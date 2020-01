Harburg. Das Helios-Klinikum Mariahilf hat seinen Status als „Perinatalzentrum Level 2“ verloren und gilt nur noch als „Krankenhaus mit perinatalem Schwerpunkt“. Für Patientinnen bedeutet dies, dass Schwangere mit Frühgeburtsrisiko hier nur entbinden sollen, wenn sie bereits die 32. Schwangerschaftswoche erreicht haben. In einem „Perinatalzentrum 2“ können sie bereits ab der 29. Woche aufgenommen werden. Für die Klinik bedeutet die Herabstufung finanzielle Einbußen, denn sie gilt rückwirkend bis 2017 und der Helios-Konzern muss den Krankenkassen hohe Beträge zurückzahlen, welche die Klinik für Leistungen kassierte, die sie zwar eventuell erbracht hat, die abzurechnen sie jedoch nicht berechtigt ist.

Risikoschwangere müssen nun nach Altona ausweichen

Das Mariahilf ist die einzige Geburtshilfeklinik im Hamburger Süden. Risikoschwangere zwischen der 29. und 32. Woche aus dem Bezirk Harburg müssen nun bei verfrüht einsetzenden Wehen oder Schwangerschaftskomplikationen in Kliniken nördlich der Elbe ausweichen. Die nächsten Perinatalzentren sind das Asklepios-Klinikium Altona und das Marienkrankenhaus in Hohenfelde, von Harburg aus jeweils 10 bis 15 Minuten mit Blaulicht.

2016 wurden die Geburtshilfen der Harburger Asklepios-Klinik und des Mariahilf am Mariahilf zusammengelegt. Mariahilf-Mutter Helios trat dafür andere Abteilungen an Asklepios ab. Ziel der Hamburger Gesundheitsbehörde war es, beide Kliniken zu erhalten, indem man auf ihre jeweiligen Stärken setzte; und eine der Stärken des Mariahilf war – zumindest seinerzeit – die Frühgeborenenversorgung. Das sei sie auch weiterhin, betont Kliniksprecherin Lisa Klauke-Kerstan: „Die medizinische Qualität war zu jedem Zeitpunkt vollumfänglich gewährleistet“, sagt sie, „es sind durch den medizinischen Dienst der Krankenklassen organisatorische und fachliche Mängel herausgestellt worden, an denen die Klinik nun aktiv arbeitet, um schnellstmöglich wieder als Perinatalzentrum Level 2 eingestuft zu werden.“

Mariahilf will wieder hochgestuft werden

Ziel der Klinik sei es, noch im ersten Quartal 2020 eine erneute Prüfung anzumelden, so Klauke-Kerstan. Dabei strebe das Mariahilf sogar an, gleich auf Level 1 – für Hochrisiko-Geburten geeignet – hochgestuft zu werden. Dieses Ziel hatte Helios bereits im September 2019 ausgegeben.