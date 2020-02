Lüneburg. Niemand will die Umwelt verschmutzen. Und niemand hat Spaß daran, Müll zu erzeugen. Und doch produziert jeder Deutsche laut Statistischem Bundesamt pro Jahr 455 Kilogramm Haushaltsmüll. Manches Kilo könnte bestimmt vermieden werden. Aber ein müllfreies Leben ist in Deutschland trotzdem kaum möglich.

Das liege auch am Design vieler Produkte, sagt Klaus Kümmerer. Dieses lasse die Frage, was nach der Benutzung mit dem Produkt geschehe, meist völlig außer Acht. „Derjenige, der ein Produkt auf den Markt bringt, sollte auch fürs Recycling zuständig sein“, sagt er. Gemeinsam mit zwei Kollegen fordert er in einem jüngst im renommierten Wissenschaftsmagazin „Science“ veröffentlichten Aufsatz, chemische Produkte stark zu vereinfachen. Das bedeutet: Wenige Ausgangsstoffe, die möglichst einfach verarbeitet sind. „Die eleganteste Lösung ist die einfachste Lösung.“

Das Ziel für Klaus Kümmerer ist ein Kreislauf, bei dem einmal verwendete Rohstoffe nicht einfach auf dem Müll landen, sondern für die Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Momentan ist die Wirtschaft von einem solchen Kreislauf noch weit entfernt. Klaus Kümmerer verdeutlicht dies am Beispiel der Folien, die im Supermarkt als Verpackung für viele Gemüsesorten verwendet werden.

Dabei handle es sich nicht um einfachen Kunststoff, sondern um bis zu sieben Schichten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Unmöglich zu recyceln, sagt Kümmerer. Als Vertreter der Forschungsrichtung „Nachhaltige Chemie“ arbeitet er jedoch nicht daran, die Folien besser verwertbar zu machen. Stattdessen stellt er zunächst die Sinnfrage: Braucht es die Folien überhaupt? Wieso verwenden die Supermärkte sie?

Klaus Kümmerer ist Professor für Nachhaltige Chemie an der Leuphana Universität Lüneburg.

„Chemie muss sich für andere Disziplinen öffnen“

Damit bewegt sich die Nachhaltige Chemie außerhalb der klassischen Grenzen der wissenschaftlichen Disziplinen. „Die Chemie muss sich für andere Disziplinen öffnen – und umgekehrt“, sagt Klaus Kümmerer. Dabei kommt er in seiner Forschung immer wieder bei der Politik an. Die müsse richtige Rahmenbedingungen setzen, um die Umweltverschmutzung und den Ressourcenverbrauch einzudämmen. „Der freie Markt ist dort blind“, sagt Kümmerer.

Momentan gebe es für die Unternehmen zu viele falsche Anreize, um nicht oder unzureichend zu recyceln. Kümmerer erwähnt beispielsweise eine EU-Richtlinie für Elektronikschrott. Diese nehme das Gewicht zum Maßstab und sehe vor, dass davon mindestens 70 Prozent recycelt werden müssten. Das führe dazu, dass bei Smartphones die schweren Glas-Displays verwertet werden, nicht aber die wertvollen Metalle und Erden, die nur in kleinen Mengen verbaut sind. Außerdem bemängelt der Chemie-Professor, dass bei der Entsorgung wichtige Kosten unberücksichtigt bleiben. So würden negative Auswirkungen auf die Umwelt, so genannte externe Kosten, nicht mitberechnet.

Ein Allheilmittel hat er nicht parat

Allerdings sieht auch Kümmerer in dem von ihm vorgeschlagenen Kreislauf für chemische Produkte kein Allheilmittel. „Derzeit meinen viele: Wenn wir alles in einen Kreislauf führen, sind unsere Probleme gelöst.“ Zum einen gebe es Produkte, deren Recycling unmöglich sei. Als Beispiel nennt er Shampoo. Dieses ist im Abwasser in zu geringer Konzentration enthalten. Zudem sei ein Kreislauf zwangsläufig unvollständig: „Wir werden im Kreislauf immer etwas verlieren.“

Auch aus diesem Grund ist das Recycling in der Abfall-Priorität von Umweltschützern nur an dritter Stelle. Am besten für die Umwelt ist es demnach, ganz auf ein Produkt zu verzichten (Reduzierung). Es folgt die direkte Wiederverwendung des Produkts. Wenn diese nicht möglich ist, beispielsweise weil das Produkt kaputt ist, wäre auch eine Reparatur oder eine Wiederverwendung einzelner Produkt-Teile sinnvoll. Voraussetzung dafür sei natürlich, dass die Produkte einfach zu zerlegen seien, erklärt Kümmerer. Auch hier müsse die Politik den richtigen Rahmen setzen, um Reparatur-feindliche Designs, wie sie unter anderem bei Smartphones üblich sind, zu verhindern.

„Wir wollen aber nicht nur auf die Politik warten“, sagt Kümmerer. Zum Sommersemester startet in Lüneburg der berufsbegleitende Master-Studiengang „Nachhaltige Chemie“. Dort will Kümmerer die nächste Generation ausbilden, die der Nachhaltigkeit den ihr gebührenden Stellenwert verschafft, denn: „Wir sind noch lange nicht im Chemie-Mainstream angekommen.“

Neuer Studiengang

Ab dem Sommersemester bietet die Leuphana Universität Lüneburg einen neuen Master-Studiengang „Nachhaltige Chemie“ an. Das Studium kann neben dem Beruf absolviert werden. Der Studiengang ist auf zwei Jahre ausgelegt und findet auf Englisch statt. Die meisten Leistungen können online erbracht werden und werden durch kürzere Präsenz-Zeiten in Lüneburg ergänzt.

Die Leuphana Universität verweist auf die wachsende Nachfrage nach Chemikern mit einem interdisziplinären Nachhaltigkeitsprofil. Für das Studium müssen die Studierenden sich frühzeitig bewerben. Die Fristen für den bald startenden Premieren-Studiengang sind bereits abgeschlossen. Für 2021 können sich Interessierte bis Dezember 2020 über die Internetseite der Leuphana bewerben.