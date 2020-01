Seevetal. Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Seevetal nach einem unbekannten Mann, der in mehreren Fällen mit Hilfe unmittelbar zuvor gestohlener EC-Karten Geld abgehoben hat. Am 6. September 2019, gegen 10.30 Uhr, wurde der Mann an einem Geldautomaten der Sparkasse am Löhnfeld in Winsen aufgezeichnet. Dort setzte er eine EC-Karte ein, die einer Frau kurz zuvor in einem nahe gelegenen Geschäft aus der Handtasche gestohlen worden war. Der Mann hob mehrere hundert Euro Bargeld ab.

Die Opfer hatten auch die PIN in ihrer Geldbörse

Am Vormittag des 10. September wurde derselbe Mann fotografiert, als er in der Sparkassenfiliale in Maschen mehrere hundert Euro Bargeld abhob. In diesem Fall hatte er die Karte zusammen mit 500 Euro Bargeld zuvor durch den Diebstahl einer Geldbörse in der Aldi-Filiale in Seevetal-Meckelfeld erbeutet. In beiden Fällen hatten die Geschädigten ihre PIN zusammen mit der Karte in der Geldbörse aufbewahrt und es dem Täter dadurch leicht gemacht, die Karte betrügerisch einzusetzen. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105/6200 zu melden.