Apensen. Für ein Foto haben die beiden Geschäftsführer diesen Ort in der bisherigen Produktionshalle vorgeschlagen: Und tatsächlich gibt er einen überraschend schönen Einblick in das, was in den großen Hallen hier so geschieht: Wie auf einer Aussichtsplattform und durch hohe Glaswände vom sensiblen Herstellungsbereich abgeschirmt, blickt man hier in die aktuelle Produktion bei der Eisbär Eis GmbH in Apensen bei Buxtehude. Stakkatohaft rucken dort gerade rote Ein-Liter-Schalen über lange Förderbänder durch die einzelnen Stationen von chromblitzenden Maschinen. Überwacht von Eisbär-Mitarbeitern in weißen Kitteln und Kopfhauben.

Zwei Millionen Portionen am Tag

Zwei Millionen Eis-Portionen entstehen hier am Standort täglich, erläutert Martin Ruehs, der gemeinsam mit Isabel Schuldt das Unternehmen mit seinen gut 300 Mitarbeitern leitet. Beide gehören jeweils einem Zweig der Gründerfamilie an, die die Eisbär Eis GmbH von einer Art Garagenbetrieb in den 50er Jahren zu seiner heutigen Größe immer weiter entwickelt hat. Und in diesem Jahr steht das Unternehmen erneut vor einem großen Entwicklungsschritt: Für rund 25 Millionen Euro sollen in Apensen zusätzliche Kapazitäten für zwei Produktionsanlagen und einen Kühltunnel geschaffen werden.

Optisch auffallend dürfte zudem die ebenfalls geplante und vollautomatische „Logistikbrücke“ werden, die auf etwa 60 Meter Länge die beide Anlagen mit einem ebenfalls geplanten, neuen Rohwarenlager verbinden wird. Wie sie genau aussehen soll, ist noch offen: Möglicherweise könnte sie auch als gläserne Anlage gebaut werden, so dass dann auch von Außen ein kleiner Einblick in heutige Eisproduktion zu sehen sein wird. Die bisherige Produktion von zwei Millionen Portionen täglich im Drei-Schicht-Betrieb, dürfte sich mit diesen Neubauten um gut 20 Prozent erhöhen, so die Kalkulation.

Anpassung an neue Trends

Hinter dieser Unternehmensentscheidung für eine doch so große Investition stecken vor allem neue Trends im Markt für Eiscremeprodukte. Aber längst nicht mehr produziert das Unternehmen eigene Marken wie „Nusskegel“ oder „Schwarzer Bär“, die noch von der Babyboomer-Generation in den Freibädern zwischen Elbe und Weser so gern geschleckt wurden. „Eisbär“ war da eine Marke, die hier überall präsent war.

Gegen die ganz großen der Branche und ihre riesigen Marketing-Etats konnte der zunächst eher regional ausgerichtete Familienbetrieb aber bald nur noch schwer mithalten. Also wurde die Strategie Anfang der 90er Jahre auf die Belieferung von großen Supermarktketten und deren eigenen Handelsmarken ausgerichtet. „Wir beliefern da die gesamte Range“, sagt Ruehs.

Schoko, Vanille und Erdbeere bleiben Klassiker

Anfangs waren das noch oft günstige No-Name-Artikel, inzwischen aber gibt es auch dort hochpreisige Segmente, die das Apensen Unternehmen für die Discounter herstellt – und eben auch entwickelt. Immer auf der Suche nach neuen Geschmackstrends sei da schon vieles entstanden, sagen die beiden Geschäftsführer.

Wobei eben die Vorschläge für neue Produkte aus allen Abteilungen kommen: „Wer eine Idee hat, spricht sie aus“, sagt Isabel Schuldt. Und so kreierte man in Apensen schon Apfelstrudel-Eis, experimentierte mit Ingwer, Chili-Schokolade oder gar Blauschimmelkäse-Eis. Allerdings macht die hauptsächliche Produktion noch immer die Geschmacksrichtungen Schokolade, Vanille und mit viel Abstand Erdbeere aus. „Da spielt die Musik“, so Isabell Schuldt.

Neu Anforderungen an die Mischtechnik

Doch es gibt auch noch zwei andere und im Prinzip ziemlich gegenläufige Trends, die nun letztlich zu der großen Investition geführt haben, wie die Eisbär-Doppelspitze erläutert: Da ist zunächst einmal die Gesundheits- und Lifestyleschiene im Lebensmittelbereich, die offensichtlich vermehrt auch bei Eiscreme und Süßspeisen nachgefragt wird. Vegan, zuckerfrei oder proteinreich – das verlangt mancher Kunde inzwischen auch als Eigenschaft für sein Eis.

Der andere Trend kommt aus den USA und entspricht eher dem prallen Genuss: Nuss- oder Schokostücke werden dabei ins Eis gemischt, oft auch verschiedene Soßen oder Keksbrocken. Beiden Trends gemeinsam ist, dass sie seltener in den klassischen Verpackungen oder Ein-Literschalen daherkommen, sondern in 500-Milliliter -Pappbechern, also auch weg vom Plastik. „American Cup“, so lautet die Bezeichnung in der Branche dafür.

In etwa zwei Jahren sollen die Neubauten fertig gebaut sein

Doch für Cups und die besonderen Abfülltechniken braucht man auch besondere Maschinen: Die hat die Eisbär Eis GmbH zwar schon gekauft. Doch in den bisherigen Hallen könne sie nur zu etwa einem Viertel ausgelastet werden. Daher sei nun die Erweiterung notwendig, bis 2022, so die Planung, soll das Neubau-Projekt in Apensen fertig sein, sagen die beiden Geschäftsführer und blicken den Besucher erwartungsvoll freundlich an.

Eiscreme – das wissen sie – das ist immer ein gutes Thema. „Das ist eben ein extrem positiv besetztes Produkt“, so Ruehs. „Jedem, mit dem man darüber spricht, kann man ein Lächen ins Gesicht zaubern, weil jeder Erinnerungen verbindet“, sagt er. Stimmt irgendwie.