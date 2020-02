Lüneburg. Bibliotheken sind schon lange nicht mehr nur Bücher“, sagt Saskia Kussin. Sie ist seit 2017 stellvertretende Leiterin der Ratsbücherei Lüneburg, zu deren Angebot seit Beginn des Jahres auch eine „Bibliothek der Dinge“ gehört. Neben mehr als 140.000 Medien können Inhaber eines Bibliotheksausweises der Ratsbücherei jetzt auch Gegenstände ausleihen, die man nur selten braucht oder einfach nur einmal ausprobieren möchte.

„Die Idee dazu war schon lange in unseren Köpfen“, sagt Saskia Kussin und freut sich, dass die Ratsbücherei Ende des Jahres aufstocken und die Bibliothek der Dinge einrichten konnte. Im ersten Stock im Anbau der Kinder- und Jugendbücherei hat sie mit ihrem Team einen spendenfinanzierten, abschließbaren Schrank aufgestellt und mit den ersten Gegenständen bestückt.

Die Idee kommt ursprünglich aus Nordamerika, wo „libraries of things“ schon seit Jahren auf dem Vormarsch sind. Inzwischen wurden aber auch in Deutschland schon einige aufgebaut, unter anderem in der Hamburger Zentralbibliothek. Für das Team der Ratsbibliothek in Lüneburg stehe hinter den Bibliotheken der Dinge vor allem das Ideal „Leihen statt kaufen“. „Bibliotheken sind von Haus aus schon Teil der Sharing Economy, da passte die Angebotserweiterung sehr gut“, sagt Saskia Kussin.

Neben programmierbaren Robotern, anderen technischen Geräten und Erzählkoffern gibt es bald auch Outdoor-Spiele in der Bibliothek der Dinge auszuleihen.

Foto: Finja Gilles / HA

Ein Ort, an dem man etwas Neues ausprobieren kann

Durch das Leihen könnten Geld und Ressourcen eingespart, und so die Umwelt geschont werden. Aber auch ein anderer Aspekt ist der stellvertretenden Leiterin der Ratsbibliothek wichtig: „Wir wollen ein Ort sein, an dem man Neues ausprobieren kann – ganz unabhängig vom sozialen Hintergrund.“

Unter anderem deshalb liegt der Fokus beim Sortiment in Lüneburg bisher auf technischen Geräten. Dazu gehören beispielsweise eine Polaroid-Kamera, ein Bluetooth-Lautsprecher, eine Virtual Reality-Brille und verschiedene programmierbare Roboter. Mit den BeeBots zum Beispiel können schon Kinder ab drei Jahren logisches Denken üben und erste Programmiererfahrungen sammeln. Andere Modelle stellen aber auch ältere Technikbegeisterte immer wieder auf die Probe, sagt Bibliothekar Julius Rosenbaum, der die Roboter vor der Aufnahme ins Sortiment getestet hat.

Darüber hinaus wartet aber auch pädagogisches Material auf neugierige Ausleiher. Die Erzählkoffer, in denen neben einem klassischen Kinderbuch auch jeweils passende Figuren, Spiele oder CDs zu finden sind, sind vor allem für Erzieher gedacht, eignen sich aber auch für Familien mit kleinen Kindern.

„Das ist natürlich erst der Anfang“, sagt Saskia Kussin. Um sich schon mal auf den Frühling vorzubereiten, seien einige Groß- und Outdoorspiele wie ein Wikinger-Schach und eine Slackline bereits in der Einarbeitung. Danach wollen Saskia Kussin und ihre Kollegen erstmal beobachten, was bei der Kundschaft gut ankommt, um das Angebot dann schrittweise zu erweitern. Eine Überlegung sei, Werkzeug anzubieten. Aber auch viele andere Bereiche seien vorstellbar. Im „Wunschbuch“ der Ratsbücherei, das für Anschaffungsvorschläge von Medien schon etabliert sei, könnten ab jetzt natürlich auch Vorschläge für Gegenstände eingetragen werden.

Saskia Kussin, stellvertretende Leiterin der Ratsbücherei Lüneburg, öffnet eines der Schließfächer, in denen die „Dinge“ sicher verwahrt werden.

Foto: Finja Gilles / HA

Das Angebot soll schrittweise erweitert werden

Bis die Bibliothek der Dinge wirklich genutzt wurde, habe es allerdings ein paar Tage gedauert. Inzwischen habe die Neuerung sich aber herumgesprochen. Ein mit Luftballons dekorierter Aufsteller am Haupteingang hält laminierte Karten mit Informationen zu den einzelnen Dingen bereit. „Die werden sehr interessiert gelesen“, sagt die stellvertretende Leiterin. Insgesamt sei die Resonanz sehr positiv und am Ende der ersten Woche seien dann auch die ersten Dinge ausgeliehen worden. Auf die Nintendo Switch, eine moderne Spielkonsole, gebe es sogar schon sieben Vormerkungen, fügt ihr Kollege Julius Rosenbaum hinzu.

Bald sollen die „Dinge“ gar keine Besonderheit mehr darstellen, sondern ganz regulär zum Sortiment gehören, sagt Saskia Kussin. Ein paar Ausnahmen bei den Konditionen gibt es dennoch: Die technischen Geräte dürfen erst ab 18 Jahren ausgeliehen werden.

Da aber gerade Jugendliche auch eine Zielgruppe seien, ist mit einer schriftlichen Erlaubnis der Eltern die Ausleihe auch schon früher möglich. In jedem Fall müssen jedoch vorher die Nutzungsbedingungen unterschrieben werden. Dann stehe der Ausleihe für Inhaber eines gültigen Bibliotheksausweises der Ratsbücherei nichts mehr im Wege.