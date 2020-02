Harburg. Die 17 Kindertagesstätten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Harburg wurden am Mittwochvormittag bestreikt. Einige Kitas blieben komplett geschlossen – die Eltern mussten sich alternative Betreuungen für ihre Kinder suchen. 200 der etwa 400 Kita-Beschäftigten beteiligten sich an dem Warnstreik, der wahrscheinlich nicht der letzte beim DRK sein wird. Die Geschäftsführung des DRK reagierte mit Unverständnis auf die Arbeitskampf-Aktion.

Der Vorwurf, den die Streikenden erheben, lautet: Die neu gegründete „DRK gemeinnützige Gesellschaft für Pädagogik Hamburg-Harburg mbH“ wolle unterdurchschnittlich zahlen. Ein Haustarifvertrag für die Pädagogik-GmbH wird derzeit verhandelt. Mit dem ganztägigen Warnstreik vom Mittwoch wollten die Beschäftigten das DRK zu einem höheren Angebot bewegen.

Bis zu 250 Euro weniger?

Bis zu 250 Euro weniger, als Erzieher, die nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt werden, sollen die Harburger DRK-Pädagoginnen und Pädagogen monatlich verdienen, beschreibt Ver.di-Fachsekretärin Hilke Stein das Arbeitgeberangebot. Das DRK bezeichnet diese Behauptung als übertrieben und die Gesamtstruktur des angestrebten Tarifvertrages komplexer, als die reinen Gehaltssummen.

Schon die Gründung der Pädagogik GmbH im vergangenen Herbst hatte die Gewerkschafter verärgert. Gerade war man dabei, die Wahl eines Betriebsrates für den Kreisverband einzuleiten. Es wäre der erste Betriebsrat in der fast 130-jährigen Geschichte des Harburger DRK gewesen. Die Ausgründung der Kindertagesstätten in eine eigene GmbH entzog diesem Plan die arbeitsrechtliche Grundlage. „Wir fangen jetzt quasi von vorne an“, sagt die Gewerkschafts-Hauptamtliche Hilke Stein. „Und die Pädagogik-GmbH ist nicht die einzige Tochterfirma, die der DRK-Kreisverband jetzt neu gegründet hat.“

Retourkutsche der Gewerkschaft?

Ist der Warnstreik nun also eine Retourkutsche der Gewerkschaft? Dagegen spricht, dass es nicht die Beschäftigten sind, die den Haustarifvertrag überhaupt erst initiiert haben. sondern die DRK-Geschäftsführung. Bislang werden die Erzieherinnen und Erzieher beim Harburger DRK nach einem bundesweiten Haustarif, dem so genannten DRK-Reformtarif gezahlt.

Auch dessen Gehälter liegen teilweise unter denen des öffentlichen Dienstes. „Die aktuellen Verhandlungen dienen dazu, einzelne Punkte wie beispielsweise die Anerkennung von Berufserfahrung einvernehmlich und verlässlich zu regeln“, sagt DRK-Kreisgeschäftsführer Harald Krüger.

In der Tat gilt der Reformtarifvertrag als ein sperriges und komplexes Werk, das viele Besonderheiten berücksichtigt, die in anderen Landes- und Kreisverbänden relevant sind, in Harburg aber nicht geregelt werden müssen. Allerdings verhandeln DRK und ver.di nicht über einen angepassten, sondern einen ganz neuen Tarifvertrag. Dabei kommt dann nicht nur das auf den Tisch, was eine Seite – sprich Krüger – neu regeln möchte, sondern alles, was ein Tarif regelt – also auch die Gehaltshöhen.

Schlechterstellung gegenüber Kollegen?

Und bei denen scheinen die Beschäftigten der 17 DRK-Kitas nicht mehr bereit zu sein, eine Schlechterstellung gegenüber den Kollegen bei anderen Trägern in Kauf zu nehmen. Anders ist nicht zu erklären, dass über die Hälfte dem Warnstreikaufruf der Gewerkschaft folgte. „Ich leiste seit Jahrzehnten gute Arbeit“, sagt Elementar-Erzieherin Silke Meyer-Bansen (Name geändert), „da ist dann auch eine gute Bezahlung fällig!“

Bertold Bose, Landesbezirksleiter der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di) sprach zu den Streikenden.

Foto: Lars Hansen / xl

Dass die Erzieherinnen und Erzieher bei öffentlichen Trägern höher entlohnt werden, als beim DRK, ist nicht etwa einer ausgeprägteren Wohltätigkeit des Staates zu verdanken, sondern wurde von diesen Beschäftigten ebenfalls erstreikt.

„Mittlerweile sind die städtischen Kitas für Arbeitnehmer attraktiver, als viele andere und Erzieher wechseln dorthin“, sagt Bertold Bose, ver.di Landesbezirksleiter für Hamburg. „Das führt dazu, dass kleinere Kita-Träger oft noch mehr zahlen, um überhaupt noch Personal zu bekommen. Das DRK schafft sich sein eigenes Personalproblem!“

DRK-Chef Harald Krüger weist den Vorwurf der Ungleichbezahlung zurück: „Es ist schlicht unwahr, dass pädagogische Beschäftigte beim DRK Hamburg-Harburg grundsätzlich weniger verdienen würden als bei anderen Trägern oder dass Gehälter oder Sozialleistungen von uns gekürzt worden wären“, sagt er. „Zuletzt verliefen die Tarifgespräche in einer konstruktiven Atmosphäre. Ein Warnstreik kommt für uns überraschend und belastet die Verhandlungen.“

Harald Krüger, Vorstand des DRK Kreisverbandes Hamburg-Harburg

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Krüger bittet die betroffenen Eltern – einige Kitas mussten komplett schließen – um Verständnis. „Wir hätten gerne Notdienste ermöglicht, aber Ver.di hatte kein Einsehen.“ Es ist gut möglich, dass er das noch öfter wird sagen müssen: Die Bitte der Streikleitung an die Teilnehmer, Transparente und Tröten noch etwas zu behalten, ging im Applaus der Streikenden unter.