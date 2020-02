Wilhelmsburg. Vor fast 30 Jahren schon ging die Oelkers-Werft am Wilhelmsburger Reiherstieg in Konkurs, vor einigen Wochen nun starb der letzte Chef des Familienunternehmens, der Harburger Wilhelm Oelkers mit weit über 90 Jahren. Viele Jahrzehnte prägten die dort an dem Seitenarm der Süderelbe gebauten Schlepper, Fähren und Spezialschiffe das Gesicht des Hamburger Hafens. Dass die Erinnerung an diese legendäre Werft nun nicht völlig verblasst, hat sich Kurt Kröger zur Aufgabe gemacht.

Fotos, Chroniken und Modelle stapeln sich im Keller

Im Keller seines Hauses in Stapelfeld sammelt er alles zur Oelkers-Werft: Fotos, Chroniken, Zeichnungen, Modelle, alte Briefe. Zwei Bücher hat er über das 1876 gegründete Unternehmen geschrieben, mit Wilhelm Oelkers verband ihn eine lange Freundschaft. Aber nicht nur die Oelkers-Werft ist Ziel seiner Sammelleidenschaft, auch über die Flint-Werft und die Norderwerft vom Reiherstieg hat er jede Menge Dinge gesammelt, ebenso von der Sietas-Werft in Cranz oder auch von Blohm+Voss auf Steinwerder.

„Sehen Sie mal hier“, sagt er in seinem übervollen Werft-Keller und breitet riesige, originale Konstruktionspläne des 1940 bei Blohm+Voss gebauten Schlachtschiffes „Bismarck“ auf dem Boden aus. „Die hab’ ich sogar richtig versichert“, sagt der mittlerweile 84-Jährige, der nun ein Museum sucht, das seine maritimen Erinnerungen einmal übernehmen wird. „Ich möchte nicht, dass das alles einmal auf dem Flohmarkt landet“, sagt Kröger, der selbst nie auf einer Werft, sondern als Bau-Tischler gearbeitet hat.

Kindheitserlebnisse prägen Kröger bis heute

Seine Sammelleidenschaft und Verbundenheit gerade mit den früheren Werften am Reiherstieg rührt vielmehr aus seinen Kindheitserlebnissen. Sein Vater war Schiffbaumeister bei der Flint-Werft, deren Eigentümer mit der benachbarten Oelkers-Werft verwandtschaftlich verbunden war. Die Familie von Kröger wohnte seinerzeit direkt auf dem Firmengelände. Zur Schule ging er in den letzten Kriegsjahren in einen Wilhelmsburger U-Boot-Bunker, weil Kinder wegen der Bombenangriffe den alten Elbtunnel nicht mehr benutzen durften, wie sich Kröger erinnert.

„Das Werftgelände – das war unser Spielplatz“, sagt er. Und dann kam der 13. April 1945: Gegen Mitternacht wachte er von einem lauten Poltern auf. „Raus, Raus, schrie mein Vater“, erinnert sich Kröger, der sich damals den Koffer mit den Familien-Unterlagen schnappte. Doch dann bekam das Wohnhaus auf dem Werft-Areal einen Volltreffer einer Fliegerbombe. Der junge Kröger wurde von Holzsplittern und brennendem Phosphor schwerstverletzt, lag verschüttet zwischen den Trümmern.

Tischlerlehre statt Schiffbau

Erst später im Krankenhaus in Eppendorf erfuhr er von seiner Großmutter, dass Vater und Mutter bei dem Bombenangriff ums Leben gekommen waren. Auch der Juniorchef der Werft und dessen Familie waren umgekommen. „Nachdem ich wieder zusammengeflickt war, bin ich dann zu den Großeltern nach Rahlstedt gekommen“, sagt Kröger. Die Erinnerung an die Werft, die Bilder vom Vater und den Arbeitern dort ließen ihn nie wieder los. Er wollte dann auch Schiffbauer werden, doch der Weg von Rahlstedt zu den Werften am Reiherstieg erschien den Großeltern zu lang.

Kröger machte eine Lehre als Tischler, die Verbindung zu den Werften ab blieb. Bis zum Ende der Lehrzeit bekam der Waise jeden Monat vom Seniorchef der Flint-Werft 100 Mark als Unterstützung. Ein paar Mal im Jahr ging er dann mit einem großen Strauß Nelken zur Werft, um sich zu bedanken. Und so blieb das Wiederaufleben der Schiffbautradition am Reiherstieg ein Teil seines Lebens. Er fing an zu sammeln, besuchte später auch die Schiffbaumesse und stellte seine historischen Exponate aus. Auf einer der Messen lernte er dann schließlich auch Wilhelm Oelkers kennen.

Nach und nach gingen die Werften in Konkurs

Fehlende Aufträge und unbezahlte Rechnungen führten 1988 zum ersten Konkursverfahren der Werft, 1991 dann konnte die Pleite nicht mehr abgewendet werden. Wegen der hohen Bodenbelastung fand das Gelände am Reiherstieg aber lange keinen neuen Eigentümer, selbst die Stadt Hamburg verzichtete auf ihr Vorkaufsrecht. Erst viel später wurde der Untergrund saniert, die meisten alten Gebäude bis auf die moderne Schiffbauhalle abgerissen. Vor wenigen Jahren war das Brach-Gelände sogar Veranstaltungsort eines Musik-Festivals. Von der Oelkers-Werft blieb daher nicht mehr viel sichtbar. Nur eben im Keller von Kurt Kröger ist die lange Werftgeschichte noch immer zu besichtigen. Und vielleicht irgendwann auch in einem Museum.