Buchholz . Als Theaterstück, Film und Musical war und ist „Ein Käfig voller Narren“ (La Cage aux Folles) ein Klassiker. Als das Stück 1973 entstand, galten Travestie-Shows noch als exotisch bis anrüchig, blieben Schwule besser inkognito. Der bekannteste Song daraus, „I am what I am“, gilt daher bis heute als Appell, andere zu nehmen wie sie sind, beziehungsweise sich nicht darin beirren zu lassen, zu sein wie man ist.

Die bunte Geschichte kommt nun auch in Buchholz auf die Bühne: Unter der Regie der Buchholzer Sängerin und Schauspielerin Ulrike Barz-Muraurer und mit dem Buchholzer Sänger und Musicaldarsteller Nils Schwarzenberg in der Hauptrolle als „Zaza“ wird „Ein Käfig voller Narren“ im März 2021 in der Empore Buchholz aufgeführt. Dritte im Bunde ist Conny Karstens, die seit vielen Jahren mit Nils Schwarzenberg zusammenarbeitet und den Chorgesang einstudieren wird. Den Chor gibt es allerdings noch nicht, ebenso wenig den Rest des Ensembles: Denn wie bei so manchen anderen Produktionen von Ulrike Barz-Muraurer sollen möglichst viele Talente aus Buchholz mitmachen – als Sänger, Tänzer, Schauspieler.

Bewerbungen sind ab sofort möglich unter musicalprojekt-buchholz@gmx.de. Das Casting, zu dem die Bewerber eingeladen werden, findet am Sonnabend, 7. März, ab 15 Uhr in der St.-Johannis-Kirche Buchholz statt