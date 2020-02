Trelde . Im August verwandelt sich das Autohaus Stadac am Trelder Berg in Buchholz wieder in eine große Bühne. Zum wiederholten Male sind dann Tänzer des Hamburg Balletts zu Gast, um eigens für die beliebte Veranstaltung „Klassik populär“ choreografierte Tanzdarbietungen aufzuführen. Dem veranstaltenden Verein Trintla Cultura ist es gelungen, hochkarätiges Ballett nicht nur in die Region zu holen, sondern auch dauerhaft zu etablieren. Und zugleich unterstreichen die Organisatoren von „Klassik populär“, dass Ballett keineswegs elitär ist.

Seit vergangenem Jahr unterstützt Trintla Cultura dabei auch den Ballett-Nachwuchs. „Wir haben 2019 regionale Ballettschulen und Sportvereine zum Casting eingeladen und dabei Tänzer ausgewählt, die den Auftritt der Profis umrahmen“, sagt der Vereinsvorsitzende Udo Blanck. Weil das beim Publikum so gut ankam, erfolgt eine Neuauflage in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr waren es vier Ballettschulen, die mitmachten, diesmal sind es bereits sechs. Das nicht-öffentliche Casting findet am 25. April in Buchholz statt. Da die Vorauswahl beendet ist, werden bereits jetzt Bewerbungen für 2021 angenommen.

Primaballerina in der Jury

In der Jury sitzen Elizabeth Lescavio, frühere Primaballerina beim Hamburg Ballett, sowie fünf Vereinsmitglieder von Trintla Cultura. „Für die Ballettschüler ist dies eine Chance, einmal von einem Profi bewertet zu werden“, sagt Udo Blanck. Während Lescavio als Profi zum Beispiel Technik und Ausdruck bewerten wird, werden die Vereinsmitglieder ihre Favoriten danach wählen, wer sie emotional besonders berührt hat, in der Hoffnung, dass das Publikum das genauso sehen wird.

Die Choreografie für den Ballettabend bei „Klassik populär“ übernimmt wie schon im Vorjahr Kristína Borbélyová, die seit 2010 beim Hamburg Ballett engagiert ist. Dass so ein prominentes Ensemble den Weg ins kleine Trelde findet, ist kein Zufall: Hier lebt die Physiotherapeutin des Balletts, Monika Brandt, die bei Trintla Cultura Mitglied im Vorstand ist.

Das ist es auch, was den Verein auszeichnet: ein kleines, aber starkes Team mit guten Kontakten in die Kulturszene. Das Sinfoniekonzert am zweiten Festivaltag wird in bewährter Weise wieder von der Klassischen Philharmonie Nordwest unter der Leitung von Ulrich Semrau gestaltet. Als Solisten sind Agnieszka Sokolnicka oder Voytek Sokolnicki wieder dabei. Das Programm wird derzeit noch erarbeitet.

Klassik populär Freitag und Sonnabend, 21. und 22. August, 20 Uhr, Autohaus Stadac, Hanomagstraße 25, Buchholz (Gewerbegebiet Trelder Berg), Karten unter www.trintlacultura.de