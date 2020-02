Harburg. Harburger Schüler aufgepasst! Die Schreibwerkstatt des Kulturvereins Alles wird schön veranstaltet auch in diesem Jahr wieder einen Literaturwettbewerb, bei dem es spannende Bücher zu gewinnen gibt. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Bezirk Harburg, der das Projekt finanziell fördert. Das Motto der Ausschreibung lautet „Die Tür“. „Dieses Thema lässt viel Raum für Ideen, dazu fällt Erstklässlern genauso etwas ein wie Abiturienten“, sagt Kerstin Brockmann, die seit fünfzehn Jahren die Heimfelder Schreibwerkstatt leitet.

„Ob Eingang zum dunklen Keller oder in ein geheimes Zauberreich, zischende Türen am Zug oder symbolisch als Zugang zum Mitmenschen oder als Ende eines Lebensabschnitts: Der Fantasie der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind beim Schreiben keine Grenzen gesetzt.“

Die besten Geschichten werden von einer fachkundigen Jury ausgewählt und im Rahmen einer festlichen Siegerehrung mit interessanten Buchpreisen belohnt. Die Preise werden in drei Altersgruppen vergeben: an Grundschüler, Kinder bis zur 10. Klasse und Oberstufenschüler.

Siegerehrung am 9. Mai bei Alles wird schön

Der Text sollte maximal fünf DIN-A4-Seiten lang sein. Bitte unbedingt Namen, Anschrift, Klassenstufe und Telefonnummer darauf vermerken! Die Siegerehrung findet am Sonnabend, 9. Mai, im Kulturverein Alles wird schön statt. Bewerbungsschluss ist am Montag, 2. März. Einsendungen bitte bevorzugt an schreibwerk-stattswettbewerb@web.de oder per Post an Alles wird schön, Kennwort: „Die Tür“, Friedrich-Naumann-Straße 27 in 21075 Hamburg. Wer seine Geschichte wiederhaben möchte, sollte nach Möglichkeit einen frankierten Rückumschlag beilegen.