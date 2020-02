Hittfeld/Emmelndorf. Grauer Himmel, Regenschauer, aber der Parkplatz ist schon voll. Seit neun Uhr ist Gelegenheit, sich das blitzneue Gartencenter von Matthies anzuschauen und die wird ordentlich genutzt. Parkplatzsuchverkehr zwischen den 500 Stellplätzen. Die ersten fahren schon wieder ab. Offensichtlich wird in der Region auch sonnabends früh aufgestanden. Neben den Flächen leuchtet gelber Sand um einen Minibagger. Dort wird die Gemeinde Seevetal bis zum Sommer einen Parkplatz für bis zu 200 Pendler bauen. Den wird, vor allen an den Wochenenden, das Center gut gebrauchen können.

Zur Testöffnung haben Inhaber Carsten Matthies und seine Familie 15.000 Besitzer von Kundenkarten ihres Unternehmens eingeladen. Sie sollen über einen ausgewiesenen Rundweg schlendern, vorbei an den einzelnen Abteilungen, von denen man glaubt, dass sie schier nicht enden wollen. Blumen, Kräuter, Gewürze, Gartendünger, Teiche, Rasen- und Aufsitzmäher, Grills, Zimmer- und Outdoor-Pflanzen und schließlich der Verkaufsstand von Matthies Schwager Tobias Busch, der in Tostedt einen Obsthof betreibt.

Rundgang in einer guten Stunde zu schaffen

Gewöhnlich Interessierte können den Rundgang in einer guten Stunde schaffen. Doch Matthies wird immer wieder, häufig mit Du, angesprochen: „Gratulation, Glückwunsch, das ist toll geworden.“ Lob kommt aber nicht nur aus Hittfeld. Neugierig sind etwa Bärbel und Wolfgang Lüdtke aus Buxtehude gekommen, die schon Frühlingsblumen, Solarleuchten und einen Sack Kartoffeln in ihren Verkaufswagen gelegt haben.

Ihr Urteil: „Alles wirkt luftiger und die Auswahl ist noch vielfältiger als zuvor.“ Ähnlich äußert sich Brigitte Semmler, die mit Mann und Schwiegermutter aus Schneverdingen gekommen ist. Die Bestatterin ist Stammkundin und setzt nicht nur auf das „perfekte Angebot“, sondern zusätzlich auf Inspirationen durch den Markt, die sie für ihr Geschäft nutzen kann.

Die Familie Matthies hat, ohne die genaue Zahl zu nennen, rund 20 Millionen Euro am neuen Standort investiert, ein Regenrückhaltebecken gebaut und sich an den Kosten für die passierende Straße sowie den Kreisel beteiligt (wir berichteten). Die Verkaufsfläche hat sich von 8000 Quadratmetern am alten Standort An der Reitbahn in Hittfeld auf 17.000 Quadratmeter an der Gustav-Becker Straße nahe dem Hittfelder Bahnhof mehr als verdoppelt. Der Chef wirkt trotz gebrochener Ferse und der gerade angelaufenen Generalprobe entspannt.

Nun ist alles mit einer Punktlandung fertig geworden

Matthies begründet das damit, dass die Planungen über den als notwendig erkannten Ausbau des Geschäfts über zwölf Jahre gereift sind. Zudem wurde die Eröffnung noch einmal von Oktober auf das Frühjahr verschoben und so ein Zeitpuffer eingebaut. Nun ist alles mit einer Punktlandung fertig geworden. Das Kreis-Bauamt hat in der vergangenen Woche den Betrieb freigegeben. „Es ist schön zu sehen, dass der Parkplatz voll ist und es allen gefällt“, fasst der 44-Jährige zusammen.

Der Kaufmann im Einzelhandel und Betriebswirt fühlt sich in den Handel „hineingeboren“, hat beim Vater Jürgen Matthies gelernt, war dann ein Jahr außerhalb des Unternehmens in der Branche tätig und hat 1999, als der Standort in Hittfeld eingerichtet wurde, die Leitung übernommen. „Der Generationswechsel verlief völlig reibungslos“, sagt Carsten Matthies.

An seiner Seite in der Geschäftsführung stehen seine Frau Andrea (geborene Busch), Ingenieurin für Obstbau, seine Schwester Anja Matthies-Look und Dirk Meyer. Die große Eröffnung haben sie nach drei weiteren Verkaufstagen für Donnerstag, 27. Februar, festgelegt.

Umsatz im unteren zweistelligen Millionenbereich

Für das Center erwarten die Matthies einen Umsatz im unteren zweistelligen Millionenbereich. Genauer legt sich der Chef nicht fest. Klar ist: Der Neubau gilt als größtes überdachtes Gartencenter in Deutschland und soll so der Konkurrenz von Handelsketten und Baumärkten trotzen. Matthies: „Wir achten bei unseren Lieferanten zuerst auf Qualität und dann auf den Preis und sehen uns im mittleren bis gehobenen Preissegment.“ Zum Angebot gehören Gartenmöbel auf 3000 Quadratmetern und Gartengeräte, die auch zur Reparatur angenommen werden:

Der Clou: Neben privaten Kunden können Garten- und Landschaftsgärtner an einem separaten Eingang in der Abteilung vorstellig werden und Ersatzteile oder Dienstleistungen an einer eigenen Kasse bezahlen. „Profis haben immer wenig Zeit“, so Matthies. Mit einem Einzugsgebiet zwischen Buxtehude, Lüneburg, Soltau, der Elbe und darüber hinaus sieht er sich für die Zukunft gewappnet. Er ist jetzt Chef in der vierten Generation. Die beiden Söhne des Ehepaars gehen noch zur Schule.

Über einen neuerlichen Ausbau nachzudenken, kann er sich derzeit nicht vorstellen. Obwohl „niemand weiß, wie sich der Einzelhandel entwickelt.“ Doch als er jetzt im Oberschoß am Café vorbeikommt und die Kunden an den Tischen der Gartenmöbel sitzen sieht, ist ihm eines sofort klar: „Das Café ist zu klein. Das sehe ich jetzt schon.“