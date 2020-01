Neu Wulmstorf. Zum Jahreswechsel hatten mehrere Städte in Deutschland verstärkt neue Verbotszonen in den Innenstädten für privates Silvesterfeuerwerk angeordnet. Die Gemeinde Neu Wulmstorf könnte künftig diesen Weg ebenfalls einschlagen, fordert die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) und schlägt dazu jetzt in einem Prüfantrag an den Gemeinderat ein Pilotprojekt vor, das sogar ein noch umfangreicheres Verbot vorsieht: Privates Feuerwerk soll demnach für zunächst drei Jahre verboten werden. Und zwar nicht in einzelnen Zonen, sondern in der gesamten Gemeinde. Auf Basis der Erfahrungen könne man dann über eine „endgültige“ Entscheidung befinden.

Feinstaubbelastung und Tierschutz als Begründung

UWG-Fraktionschef Jan Lüdemann begründet diese Idee mit der Feinstaub- und Lärmbelästigung durch die private Silvesterknallerei. Auch Tiere würden darunter erheblich leiden. Angesichts „unserer angespannten Umweltsituation müsse man sich fragen, ob solche Feuerwerke noch zeitgemäß oder gar noch erlaubt sein dürfen“, sagt Lüdemann und führt auch Sicherheitsbedenken an, zumal oft Raketen und Böller zu Silvester in alkoholisiertem Zustand abgefeuert würden.

SPD und Naturschützer begrüßen den Vorstoß

Von der SPD und damit von der stärksten Ratsfraktion bekommt Lüdemann für seinen Vorschlag bereits Unterstützung signalisiert. „Ich finde die Idee total spannend - gerade mit Blick auf die Feinstaub-Diskussion“, sagt der Neu Wulmstorfer Vize-Bürgermeister und SPD-Politiker Thomas Grambow. Und auch der örtliche Naturschutz begrüßt den Vorstoß der Wählergemeinschaft: Nicht nur für viele Heimtiere, auch für Wildtiere wie etwa Vögel sei die Silvesterknallerei oft eine „Katastrophe“, sagt der örtliche BUND-Vertreter und Biologe Stephan Rost.

Eher kritisch wird indes der Böller-Vorstoß in der örtlichen CDU gesehen. „Wir haben das zwar noch nicht in der Fraktion besprochen, aber ich bin kein Freund von Verboten“, sagt Malte Kanebley, CDU-Fraktionschef im Neu Wulmstorfer Gemeinderat. Zudem bezweifle er, ob man ein solches umfangreiches Verbot durchsetzen und kontrollieren könne.

Kommunen haben die Mittel für ein Verbot

Tatsächlich können nach dem deutschen Sprengstoffgesetz Behörden das Abbrennen „pyrotechnischer Gegenstände“ verbieten. Unter anderem in der Nähe von besonders brandgefährdeten Gebäuden wie etwa Reetdachhäusern - was vielerorts auch so gemacht wird. Zudem können Kommunen auch Feuerwerke mit „ausschließlicher Knallwirkung“ in bestimmten dicht besiedelten Gemeinden untersagen. Oft werden auch Sicherheitsbedenken angeführt, weil immer wieder Böller auf Unbeteiligte oder gar Rettungskräfte abgefeuert werden. Hamburg untersagte daher zum Jahreswechsel auf 2020 das Böllern an der Binnenalster. Grundlage dafür war nicht das Sprengstoffgesetz, sondern eine Allgemeinverfügung nach das Gefahrenabwehrgesetz.

Befeuert wurde die Diskussion um privates Feuerwerk jüngst auch durch die Deutsche Umwelthilfe, die ein solches Verbot mit Blick auf die hohe Feinstaubbelastung gefordert hatte.

Es ist fraglich, ob ein Verbot durchsetzbar ist

Ob ein Komplettverbot in einer gesamten Gemeinde möglich ist, müsste in Neu Wulmstorf nun juristisch geprüft werden. Wie aber ein solches Verbot in der Bevölkerung aufgenommen wird, dürfte ebenfalls noch unklar sein.

So kommt eine zum Jahreswechsel oft zitierte Umfrage zu dem Thema dann auch zu einem eher uneinheitlichen Bild: Dabei sprach sich eine Mehrheit von 57 Prozent für ein Böllerverbot aus, wenngleich sich 84 Prozent weiterhin auf die Silvester-Böllerei freuen. Ein Ergebnis, das die Zerrissenheit vieler Menschen in dieser Frage widerspiegelt: Einerseits ist da die lange Tradition, anderseits die Sorge um Umwelt, Tiere und Sicherheit.

Zentrales Feuerwerk in jedem Dorf

Das weiß auch die Neu Wulmstorfer UWG. Zweifelsfrei seien private Feuerwerke eine „liebgewonnene Tradition mit historischen Wurzeln in der Vertreibung böser Geister“, heißt es weiter in dem Prüfantrag. „Ein alternativloses Verbot, sich zu Silvester bunt und laut vom alten Jahr zu verabschieden, wäre möglicherweise schwer zu vermitteln“, glaubt die UWG und schlägt einen anderen Weg vor. Statt privater Knallerei müsste es dann in jedem Dorf von Neu Wulmstorf gemeindliche, zentrale Feuerwerke geben. Ein Vorschlag, wie er vielen anderen europäischen Ländern längst so gemacht wird, beispielsweise in Paris oder Dublin.

Wer soll das finanzieren?

Wie solche zentralen Feuerwerke aber finanziert werden könnten, lässt die UWG weitgehend offen: Es gebe da verschiedene Möglichkeiten, eine davon wäre ein Sponsoring. SPD-Politiker Thomas Grambow ist da etwas konkreter. Wenn Neu Wulmstorf tatsächlich die private Böllerei durch wenige zentrale Feuerwerke ersetzen wolle, sei das sicher eine gute Idee. „Aber dann müssen wir als Gemeinde auch Geld in die Hand nehmen.“