzlich stand dort ein ausgewachsener Wolf. Wo andere Menschen vielleicht in Panik geraten wären, freute sich Lina Grube über den seltenen Anblick. Dass es Jäger gibt, die gerne einmal einen Wolf schießen würden, kann sie nicht nachvollziehen. Auch zu Jagdtrophäen hat sie ein zwiespältiges Verhältnis. Das Geweih von ihrem ersten geschossenen Hirsch würde sie sich vermutlich trotzdem aufhängen, sagt sie. Die Trophäenjagd mancher Jäger kann sie dagegen nicht nachvollziehen.

Jägersprache in gewöhnungsbedürftig

Auch die Jägersprache ist für Lina Grube noch immer gewöhnungsbedürftig. „Mir wurde zu meiner Schießprüfung mit ‘Waidmannsheil’ gratuliert. Ich habe ‘Waidmannsdank’ geantwortet. Das ist unangemessen, weil ich kein Tier geschossen habe und überhaupt noch keine Jägerin bin. Da wurde ich echt komisch angeguckt.“

Von solch kleinen Fehltritten abgesehen kommt sie mit den Traditionen der Jäger gut zurecht. So legen die Jäger nach einer gemeinsamen Treibjagd die erlegten Tiere in einer gewissen Anordnung aus – die „Strecke“. Dann wird für jedes Tier ein kurzes Lied mit dem Jagdhorn geblasen. „Beim ersten Mal hatte ich Gänsehaut. Man erweist jedem Tier Respekt. Das finde ich sehr wichtig.“