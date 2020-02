Buxtehude. Der Zugang vom Hausflur ist mit einem Treppengitter versperrt, davor reiht sich eine ganze Reihe sehr kleiner Schuhe: Einen Schritt weiter und man steht in einem großen, zentralen Raum mit lauter bunten Möbeln, Kinder rennen auf Socken vorbei oder sitzen versunken auf dem Boden vor einem Holzspielzeug. Man hört das Trappeln kleiner Füße, helle Stimmchen, irgendwo weint jemand. Ein ganz normaler Kindergarten, könnte man nun denken. Wer hier kurz vorbeischaut, sieht eben das vertraute Bild heutiger Kinderbetreuung, es gibt den Gruppenraum, Schlafräume und auch eine kleine Küche. Aber die Erzieherinnen, die hier mit auf dem Boden hocken und sanfte Anleitungen geben, sind keine Erzieherinnen, sondern Tagesmütter.

„Großtagespflege Buxtehuder Wichtel“, steht dann auch auf einem Schild am Eingang der früheren Sparkassenfiliale, die von der Stadt im vergangenen Jahr zu dieser neuen und in ihrer Art bisher noch ungewöhnlichen Nutzung umgebaut wurde. Praktisch aus einer Notlage heraus. Allerdings arbeiten die Tagesmütter hier nicht selbstständig, wie sonst üblich. Sie sind direkt bei der Stadt angestellt. „Das könnte durchaus ein Modellprojekt für andere Kommunen sein“, sagt nun nach ersten Erfahrungen Karin Volmari, die in der Buxtehuder

Stadtverwaltung für den Bereich Kinderbetreuung verantwortlich ist.

Wie viele Städte und Gemeinden hat eben auch Buxtehude das Problem, für Krippen oder auch Elementarbereiche in den Kindertagesstätten Personal zu finden und genügend Plätze anbieten zu können. Zumal vor dem Hintergrund, dass es seit einigen Jahren für Kinder ab einem Jahr einen Rechtsanspruch auf eine mindestens vierstündige Betreuung (in Niedersachsen) gibt, nahm die Nachfrage vielerorts enorm zu und es mussten neue Plätze geschaffen werden. „Familien ziehen hierher, müssen ihr Haus finanzieren und Vater und Mutter arbeiten dann oft in Hamburg“, beschreibt Volmari die wohl typische Situation in den Umlandgemeinden. Doch allein der Bau neuer Kitas reicht oft auch nicht. In Nenndorf muss beispielsweise voraussichtlich die Eröffnung der zweiten Krippengruppe in einer neuen Kita vorerst in den März verschoben werden, weil Fachpersonal für die Betreuung der Kinder fehlt.

Zwar arbeiten viele Gemeinden derzeit daran, die bisher eher schulische Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher zu vergüten, um mehr Menschen für den Beruf zu gewinnen. Doch noch werden Fachkräfte überall händeringend gesucht, wie man leicht an Stellenanzeigen feststellen kann. Allerdings gilt der Rechtsanspruch auch, wenn ein Kind von einer Tagesmutter oder, eher selten, Tagesvater, betreut wird. Das sind oft selbst Väter oder Mütter, die sich mit einem 160-Stunden-Kursus für diese Aufgabe qualifiziert haben und meist selbstständig arbeiten, auch wenn die Entgelt-Abrechnung über die Stadt erfolgt. In den wohl meisten Fällen werden die Kinder dann im eigenen Haushalt betreut, quasi wie ein weiteres Kind der Familie, nur eben auf Zeit.

Bis zu 20 Kinder können gleichzeitig betreut werden

25 solcher Tagespflege-Eltern gibt es beispielsweise in Buxtehude. Aber nur sechs davon können ihr Angebot ganztägig anbieten. Und: Buxtehuder Tagesmütter könnten auch Kinder aus Nachbargemeinden aufnehmen – womit sie dann für Buxtehude zur Erfüllung des Rechtsanspruchs ausfallen. Faktisch überstieg daher auch in Buxtehude die Nachfrage nach Betreuungsplätzen das Angebot. „Wir wollten daher schnell neue Plätze schaffen“, sagt Volmari. Und so entstand die Idee der Großtagespflege mit angestellten Tagesmüttern, wobei sich die Stadt an einem Modellprojekt in Wolfsburg orientierte.

Am Torfweg arbeiten nun sieben Tagespflegepersonen, wie es offiziell heißt. Vier davon in Vollzeit, drei in Teilzeit. Und drei sind als Sozialassistenten, wie sie auch in Kitas arbeiten, besonders für die Kinderbetreuung qualifiziert, so dass dort insgesamt bis zu 20 Kinder gleichzeitig im Krippenalter bis zu drei Jahren betreut werden können. Das sind pro Betreuungskraft zwar etwas weniger als in einer Kita – mit diesem Personalschlüssel lässt sich dann aber dennoch auch eine Vertretung bei Urlaub oder Krankheit organisieren.

Doch wo ist dann der Unterschied zu einer Krippengruppe in einer Kita? Und ist das, was Buxtehude nun als Modellprojekt auf den Weg gebracht hat, am Ende nichts anderes als eine Kita-Light, zumal die Erzieherausbildung wesentlich länger dauert, als die von Tagesmüttern?

„Nein“, sagt Karin Volmari auf diese Frage. „Das ist nur anders und flexibler“. Und tatsächlich unterscheidet sich dieses Tagesmutter-Modell unter städtischen Obhut doch in vielen Dingen. Das fängt beim Gebäude an, für das weniger starre Regelungen gelten und sich so schneller durch einen einfachen Umbau realisieren ließ. Beispielsweise müssen die Außenanlagen bei Weitem nicht so groß sein wie bei einer Kita. Den deutlichsten Unterschied gibt es aber in der Form der Betreuung: Jedes Kind ist dabei direkt einer Tagesmutter persönlich zugeordnet. Die Tagesmütter kochen dort beispielsweise auch selbst und die Betreuungszeiten sind wesentlich flexibler zu gestalten und nicht auf fünf Tage pro Woche festgelegt, sagt Volmari. „Platz-Sharing“ ist da beispielsweise möglich, indem sich drei Kinder zu unterschiedlichen Zeiten einen Ganztagesplatz teilen.

Im Prinzip bleibt das individuelle Tagesmutter-Modell daher auch in dieser organisierten Form erhalten, gepaart nur eben mit der Verlässlichkeit einer Kita. Für die Tagesmütter selbst bieten sich da vor allem Vorteile, sagt etwa Andrea Klemmer-Klupp, die dort jetzt angestellt ist und sonst als Einzelkämpferin gearbeitet hat. „Man ergänzt sich, lernt von anderen – es bringt einfach viel Spaß, so zusammen mit Kollegen zu arbeiten“, sagt sie.